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РИА Новости

Украина начала скатываться в долговую яму, предупредила эксперт

06:49 18.11.2019 (обновлено: 18:31 18.11.2019)
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Украина с начала 2019 года скатывается в долговую яму: с таким утверждением выступила в статье для издания "Зеркало недели" заведующая отделом государственных финансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан.
В частности, эксперт отметила, что двукратный рост государственных займов и суммы погашения государственного долга в январе — сентябре текущего года усилил долговую зависимость государственных финансов и повысил фискальные риски.
Богдан также обратила внимание на увеличение присутствия иностранных инвесторов на рынке облигаций внутреннего государственного займа, что повышает риски ликвидности для правительства и делает более неустойчивым платежный баланс.
Привлечение внутренних и внешних государственных займов по аномально высоким ставкам стало также причиной увеличения доли долговых выплат в затратах бюджета, отметила она.
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На прошлой неделе Верховная рада Украины приняла госбюджет на 2020 год с дефицитом 2,09% ВВП, инфляцией на уровне в 5,5%, рост экономики составит 3,7%. Планируется, что треть бюджета пойдет на погашение госдолга.
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Популярные комментарии
Почему то меня это не тревожит! Украина так себя поставила, что для меня чем хуже, тем лучше. Одни разрушают страну, а другие при этом молчат. Вот такое молчаливое согласие наводит на мысль: А оно им надо?" А мне, тем более!
18 ноября, 09:07
Bell. .
7130001
На погашение госдолга и обслуживание долгов (проценты) запланировано потратить 40% бюджета. Примерно столько планируется занять на внешнем и внутренних рынках. Занимает Украина последний год под 16-17% годовых. Это пирамида почище МММ, система пошла вразнос.
18 ноября, 06:56
sizif8
6331003
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