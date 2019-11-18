В "Рособоронэкспорте" ждут сигнала Джакарты для начала поставок Су-35

Россия по контракту от 2018 года должна поставить Индонезии 11 самолетов Су-35 на сумму 1,1 миллиарда долларов.

"Нам ничего не мешает: правсоглашения подписаны, все условия сделки оформлены, ждем вступления контракта в силу. Как примет решение индонезийская сторона", - сказал Михеев.