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РИА Новости

СМИ: в России предложили сократить время продажи алкоголя

04:17 18.11.2019 (обновлено: 13:16 18.11.2019)
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© Александр КряжевВитрина с алкогольной продукцией
Витрина с алкогольной продукцией
© Александр Кряжев
Витрина с алкогольной продукцией. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. "Общероссийский народный фронт" (ОНФ) предложил ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах, сократив допустимый период его реализации на час — до 22:00, сообщают "Известия" со ссылкой на письма организации, направленные в правительство.
Это предложение направлено на достижение целей нацпроекта "Демография". Как рассказал изданию член центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Николай Говорин, сейчас инициатива обсуждается в парламенте. Он добавил, что Министерство здравоохранения поддержало идею.
Алкогольный отдел в супермаркете
5 сентября, 09:25
Минздрав выступил против дистанционной продажи алкоголя
Федеральное законодательство разрешает торговлю алкоголем с 08:00 до 23:00 по местному времени. При этом региональные власти имеют право вводить дополнительные ограничения.
Национальный проект "Демография", рассчитанный на период до 2024 года, входит в число 12 нацпроектов, объявленных в "майском указе" президента России Владимира Путина. Ключевые цели — увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни россиян, увеличение суммарного коэффициента рождаемости, увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни и граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Программа состоит из пяти федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья" и "Спорт — норма жизни".
Алкогольные напитки и сиропы на полках бара
24 сентября, 16:15
Госдума в I чтении одобрила запрет продажи алкоголя в кафе в жилых домах
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ОНФПравительство РФРоссияОбществоЭкономика
Популярные комментарии
а сократит этого гоблина несудьба и производство товаров настроить. я уже 4 год все покупаю на али вся мелочевка китайская. в магазине не купить или в 5 раз дороже.
18 ноября, 04:34
пппавел попов
932212009
Еще раз для депутатов. После установления запрета продажи в определенные часы народ стал закупаться заранее и в больших объемах. А поскольку оно уже куплено, то и выпивать это самое купленное. Раньше покупали, скажем, одну бутылку. Было мало - шли за второй. Было лень - не шли. Теперь же при покупке не знаешь - хватит не хватит и покупаешь еще сверху. В итоге - раз оно есть, то почему не выпить?
18 ноября, 04:59
Михаил Глушко
101201524
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