Полиция Гонконга опровергла сообщения о рейде в кампусе университета

ПЕКИН, 18 ноя – РИА Новости. Полиция Гонконга назвала ложными слухами сообщения о якобы рейде в Политехническом университете, где накануне ночью произошли столкновения с антиправительственными демонстрантами.
Ранее СМИ сообщили о том, что полиция вошла в кампус университета примерно в 5.30 (00.30 мск) после длительных столкновений с протестующими, которые в течение нескольких дней оккупировали здание. В ответ протестующие стали бросать бутылки с зажигательной смесью, в результате чего разгорелся пожар.
"Появились слухи о том, что полиция провела "рейд" в зданиях Политехнического университета Гонконга. Полиция сегодня (18 ноября) уточняет, что эти заявления являются абсолютно недостоверными", - говорится в опубликованном заявлении на сайте полиции.
Отмечается, что с полуночи большая группа участников массовых беспорядков забрасывала полицейских бутылками с зажигательной смесью, устраивала поджоги, были слышны звуки взрывов. Полиция проводила операцию по разгону, был использован спецтранспорт и слезоточивый газ.
Около 5.30 полиция продолжила операцию по разгону и аресту участников беспорядков. Тем временем, участники массовых беспорядков собрались внутри кампуса и устроили пожар, который нанес масштабный урон.
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"Полиция повторяет, что не проводила "рейд" в зданиях Политехнического университета. Во многих помещениях учебного заведения были пожары. Взрывчатые и легко воспламеняющие вещества представляют угрозу безопасности. Полиция призывает всех немедленно покинуть кампус", - говорится в заявлении.
В последние дни в Гонконге вновь обострились столкновения, протестующие сменили тактику и начали оккупировать кампусы университетов. Из соображений безопасности все учебные заведения закрыты и не откроются в понедельник.
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Гонконг уже несколько день подряд переживает транспортный коллапс, демонстранты перешли от многотысячных шествий к блокированию дорог, тоннелей и мостов.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня, за это время полиция задержала более 3,6 тысячи человек, младшему из которых 12 лет, свыше 1,5 тысячи человек были госпитализированы из-за полученных на улицах травм, пострадали более 400 полицейских. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными.
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