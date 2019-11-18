Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-18T15:56Z
https://ria.ru/20191118/1561054962.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156105/60/1561056008_0:6:3003:1695_1036x0_80_0_0_35cf75f405728e918fc21ab398809240.jpg
РИА Новости

Эмиратский холдинг купит половину "ВР-Технологий"

10:05 18.11.2019 (обновлено: 15:56 18.11.2019)
2310
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанкБеспилотный вертолет VRT-300 на международном авиасалоне Dubai Airshow 2019
Беспилотный вертолет VRT-300 на международном авиасалоне Dubai Airshow 2019
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
ДУБАЙ, 18 ноя – РИА Новости. Входящий в "Ростех" холдинг "Вертолеты России" в рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 подписал с эмиратским холдингом Tawazun соглашение об основных условиях сделки по покупке половины компании "ВР-Технологии", сообщают в понедельник сами "Вертолеты России".
"ВР-Технологии" — конструкторское бюро холдинга, призванное создавать для российских вертолетов конкурентоспособные научно-технические решения, в том числе в беспилотном сегменте.
Вертолеты России и компания Sino-Russian Helicopter Group подписали соглашение о поставке двух первых спасательных вертолетов Ансат китайской стороне
12 октября, 08:13
"Вертолеты России" обсудили в Китае новые поставки Ми-171А2 и "Ансат"
Подписи под документом поставили гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский и его коллега из Tawazun Тарек Абдуль Рахим Аль-Хосани. В соглашении определены основные параметры будущей сделки, в том числе доля, которая будет приобретена инвестором из ОАЭ: Tawazun станет владельцем половины акций "ВР-Технологий". Сделку планируется завершить в I квартале 2020 года.
"Уверен, что инвестиции наших ближневосточных партнеров ускорят реализацию проектов VRT-300 и VRT-500 [новейшие вертолеты, разработанные указанным КБ] и дадут импульс новым разработкам передовых вертолетных и беспилотных систем", - отметил глава "Ростеха" Сергей Чемезов, которого цитирует пресс-служба.
По его словам, договоренности с Tawazun предусматривают также помощь в продвижении этих вертолетов на рынках Ближнего Востока и, в частности, Персидского залива.
"Обе машины имеют хорошие перспективы в регионе, где решения для развития городской аэромобильности становятся все более востребованными", – полагает Чемезов.
Логотип холдинга Вертолеты России
12 октября, 07:54
"Вертолеты России" подписали с КНР соглашения по созданию сервисных центров
После приобретения доли в "ВР-Технологиях" представители Tawazun войдут в совет директоров компании на равных правах с членами от "Вертолетов России".
"На правах равных партнеров мы планируем инвестировать в развитие "ВР-Технологий" не менее 400 миллионов евро, что поможет сделать продукцию компании конкурентоспособной и востребованной во всем мире", – подчеркнул в свою очередь Богинский.
Глава Фонда развития обороны и безопасности Tawazun Абдула Насер Аль-Джаабари отметил, что соглашение заключено в рамках инвестиций ОАЭ в "передовые отрасли промышленности и трансфер соответствующих технологий".
Вертолет Ка-52 выполняет полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
4 сентября, 08:54Восточный экономический форум
"Вертолеты России" рассчитывают на интерес Турции к покупке вертолетов
По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, финансовое участие Tawazun в проекте вертолета VRT500 составит 150 миллионов евро, из них 40 миллионов – платеж в пользу "Вертолетов России", а 20 миллионов - льготный займ, который будет предоставлен под 3,5% на срок реализации этого проекта.
"Я считаю, что это очень перспективный проект, эмиратцы это понимают и рассчитывают на быстрое развитие", - добавил министр, которого цитирует пресс-служба Минпромторга.
Международный авиасалон Dubai Airshow 2019 стал первой зарубежной площадкой, на которой был продемонстрирован проект VRT500. Макет вертолета представлен на совместной экспозиции "Вертолетов России" и Tawazun. Вертолет имеет самую объемную в своем классе кабину вместимостью до пяти пассажиров.
При этом общие габариты машины удалось уменьшить благодаря соосной схеме расположения винтов, что позволяет использовать вертолет в условиях плотной городской застройки. VRT500 оснащен современным комплексом авионики по принципу стеклянной кабины, а основные системы разработаны лучшими мировыми производителями.
14452936
Обсудить 0
Dubai Airshow 2019ДубайАндрей БогинскийВертолеты РоссииРостехСергей ЧемезовОАЭРоссияЭкономика
Рекомендуем
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Пушков высмеял украинских военных, поднявших флаги США в Донбассе
На приеме у врача
Названы первые симптомы рака легких
Кот Виктор
Владелец толстого кота может стать акционером "Аэрофлота"
Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Севастополе
Москва и Эр-Рияд обсуждают условия вступления в силу контракта по С-400
Логотип Android на экране
Пользователей Android предупредили об опасности беспроводных наушников
Флаг России на горе Гасфорта в Севастополе
Экс-глава МИД Польши дал Украине совет по "возвращению" Крыма
Стоп-кадр из клипа Супер Жорика Хочу тибя любицца
Клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров на YouTube
Новорожденные дети
Ученый РАН: через десять лет треть населения будет нетрудоспособной
Автомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве
Климатическая зима придет в Москву 21 ноября
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому
Новогодние подарки под елкой
"Миссия невыполнима": в Сети поразились требованиям девочки на Рождество
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после в голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии
Лукашенко назвал условие отказа от интеграции Белоруссии с Россией
Российский многоцелевой истребитель-бомбардировщик Су-34
Россия получила первые зарубежные заявки на поставку Су-34
Депутат бундестага Александер Ной
Немецкий политик: в ФРГ до сих пор считают, что "русские должны склониться"
Пуск противокорабельной ракеты Калибр-НК с борта МРК проекта 21631 Вышний Волочек
Тихий полет "Калибра". Почему российские крылатые ракеты не дают покоя НАТО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:25Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в двух обстрелах
20:22В Тбилиси трех человек госпитализировали после разгона митинга
20:07Спикер парламента Грузии предложил оппозиции начать дебаты
20:05В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете
20:04В Тульской области восемь человек пострадали в ДТП
19:59В Париже на торгах продали подростковую рукопись Шарлотты Бронте
19:58Минкомсвязь выделит около миллиарда рублей на отечественное ПО для ведомств
19:46Хуситов обвинили в захвате буксира с южнокорейской буровой установкой
19:45В "Нафтогазе" получили предложение "Газпрома" по транзиту
19:40В "Нафтогазе" отреагировали мемом на предложение "Газпрома" о транзите
19:35В Боливии заявили о готовящемся покушении на временного президента
19:22Верховный суд поддержал решение о прекращении полномочий судьи из Анапы
19:21Трамп заявил о сердечной встрече с главой ФРС, которого он критиковал
19:19Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажу путевок в Ирак
19:16Суд утвердил решение о выплате Парком Горького компенсации упавшим с моста
19:13Эксперт прокомментировал протесты в Грузии
19:08Путин включил Бабича в состав рабочей группы Совета по нацпроектам
19:06Путин назначил главу комитета по проведению перекрестных годов с Киргизией
19:01В Ижевске два человека погибли при обрушении котлована на стройке
19:00Ученые рассказали, чем различается мозг новичка и эксперта
Лента новостейМолния