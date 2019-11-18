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РИА Новости

"Рособоронэкспорт" хочет подписать контракт с Индией по Ка-226 в 2020 году

09:23 18.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРоссийский многоцелевой вертолет Ка-226
Российский многоцелевой вертолет Ка-226
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Российский многоцелевой вертолет Ка-226. Архивное фото
ДУБАЙ, 18 ноя - РИА Новости. Контракт на производство вертолетов Ка-226 в Индии планируется подписать в начале 2020 года, сообщил журналистам в понедельник на выставке в Дубае генеральный директор "Росборонэкспорта" Александр Михеев.
Данный контракт подразумевает производство 200 вертолетов Ка-226 на индийских мощностях.
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"В настоящий момент СП создано. Идет уточнение облика вертолета исходя из требований министерства обороны Индии. Надеемся в ближайшие полгода завершить проект и подписать контракт. Сроки формируются исходя из процедур министерства обороны Индии. Работы по этому вертолету уже начались", - сказал Михеев.
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ДубайАлександр МихеевКа-226РособоронэкспортИндияЭкономика
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