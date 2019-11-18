Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-18T04:06Z
https://ria.ru/20191118/1561051839.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156048/36/1560483631_0:239:2795:1811_1036x0_80_0_0_9a82af3e392d507392a449d7a3ee62c2.jpg
РИА Новости

В городе на Западной Украине сложилась критическая ситуация с отоплением

04:06 18.11.2019
20639
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБатарея
Батарея
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Батарея. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В городе Новый Роздол, расположенном недалеко от Львова на Западной Украине, сложилась критическая ситуация с отоплением, несколько районов остались без электричества, под угрозой поставки воды. Соответствующую информацию распространила в Facebook пресс-служба "Нафтогаза Украины".
"Люди до сих пор без отопления, из-за чрезмерной нагрузки на сети электричества лишены целые районы", - говорится в сообщении.
Кроме того, в "Нафтогазе" напомнили об аварии, которая произошла прошлой зимой на местной теплоэлектростанции. В этом году, как отмечается, регламентные работы не финансировались и не проводились должным образом.
Рабочий на газовой станции на Украине
28 сентября, 09:29
"Нафтогаз" предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
Ранее стало известно, что жители Киева перекрыли съезд с одного из центральных проспектов из-за отсутствия отопления.
С 2014 года украинские власти неоднократно повышали цену на газ для населения. Это было ключевым условием МВФ для выделения Киеву очередного транша кредита. Так, с 2013 по 2018 год цена на газ выросла более чем в десять раз: с 725 гривен до 8,5 тысячи за тысячу кубометров. Этим летом цены несколько снизились, но, по прогнозу Нацбанка страны, осенью они снова вырастут на 15 процентов.
131129623412
Обсудить 27
Ситуация на УкраинеНафтогаз УкраиныЛьвовская областьУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Заграница им поможет!
18 ноября, 04:38
ppet.g6
50110000
То ли ещё будет!
18 ноября, 04:46
Рудольф Москалев
3370000
Рекомендуем
На приеме у врача
Названы первые симптомы рака легких
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Пушков высмеял украинских военных, поднявших флаги США в Донбассе
Кот Виктор
Владелец толстого кота может стать акционером "Аэрофлота"
Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Севастополе
Москва и Эр-Рияд обсуждают условия вступления в силу контракта по С-400
Логотип Android на экране
Пользователей Android предупредили об опасности беспроводных наушников
Флаг России на горе Гасфорта в Севастополе
Экс-глава МИД Польши дал Украине совет по "возвращению" Крыма
Новорожденные дети
Ученый РАН: через десять лет треть населения будет нетрудоспособной
Денежные купюры Украины
Украина начала скатываться в долговую яму, предупредила эксперт
Стоп-кадр из клипа Супер Жорика Хочу тибя любицца
Клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров на YouTube
Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ
Депутат бундестага заявил, что Европа не нуждается в сжиженном газе из США
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому
Автомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве
Климатическая зима придет в Москву 21 ноября
Новогодние подарки под елкой
"Миссия невыполнима": в Сети поразились требованиям девочки на Рождество
Газораспределительная станция ОАО Газпром
"Газпром" направил "Нафтогазу" предложение по транзиту газа
Пуск противокорабельной ракеты Калибр-НК с борта МРК проекта 21631 Вышний Волочек
Тихий полет "Калибра". Почему российские крылатые ракеты не дают покоя НАТО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:37Спецпосланник ООН сообщил об авиаударе по фабрике в Ливии
20:25Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в двух обстрелах
20:22В Тбилиси трех человек госпитализировали после разгона митинга
20:07Спикер парламента Грузии предложил оппозиции начать дебаты
20:05В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете
20:04В Тульской области восемь человек пострадали в ДТП
19:59В Париже на торгах продали подростковую рукопись Шарлотты Бронте
19:58Минкомсвязь выделит около миллиарда рублей на отечественное ПО для ведомств
19:46Хуситов обвинили в захвате буксира с южнокорейской буровой установкой
19:45В "Нафтогазе" получили предложение "Газпрома" по транзиту
19:40В "Нафтогазе" отреагировали мемом на предложение "Газпрома" о транзите
19:35В Боливии заявили о готовящемся покушении на временного президента
19:22Верховный суд поддержал решение о прекращении полномочий судьи из Анапы
19:21Трамп заявил о сердечной встрече с главой ФРС, которого он критиковал
19:19Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажу путевок в Ирак
19:16Суд утвердил решение о выплате Парком Горького компенсации упавшим с моста
19:13Эксперт прокомментировал протесты в Грузии
19:08Путин включил Бабича в состав рабочей группы Совета по нацпроектам
19:06Путин назначил главу комитета по проведению перекрестных годов с Киргизией
19:01В Ижевске два человека погибли при обрушении котлована на стройке
Лента новостейМолния