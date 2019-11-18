"Рособоронэкспорт" хочет подписать контракт с Индией по Ка-226 в 2020 году

"В настоящий момент СП создано. Идет уточнение облика вертолета исходя из требований министерства обороны Индии. Надеемся в ближайшие полгода завершить проект и подписать контракт. Сроки формируются исходя из процедур министерства обороны Индии. Работы по этому вертолету уже начались", - сказал Михеев.