В городе на Западной Украине сложилась критическая ситуация с отоплением

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В городе Новый Роздол, расположенном недалеко от Львова на Западной Украине, сложилась критическая ситуация с отоплением, несколько районов остались без электричества, под угрозой поставки воды. Соответствующую информацию распространила в Facebook пресс-служба "Нафтогаза Украины".
"Люди до сих пор без отопления, из-за чрезмерной нагрузки на сети электричества лишены целые районы", - говорится в сообщении.
Кроме того, в "Нафтогазе" напомнили об аварии, которая произошла прошлой зимой на местной теплоэлектростанции. В этом году, как отмечается, регламентные работы не финансировались и не проводились должным образом.
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Ранее стало известно, что жители Киева перекрыли съезд с одного из центральных проспектов из-за отсутствия отопления.
С 2014 года украинские власти неоднократно повышали цену на газ для населения. Это было ключевым условием МВФ для выделения Киеву очередного транша кредита. Так, с 2013 по 2018 год цена на газ выросла более чем в десять раз: с 725 гривен до 8,5 тысячи за тысячу кубометров. Этим летом цены несколько снизились, но, по прогнозу Нацбанка страны, осенью они снова вырастут на 15 процентов.