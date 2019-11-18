В городе на Западной Украине сложилась критическая ситуация с отоплением

Кроме того, в "Нафтогазе" напомнили об аварии, которая произошла прошлой зимой на местной теплоэлектростанции. В этом году, как отмечается, регламентные работы не финансировались и не проводились должным образом.

С 2014 года украинские власти неоднократно повышали цену на газ для населения. Это было ключевым условием МВФ для выделения Киеву очередного транша кредита. Так, с 2013 по 2018 год цена на газ выросла более чем в десять раз: с 725 гривен до 8,5 тысячи за тысячу кубометров. Этим летом цены несколько снизились, но, по прогнозу Нацбанка страны, осенью они снова вырастут на 15 процентов.