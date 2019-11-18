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РИА Новости

В Гонконге у университета, где засели протестующие, начался пожар

01:26 18.11.2019 (обновлено: 04:34 18.11.2019)
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© REUTERS / Thomas PeterСтолкновения протестующих с полицией в Гонконге
Столкновения протестующих с полицией в Гонконге
© REUTERS / Thomas Peter
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мощный пожар разгорелся у здания Политехнического университета в Гонконге в результате столкновений протестующих с полицией, передает местная телерадиокопорация RTHK.
Стражи порядка вошли в кампус университета примерно в 5.30 по местному времени (00.30 мск) после длительных столкновений с протестующими, которые в течение нескольких дней занимали здание. Полиция задержала несколько человек.
В ответ протестующие стали бросать бутылки с зажигательной смесью, в результате чего разгорелся пожар.
На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие.
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Ранее со ссылкой на заявление полиции сообщалось, что радикально настроенные антиправительственные демонстранты подожгли мост, соединяющий кампус Политехнического университета со станцией метро, были слышны звуки множественных взрывов. Правоохранительные органы применили слезоточивый газ, чтобы разогнать участников беспорядков.
В последние дни в Гонконге вновь обострились столкновения, протестующие сменили тактику и начали оккупировать кампусы университетов. Из соображений безопасности все учебные заведения закрыты и не откроются в понедельник.
Гонконг уже несколько день подряд переживает транспортный коллапс, демонстранты перешли от многотысячных шествий к блокированию дорог, тоннелей и мостов.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня, за это время полиция задержала более 3,6 тысячи человек, младшему из которых 12 лет, свыше 1,5 тысячи человек были госпитализированы из-за полученных на улицах травм, пострадали более 400 полицейских. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными.
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