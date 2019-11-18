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РИА Новости

В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие "преследование"

09:23 18.11.2019 (обновлено: 11:43 18.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.
Как заявила Оксана Пушкина, они будут учтены в финальной версии документа.
В числе других поправок — запрет общественным организациям, занимающимся профилактикой насилия в семье, информировать правоохранительные органы о случаях агрессии без согласия жертвы. Кроме того, предлагается вводить защитные предписания, запрещающие преследователю приближаться к жертве.
Соавтор законопроекта Оксана Пушкина рассказала, что работа над документом связана с делом обвиняемого в убийстве аспирантки историка Олега Соколова.
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По ее словам, СПбГУ участвовал в подготовке исследования о семейно-бытовом насилии в России.
"По возвращении в Питер, буквально через несколько дней, авторов исследования накрыло трагическое совпадение событий. Соколов оказался их коллегой по СПбГУ", — рассказала Пушкина изданию.
Она также сообщила, что дополнительные поправки к законопроекту еще предложат министерства, общественные организации и кризисные центры.
Оксана Пушкина
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В 2017 году Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. В соответствии с ним за такое нарушение, если оно совершено впервые, следует не уголовное, а административное наказание: штраф от пяти до 30 тысяч рублей, арест до 15 суток или до 120 часов исправительных работ.
Позже многие политики и правозащитники критиковали этот закон. Так, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала его ошибкой. Она также сообщала РИА Новости, что закон о противодействии насилию в семье до сих пор не могут принять, потому что нет единого мнения по поводу мер, которые могут применяться в таких случаях.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что СФ планирует к 1 декабря подготовить ряд законопроектов, направленных на борьбу с семейным насилием.
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Анастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУОксана ПушкинаСовет Федерации РФГосдума РФСанкт-Петербургский государственный университетРоссияОбщество
Популярные комментарии
Ювенальщики хотят сделать Россию тотально полицейским государством. Да, бывают избиения и убийства, но 1) на это уже давно есть УК 2) доля таких домашних преступлений крайне невелика и нет необходимости введения новых статей УК. Под удар попадут все нормальные семьи, они лишатся презумпции невиновности, их будут постоянно подозревать в преследованиях, психологическом "насилии", появится легальная возможность врываться в дома. Дело Соколова лишь прецедент для ювеналки, не было бы этого страшного убийства, нашлось бы ещё чего-нибудь.
18 ноября, 10:35
АБАлександр Бардашев
33011933
Почитайте статью 116 УК РФ "Побои"... Там наши законодатели исключили в 2017 году уголовную ответстенность за насилие в в семье..
18 ноября, 10:33
Феликс Дзерж.
261017012
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