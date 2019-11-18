Депутат бундестага заявил, что Европа не нуждается в сжиженном газе из США

БЕРЛИН, 18 ноя — РИА Новости. Европе не нужен американский сжиженный газ, заявил в интервью РИА Новости депутат бундестага, официальный представитель фракции "Левые" по внешнеполитическим вопросам Александер Ной.
Депутат также отметил, что Евросоюз и Германия должны ввести встречные санкции в случае реализации Вашингтоном обещанного пакета мер против компаний — участников проекта "Северный поток — 2".
"Мы призываем к встречным санкциям против США. Нужно, конечно, тщательно обдумать, как эти встречные санкции могли бы выглядеть, но если, к примеру, США введут санкции против немецких или швейцарских компаний, которые участвуют в прокладке труб в Балтийском море, то ЕС или Германия должны ввести соответствующие встречные санкции, которые затрагивают импорт или товары США", — сказал он.
"Северный поток — 2"
Газопровод "Северный поток — 2" стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает прокладку двух ниток от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект согласован со всеми странами, через которые пройдет труба, — Германией, Швецией, Финляндией и Данией.
Против реализации активно выступает Киев из-за опасения потерять доходы от транзита российского газа. Негативно по отношению к "Северному потоку — 2" настроены США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша, Латвия и Литва, называющие его политическим.
В то же время в Германии не раз подчеркивали, что рассматривают магистраль как коммерческий проект. За строительство газопровода также активно выступают Норвегия и Австрия.
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