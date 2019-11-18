В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие "преследование"

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Депутаты Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК

Как заявила Оксана Пушкина , они будут учтены в финальной версии документа.

В числе других поправок — запрет общественным организациям, занимающимся профилактикой насилия в семье, информировать правоохранительные органы о случаях агрессии без согласия жертвы. Кроме того, предлагается вводить защитные предписания, запрещающие преследователю приближаться к жертве.

Соавтор законопроекта Оксана Пушкина рассказала, что работа над документом связана с делом обвиняемого в убийстве аспирантки историка Олега Соколова

По ее словам, СПбГУ участвовал в подготовке исследования о семейно-бытовом насилии в России.

"По возвращении в Питер, буквально через несколько дней, авторов исследования накрыло трагическое совпадение событий. Соколов оказался их коллегой по СПбГУ", — рассказала Пушкина изданию.

Она также сообщила, что дополнительные поправки к законопроекту еще предложат министерства, общественные организации и кризисные центры.

В 2017 году Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. В соответствии с ним за такое нарушение, если оно совершено впервые, следует не уголовное, а административное наказание: штраф от пяти до 30 тысяч рублей, арест до 15 суток или до 120 часов исправительных работ.

Позже многие политики и правозащитники критиковали этот закон. Так, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала его ошибкой. Она также сообщала РИА Новости, что закон о противодействии насилию в семье до сих пор не могут принять, потому что нет единого мнения по поводу мер, которые могут применяться в таких случаях.