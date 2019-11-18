Украина начала скатываться в долговую яму, предупредила эксперт

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Украина с начала 2019 года скатывается в долговую яму: с таким утверждением выступила в статье для издания "Зеркало недели" заведующая отделом государственных финансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан.

В частности, эксперт отметила, что двукратный рост государственных займов и суммы погашения государственного долга в январе — сентябре текущего года усилил долговую зависимость государственных финансов и повысил фискальные риски.

Богдан также обратила внимание на увеличение присутствия иностранных инвесторов на рынке облигаций внутреннего государственного займа, что повышает риски ликвидности для правительства и делает более неустойчивым платежный баланс.

Привлечение внутренних и внешних государственных займов по аномально высоким ставкам стало также причиной увеличения доли долговых выплат в затратах бюджета, отметила она.