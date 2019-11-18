Японские СМИ назвали Украину брошенной США страной

Вашингтон, в частности, после отставки Курта Волкера до сих пор никого не назначил на должность спецпредставителя США по Украине, который должен помогать Киеву решить вопрос с урегулированием в Донбассе, отмечает издание.

Кроме того, бывший посол США на Украине Мари Йованович, которая ранее в этом году была вынуждена покинуть свой пост и уехать из Киева, в эту пятницу давала показания в американском конгрессе в рамках процедуры импичмента. Ей на замену в украинскую столицу тоже пока никого не прислали, констатируется в статье.

Украина, по мнению японских журналистов, оказалась в центре нынешней геополитической битвы между Востоком и Западом. При этом США демонстрируют все меньше готовности защищать своих союзников в Восточной Европе, резюмирует The Japan Times.

В конце октября палата представителей американского конгресса официально запустила процедуру импичмента президента. Поводом для этого стали сообщения СМИ о том, что Трамп якобы требовал от президента Украины Владимира Зеленского провести расследование в отношении сына его политического противника Джо Байдена, а в противном случае грозил Киеву задержкой военной помощи. Трамп обвинения отрицает. По его мнению, именно Байден просил уволить украинского генпрокурора, который проводил расследование против компании его сына.