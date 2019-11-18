Депутат бундестага назвал США "могильщиками" НАТО

"НАТО находится в состоянии, близком к тому, что описал (президент Франции Эммануэль. — Прим. ред.) Макрон. Партнеры по альянсу все больше говорят о собственных интересах помимо НАТО. С другой стороны, мы видим попытки инструментализировать НАТО в собственных интересах. До недавнего времени исключительно США преследовали свои интересы, в том числе через НАТО, в течение нескольких лет это делает и Турция. <...> НАТО размывается, и я могу только приветствовать это", — сказал агентству Ной.