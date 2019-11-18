Полиция Гонконга опровергла сообщения о рейде в кампусе университета

Столкновения протестующих с полицией в Гонконге

Столкновения протестующих с полицией в Гонконге

ПЕКИН, 18 ноя – РИА Новости. Полиция Полиция Гонконга назвала ложными слухами сообщения о якобы рейде в Политехническом университете, где накануне ночью произошли столкновения с антиправительственными демонстрантами.

Ранее СМИ сообщили о том, что полиция вошла в кампус университета примерно в 5.30 (00.30 мск) после длительных столкновений с протестующими, которые в течение нескольких дней оккупировали здание. В ответ протестующие стали бросать бутылки с зажигательной смесью, в результате чего разгорелся пожар

"Появились слухи о том, что полиция провела "рейд" в зданиях Политехнического университета Гонконга. Полиция сегодня (18 ноября) уточняет, что эти заявления являются абсолютно недостоверными", - говорится в опубликованном заявлении на сайте полиции.

Отмечается, что с полуночи большая группа участников массовых беспорядков забрасывала полицейских бутылками с зажигательной смесью, устраивала поджоги, были слышны звуки взрывов. Полиция проводила операцию по разгону, был использован спецтранспорт и слезоточивый газ.

Около 5.30 полиция продолжила операцию по разгону и аресту участников беспорядков. Тем временем, участники массовых беспорядков собрались внутри кампуса и устроили пожар, который нанес масштабный урон.

"Полиция повторяет, что не проводила "рейд" в зданиях Политехнического университета. Во многих помещениях учебного заведения были пожары. Взрывчатые и легко воспламеняющие вещества представляют угрозу безопасности. Полиция призывает всех немедленно покинуть кампус", - говорится в заявлении.

В последние дни в Гонконге вновь обострились столкновения, протестующие сменили тактику и начали оккупировать кампусы университетов. Из соображений безопасности все учебные заведения закрыты и не откроются в понедельник.

Гонконг уже несколько день подряд переживает транспортный коллапс, демонстранты перешли от многотысячных шествий к блокированию дорог, тоннелей и мостов.