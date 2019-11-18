СМИ: в России предложили сократить время продажи алкоголя

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. "Общероссийский народный фронт" (ОНФ) предложил ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах, сократив допустимый период его реализации на час — до 22:00, сообщают "Известия" со ссылкой на письма организации, направленные в правительство.
Это предложение направлено на достижение целей нацпроекта "Демография". Как рассказал изданию член центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Николай Говорин, сейчас инициатива обсуждается в парламенте. Он добавил, что Министерство здравоохранения поддержало идею.
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Федеральное законодательство разрешает торговлю алкоголем с 08:00 до 23:00 по местному времени. При этом региональные власти имеют право вводить дополнительные ограничения.
Национальный проект "Демография", рассчитанный на период до 2024 года, входит в число 12 нацпроектов, объявленных в "майском указе" президента России Владимира Путина. Ключевые цели — увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни россиян, увеличение суммарного коэффициента рождаемости, увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни и граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Программа состоит из пяти федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья" и "Спорт — норма жизни".
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