Россиянин пытался незаконно ввезти в Казахстан арсенал оружия и боеприпасов

Нарушитель был задержан в воскресенье в пункте пропуска "Жанажол" на участке Петропавловского пограничного отряда (в Северо-Казахстанской области).

"В ходе пограничного контроля задержан 48-летний российский гражданин, следовавший из РФ в Казахстан на автомашине Toyota Land Cruiser 200. Причиной задержания послужил целый арсенал оружия, найденный в багажном отделе при досмотре", - говорится в распространенном сообщении пограничной службы.

В частности, в машине обнаружены гладкоствольное ружье Remington 870 express с колиматорным прицелом, гладкоствольное ружье TG-2, 49 патронов 12 калибра и 62 патрона 366 калибра, а также два магазина. Кроме того, в машине находился травматический пистолет Grandpayer Т-10, а также два магазина и 18 травматических патронов.