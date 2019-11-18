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РИА Новости

Россия предложила арабскому миру защиту от беспилотников

10:07 18.11.2019 (обновлено: 10:41 18.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанкГенеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев на авиасалоне Dubai Airshow 2019
Генеральный директор АО Рособоронэкспорт Александр Михеев на авиасалоне Dubai Airshow 2019
© РИА Новости / Александр Мельников
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ДУБАЙ, 18 ноя - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" предложил странам Ближнего Востока и Северной Африки купить российское радиоэлектронное оружие для борьбы с беспилотниками, в том числе роями дронов.
Об этом гендиректор компании Александр Михеев сообщил журналистам в понедельник на выставке Dubai Airshow 2019, где проходит презентация российских средств радиоэлектронной борьбы.
"Мы уже направили партерам на Ближнем Востоке, в Северной Африке и других регионах свои предложения, включая услуги по построению эшелонированной зонально-объектовой системы радиоэлектронного противодействия", - рассказал Михеев.
По его словам, система надежно защищает целые территории и отдельные объекты "как от отдельных беспилотников, так и от их групп, включая рои дронов".
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Во время презентации специалисты "Рособоронэкспорта", в частности, рассказывают о возможностях комплекса радиоэлектронной борьбы "Реппелент", спсобного обнаруживать и подавлять беспилотники на расстоянии не менее 30 километров.
Комплекс может действовать в любое время года, в любых климатических поясах и в самых неблагоприятных погодных условиях, включая пыль, дождь и сильный ветер.
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Для прикрытия особенно важных объектов – например, аэродромов и объектов атомной энергетики - "Рособоронэкспорт" предлагает комплексы "Сапсан-Бекас", способные обнаруживать беспилотники на дальности не менее 20 километров, а средствами активной радиолокации - на дальности 10 километров.
Еще один комплекс, который представляют на презентации, - "Купол". В его названии отражена его способность создавать над объектами защитный купол – непреодолимый барьер для беспилотников, действующий в радиусе не менее трех километров.
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Dubai Airshow 2019Северная АфрикаАлександр МихеевБлижний ВостокРособоронэкспортБезопасность
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