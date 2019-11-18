Эмиратский холдинг купит половину "ВР-Технологий"

ДУБАЙ, 18 ноя – РИА Новости. Входящий в "Ростех" холдинг Входящий в "Ростех" холдинг "Вертолеты России" в рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 подписал с эмиратским холдингом Tawazun соглашение об основных условиях сделки по покупке половины компании "ВР-Технологии", сообщают в понедельник сами "Вертолеты России".

"ВР-Технологии" — конструкторское бюро холдинга, призванное создавать для российских вертолетов конкурентоспособные научно-технические решения, в том числе в беспилотном сегменте.

Подписи под документом поставили гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский и его коллега из Tawazun Тарек Абдуль Рахим Аль-Хосани. В соглашении определены основные параметры будущей сделки, в том числе доля, которая будет приобретена инвестором из ОАЭ : Tawazun станет владельцем половины акций "ВР-Технологий". Сделку планируется завершить в I квартале 2020 года.

"Уверен, что инвестиции наших ближневосточных партнеров ускорят реализацию проектов VRT-300 и VRT-500 [новейшие вертолеты, разработанные указанным КБ] и дадут импульс новым разработкам передовых вертолетных и беспилотных систем", - отметил глава "Ростеха" Сергей Чемезов, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, договоренности с Tawazun предусматривают также помощь в продвижении этих вертолетов на рынках Ближнего Востока и, в частности, Персидского залива.

"Обе машины имеют хорошие перспективы в регионе, где решения для развития городской аэромобильности становятся все более востребованными", – полагает Чемезов.

После приобретения доли в "ВР-Технологиях" представители Tawazun войдут в совет директоров компании на равных правах с членами от "Вертолетов России".

"На правах равных партнеров мы планируем инвестировать в развитие "ВР-Технологий" не менее 400 миллионов евро, что поможет сделать продукцию компании конкурентоспособной и востребованной во всем мире", – подчеркнул в свою очередь Богинский.

Глава Фонда развития обороны и безопасности Tawazun Абдула Насер Аль-Джаабари отметил, что соглашение заключено в рамках инвестиций ОАЭ в "передовые отрасли промышленности и трансфер соответствующих технологий".

По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, финансовое участие Tawazun в проекте вертолета VRT500 составит 150 миллионов евро, из них 40 миллионов – платеж в пользу "Вертолетов России", а 20 миллионов - льготный займ, который будет предоставлен под 3,5% на срок реализации этого проекта.

"Я считаю, что это очень перспективный проект, эмиратцы это понимают и рассчитывают на быстрое развитие", - добавил министр, которого цитирует пресс-служба Минпромторга.

Международный авиасалон Dubai Airshow 2019 стал первой зарубежной площадкой, на которой был продемонстрирован проект VRT500. Макет вертолета представлен на совместной экспозиции "Вертолетов России" и Tawazun. Вертолет имеет самую объемную в своем классе кабину вместимостью до пяти пассажиров.