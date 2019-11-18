Названы российские регионы с благоприятным рынком труда для пенсионеров

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Наиболее благоприятные условия рынка труда для пенсионеров в Наиболее благоприятные условия рынка труда для пенсионеров в России сложились в Москве, Петербурге и ряде областей Черноземья, менее комфортно пенсионерам работается в Чечне, Туве и на Алтае, свидетельствует исследование РИА Новости*.

Уровень безработицы

В последние годы безработица в России достаточно уверенно снижается. На начало 2019 года доля не имеющих работы россиян составляла 4,9%, а по итогам исследования в июле — сентябре — 4,4%, что является историческим минимумом. Для сравнения, еще в 2016 году доля безработных в среднем по стране была выше 5,5%, а в 2000 году уровень безработицы в России по методологии Международной организации труда достигал почти 11%. Эксперты отмечают, что этот показатель опустился до уровня развитых стран.

Ситуация с безработицей и занятостью сильно разнится от региона к региону. В одних субъектах Федерации наблюдается острая нехватка работников, в ряде других очень сложно устроиться на работу. Особенно актуальна проблема трудоустройства для пенсионеров.

Для оценки ситуации в регионах был рассчитан индекс привлекательности рынка труда для пенсионеров. Он характеризует субъекты Федерации по возможности для пенсионеров найти достойную работу, их общей экономической активности, абсолютному и относительному уровню зарплаты пожилых людей, а также здоровью и долголетию.

Как считался рейтинг

Рейтинг строился путем распределения регионов по рассчитанному индексу. Для расчетов использовались показатели, которые характеризуют уровень оплаты труда пенсионеров, их уровень занятости, долю безработицы среди них, простоту поиска работы для пожилых, соотношение зарплат пенсионеров и всех работающих в регионе, численность пенсионеров и другие факторы, а также климат в качестве оценки комфортности работы и жизни в регионе.

Анализ производился для пожилых людей трудоспособного возраста (Международная организация труда определяет его для мужчин от 60 до 72 лет, женщин — от 55 до 75 лет). Каждый из девяти показателей оценивался по шкале от одного до ста. Мурманская, Омская и Тамбовская области, а также Республики Адыгея, Ингушетия и Северная Осетия — Алания в рейтинг не включены из-за отсутствия необходимых данных.

Возможности для пенсионеров на столичных рынках

Результаты исследования свидетельствуют, что ситуация на рынке труда для пенсионеров в регионах характеризуется достаточно высокой неоднородностью. Значение индекса в текущем рейтинге изменяется в диапазоне от 79,9 до 19,2 балла. При этом в среднестатистическом регионе значение индекса составляет порядка 46, а у 80% регионов в рейтинге индекс находится в диапазоне от 30 до 60.

Первые места в рейтинге, как и год назад, занимают с большим отрывом Москва и Санкт-Петербург. У двух крупнейших городов индекс составил 79,9 и 77,1 балла соответственно. Эксперты считают, что возможности для работы пенсионеров там находятся на очень хорошем уровне в сравнении с другими регионами.

Как свидетельствует статистика, многие пенсионеры продолжают работать и получать достойную зарплату, а если даже лишаются работы, то могут значительно легче, чем в других регионах, найти новую. Москва по трем индикаторам (уровень безработицы среди пенсионеров, возраст дожития и уровень зарплат пожилых людей) показала наивысший результат, а Санкт-Петербург стал лидером по двум индикаторам (уровень безработицы среди пенсионеров и уровень их зарплат).

Ближайшие к федеральным городам области также показали отличный результат. Так, например, третье место по индексу занимает Ленинградская область, где значение индекса составляет 68,9 балла, Подмосковье стало четвертым с показателем 64,8 балла.

Помимо этих четырех регионов, в первую десятку входят Белгородская область со значением индекса 61,6 балла, Курская область (61 балл), Калужская область (60,8 балла), Татарстан (60,1 балла), Воронежская область (59,5 балла) и Севастополь (58,8 балла). Как видно, три из шести регионов находятся в Черноземье. Эксперты полагают, что первая десятка характеризуется достаточно хорошим уровнем привлекательности рынка труда для пенсионеров, и если есть какие-то минусы, то они в основном компенсируются плюсами.

Как показало исследование РИА Новости, в первой десятке лидеров представлены регионы европейской части России. При этом во многих уральских и сибирских регионах отдельные индикаторы находятся на относительно высоком уровне (в частности, часто наблюдается достаточно высокая зарплата), однако слабые позиции по другим показателям тянут их вниз.

Слабые позиции в республиках и на Севере

На другом конце рейтинга расположились в основном национальные республики, что говорит о невысокой привлекательности рынка труда для пенсионеров в них. Последние четыре строчки заняли Тува, Чеченская Республика, Республика Алтай и Карелия. Индекс привлекательности этих регионов не поднимается выше 28 баллов.

В этих четырех регионах и в особенности в Туве большинство индикаторов находятся на очень низком уровне. Например, эта республика по пяти индикаторам из девяти занимает места в последней десятке среди всех регионов.

Ситуация несколько лучше, но все же достаточно сложная, еще в четырех регионах: Ненецком автономном округе (29,1 балла), Карачаево-Черкесии (29,2 балла), Хакасии (29,4 балла) и Магаданской области (29,5 балла).

Эксперты отмечают, что почти у всех регионов-аутсайдеров индекс за год достаточно сильно вырос. В частности, у Тувы он удвоился. Почти все богатые северные регионы с развитой добывающей промышленностью также располагаются внизу списка. Упомянутый выше Ненецкий округ находится на 75-м месте, Магаданская область — на 72-м месте, Чукотский округ — на 71-й строчке рейтинга, Ямало-Ненецкий АО — на 69-м месте, а Ханты-Мансийский автономный округ располагается на 66-й позиции.

Низкий балл эксперты объясняют, во-первых, особенностями климата. Во-вторых, жители этих регионов, выходя на пенсию, стараются уехать в теплые и более комфортные края, поэтому у богатых северных регионов низкие оценки по таким показателям, как доля пенсионеров в структуре населения и доля занятости среди пожилых людей. Кроме того, все эти регионы характеризуются низкими зарплатами людей пенсионного возраста относительно заработка остальных работников. В целом в этих регионах их минусы перевешивают плюсы.