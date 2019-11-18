Японские СМИ назвали Украину брошенной США страной

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Украина, которой в ближайшем будущем предстоит принять участие в ключевых переговорах с Россией, чувствует себя так, будто США ее бросили: такое мнение приводится в статье, опубликованной в японской газете The Japan Times.
Вашингтон, в частности, после отставки Курта Волкера до сих пор никого не назначил на должность спецпредставителя США по Украине, который должен помогать Киеву решить вопрос с урегулированием в Донбассе, отмечает издание.
Кроме того, бывший посол США на Украине Мари Йованович, которая ранее в этом году была вынуждена покинуть свой пост и уехать из Киева, в эту пятницу давала показания в американском конгрессе в рамках процедуры импичмента. Ей на замену в украинскую столицу тоже пока никого не прислали, констатируется в статье.
Украина, по мнению японских журналистов, оказалась в центре нынешней геополитической битвы между Востоком и Западом. При этом США демонстрируют все меньше готовности защищать своих союзников в Восточной Европе, резюмирует The Japan Times.
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В конце октября палата представителей американского конгресса официально запустила процедуру импичмента президента. Поводом для этого стали сообщения СМИ о том, что Трамп якобы требовал от президента Украины Владимира Зеленского провести расследование в отношении сына его политического противника Джо Байдена, а в противном случае грозил Киеву задержкой военной помощи. Трамп обвинения отрицает. По его мнению, именно Байден просил уволить украинского генпрокурора, который проводил расследование против компании его сына.
На фоне инициированной демократами процедуры импичмента в отставку ушли спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, ранее из Киева отозвали посла Мари Йованович.