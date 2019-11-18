В Гонконге у университета, где засели протестующие, начался пожар

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мощный пожар разгорелся у здания Политехнического университета в Мощный пожар разгорелся у здания Политехнического университета в Гонконге в результате столкновений протестующих с полицией, передает местная телерадиокопорация RTHK

Стражи порядка вошли в кампус университета примерно в 5.30 по местному времени (00.30 мск) после длительных столкновений с протестующими, которые в течение нескольких дней занимали здание. Полиция задержала несколько человек.

В ответ протестующие стали бросать бутылки с зажигательной смесью, в результате чего разгорелся пожар.

На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие.

Ранее со ссылкой на заявление полиции сообщалось, что радикально настроенные антиправительственные демонстранты подожгли мост, соединяющий кампус Политехнического университета со станцией метро, были слышны звуки множественных взрывов. Правоохранительные органы применили слезоточивый газ, чтобы разогнать участников беспорядков.

В последние дни в Гонконге вновь обострились столкновения, протестующие сменили тактику и начали оккупировать кампусы университетов. Из соображений безопасности все учебные заведения закрыты и не откроются в понедельник.

Гонконг уже несколько день подряд переживает транспортный коллапс, демонстранты перешли от многотысячных шествий к блокированию дорог, тоннелей и мостов.