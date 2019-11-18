Депутат бундестага назвал США "могильщиками" НАТО

БЕРЛИН, 18 ноя — РИА Новости. США, как и Турцию, можно назвать "могильщиками НАТО", потому что эти страны используют альянс в собственных национальных интересах, заявил в интервью РИА Новости депутат бундестага, официальный представитель фракции "Левые" по внешнеполитическим вопросам Александер Ной.
"НАТО находится в состоянии, близком к тому, что описал (президент Франции Эммануэль. — Прим. ред.) Макрон. Партнеры по альянсу все больше говорят о собственных интересах помимо НАТО. С другой стороны, мы видим попытки инструментализировать НАТО в собственных интересах. До недавнего времени исключительно США преследовали свои интересы, в том числе через НАТО, в течение нескольких лет это делает и Турция. <...> НАТО размывается, и я могу только приветствовать это", — сказал агентству Ной.
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По словам депутата, НАТО "по своей структуре и самосознанию всегда направлена против России", при этом альянс, по его мнению, не способен внести такой же вклад в стабильность в Евразии, как "настоящее сближение между Западной Европой, США и Россией".
"Вербальные риторические упражнения из Брюсселя о том, что НАТО должна быть вовлечена в европейскую безопасность, нужно понимать как общее место. Можно с удовольствием дебатировать о трансатлантическом союзе, но там нет нового содержания", — подчеркнул Ной.
Ранее президент Франции в интервью журналу The Economist заявил, что Североатлантический альянс "полностью утратил координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". Канцлер Германии Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг заявили, что не разделяют резких оценок французского лидера о "смерти мозга" альянса.
В Кремле также отреагировали на заявление Макрона. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что "не Москве решать", поскольку российские власти "не патологоанатомы".
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