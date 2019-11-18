СМИ: в России предложили сократить время продажи алкоголя

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. " Общероссийский народный фронт " (ОНФ) предложил ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах, сократив допустимый период его реализации на час — до 22:00, сообщают " Известия " со ссылкой на письма организации, направленные в правительство

Это предложение направлено на достижение целей нацпроекта "Демография". Как рассказал изданию член центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Николай Говорин, сейчас инициатива обсуждается в парламенте. Он добавил, что Министерство здравоохранения поддержало идею.

Федеральное законодательство разрешает торговлю алкоголем с 08:00 до 23:00 по местному времени. При этом региональные власти имеют право вводить дополнительные ограничения.

Национальный проект "Демография", рассчитанный на период до 2024 года, входит в число 12 нацпроектов, объявленных в "майском указе" президента России Владимира Путина. Ключевые цели — увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни россиян, увеличение суммарного коэффициента рождаемости, увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни и граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.