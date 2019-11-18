Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-18T12:19Z
https://ria.ru/20191118/1561049505.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156106/11/1561061185_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b1384eceef1bfda59a1a30c111ec1ac9.jpg
РИА Новости

Названы российские регионы с благоприятным рынком труда для пенсионеров

00:28 18.11.2019 (обновлено: 12:19 18.11.2019)
8278
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЦентр социального обслуживания москвичей нового формата
Центр социального обслуживания москвичей нового формата
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Наиболее благоприятные условия рынка труда для пенсионеров в России сложились в Москве, Петербурге и ряде областей Черноземья, менее комфортно пенсионерам работается в Чечне, Туве и на Алтае, свидетельствует исследование РИА Новости*.

Уровень безработицы

В последние годы безработица в России достаточно уверенно снижается. На начало 2019 года доля не имеющих работы россиян составляла 4,9%, а по итогам исследования в июле — сентябре — 4,4%, что является историческим минимумом. Для сравнения, еще в 2016 году доля безработных в среднем по стране была выше 5,5%, а в 2000 году уровень безработицы в России по методологии Международной организации труда достигал почти 11%. Эксперты отмечают, что этот показатель опустился до уровня развитых стран.
Ситуация с безработицей и занятостью сильно разнится от региона к региону. В одних субъектах Федерации наблюдается острая нехватка работников, в ряде других очень сложно устроиться на работу. Особенно актуальна проблема трудоустройства для пенсионеров.
Для оценки ситуации в регионах был рассчитан индекс привлекательности рынка труда для пенсионеров. Он характеризует субъекты Федерации по возможности для пенсионеров найти достойную работу, их общей экономической активности, абсолютному и относительному уровню зарплаты пожилых людей, а также здоровью и долголетию.
Президент РФ Владимир Путин
26 июля, 17:12
Путин подписал закон о социальном предпринимательстве

Как считался рейтинг

Рейтинг строился путем распределения регионов по рассчитанному индексу. Для расчетов использовались показатели, которые характеризуют уровень оплаты труда пенсионеров, их уровень занятости, долю безработицы среди них, простоту поиска работы для пожилых, соотношение зарплат пенсионеров и всех работающих в регионе, численность пенсионеров и другие факторы, а также климат в качестве оценки комфортности работы и жизни в регионе.
Анализ производился для пожилых людей трудоспособного возраста (Международная организация труда определяет его для мужчин от 60 до 72 лет, женщин — от 55 до 75 лет). Каждый из девяти показателей оценивался по шкале от одного до ста. Мурманская, Омская и Тамбовская области, а также Республики Адыгея, Ингушетия и Северная Осетия — Алания в рейтинг не включены из-за отсутствия необходимых данных.
Интернет-портал Работа в России на экране монитора
10 июня, 09:32
Портал "Работа в России" поможет гражданам старшего возраста найти работу

Возможности для пенсионеров на столичных рынках

Результаты исследования свидетельствуют, что ситуация на рынке труда для пенсионеров в регионах характеризуется достаточно высокой неоднородностью. Значение индекса в текущем рейтинге изменяется в диапазоне от 79,9 до 19,2 балла. При этом в среднестатистическом регионе значение индекса составляет порядка 46, а у 80% регионов в рейтинге индекс находится в диапазоне от 30 до 60.
Первые места в рейтинге, как и год назад, занимают с большим отрывом Москва и Санкт-Петербург. У двух крупнейших городов индекс составил 79,9 и 77,1 балла соответственно. Эксперты считают, что возможности для работы пенсионеров там находятся на очень хорошем уровне в сравнении с другими регионами.
Как свидетельствует статистика, многие пенсионеры продолжают работать и получать достойную зарплату, а если даже лишаются работы, то могут значительно легче, чем в других регионах, найти новую. Москва по трем индикаторам (уровень безработицы среди пенсионеров, возраст дожития и уровень зарплат пожилых людей) показала наивысший результат, а Санкт-Петербург стал лидером по двум индикаторам (уровень безработицы среди пенсионеров и уровень их зарплат).
Ближайшие к федеральным городам области также показали отличный результат. Так, например, третье место по индексу занимает Ленинградская область, где значение индекса составляет 68,9 балла, Подмосковье стало четвертым с показателем 64,8 балла.
Помимо этих четырех регионов, в первую десятку входят Белгородская область со значением индекса 61,6 балла, Курская область (61 балл), Калужская область (60,8 балла), Татарстан (60,1 балла), Воронежская область (59,5 балла) и Севастополь (58,8 балла). Как видно, три из шести регионов находятся в Черноземье. Эксперты полагают, что первая десятка характеризуется достаточно хорошим уровнем привлекательности рынка труда для пенсионеров, и если есть какие-то минусы, то они в основном компенсируются плюсами.
Как показало исследование РИА Новости, в первой десятке лидеров представлены регионы европейской части России. При этом во многих уральских и сибирских регионах отдельные индикаторы находятся на относительно высоком уровне (в частности, часто наблюдается достаточно высокая зарплата), однако слабые позиции по другим показателям тянут их вниз.
Руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян
2 апреля, 08:57
В Москве появится центр занятости для людей старше 55 лет

Слабые позиции в республиках и на Севере

На другом конце рейтинга расположились в основном национальные республики, что говорит о невысокой привлекательности рынка труда для пенсионеров в них. Последние четыре строчки заняли Тува, Чеченская Республика, Республика Алтай и Карелия. Индекс привлекательности этих регионов не поднимается выше 28 баллов.
В этих четырех регионах и в особенности в Туве большинство индикаторов находятся на очень низком уровне. Например, эта республика по пяти индикаторам из девяти занимает места в последней десятке среди всех регионов.
Ситуация несколько лучше, но все же достаточно сложная, еще в четырех регионах: Ненецком автономном округе (29,1 балла), Карачаево-Черкесии (29,2 балла), Хакасии (29,4 балла) и Магаданской области (29,5 балла).
Эксперты отмечают, что почти у всех регионов-аутсайдеров индекс за год достаточно сильно вырос. В частности, у Тувы он удвоился. Почти все богатые северные регионы с развитой добывающей промышленностью также располагаются внизу списка. Упомянутый выше Ненецкий округ находится на 75-м месте, Магаданская область — на 72-м месте, Чукотский округ — на 71-й строчке рейтинга, Ямало-Ненецкий АО — на 69-м месте, а Ханты-Мансийский автономный округ располагается на 66-й позиции.
Низкий балл эксперты объясняют, во-первых, особенностями климата. Во-вторых, жители этих регионов, выходя на пенсию, стараются уехать в теплые и более комфортные края, поэтому у богатых северных регионов низкие оценки по таким показателям, как доля пенсионеров в структуре населения и доля занятости среди пожилых людей. Кроме того, все эти регионы характеризуются низкими зарплатами людей пенсионного возраста относительно заработка остальных работников. В целом в этих регионах их минусы перевешивают плюсы.
*Исследование проведено агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости
Рейтинг регионов по привлекательности рынка труда для пенсионеров — 2019
00:00
Рейтинг регионов по привлекательности рынка труда для пенсионеров — 2019
91722983
Обсудить 19
Рынок трудаПенсионерыРИА РейтингМоскваЧечняСанкт-ПетербургТуваБезработицаРоссияОбщество
Популярные комментарии
Я думаю, что уже у большинства людей уже аллергия от новостей про Благоденствие Москвы...
18 ноября, 01:25
bbudaxam
2210000
Я не понял, материал про рынок труда пенсионеров, а на фотке какие-то щасливые возможно американские пенсионеры на видимо на отдыхе у моря...
18 ноября, 01:47
Gabriel Izgesiaz
1720000
Рекомендуем
На приеме у врача
Названы первые симптомы рака легких
Кот Виктор
Владелец толстого кота может стать акционером "Аэрофлота"
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Пушков высмеял украинских военных, поднявших флаги США в Донбассе
Логотип Android на экране
Пользователей Android предупредили об опасности беспроводных наушников
Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Севастополе
Москва и Эр-Рияд обсуждают условия вступления в силу контракта по С-400
Новорожденные дети
Ученый РАН: через десять лет треть населения будет нетрудоспособной
Флаг России на горе Гасфорта в Севастополе
Экс-глава МИД Польши дал Украине совет по "возвращению" Крыма
Стоп-кадр из клипа Супер Жорика Хочу тибя любицца
Клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров на YouTube
Автомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве
Климатическая зима придет в Москву 21 ноября
Новогодние подарки под елкой
"Миссия невыполнима": в Сети поразились требованиям девочки на Рождество
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому
Мужчина во время прогулки в парке
Ученые выяснили, почему с возрастом растет живот
Пуск противокорабельной ракеты Калибр-НК с борта МРК проекта 21631 Вышний Волочек
Тихий полет "Калибра". Почему российские крылатые ракеты не дают покоя НАТО
Газораспределительная станция ОАО Газпром
"Газпром" направил "Нафтогазу" предложение по транзиту газа
Министр культуры Владимир Мединский
Мединский рассказал об отношении к фильму "Текст" с Асмус в главной роли
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:25Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в двух обстрелах
20:22В Тбилиси трех человек госпитализировали после разгона митинга
20:07Спикер парламента Грузии предложил оппозиции начать дебаты
20:05В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете
20:04В Тульской области восемь человек пострадали в ДТП
19:59В Париже на торгах продали подростковую рукопись Шарлотты Бронте
19:58Минкомсвязь выделит около миллиарда рублей на отечественное ПО для ведомств
19:46Хуситов обвинили в захвате буксира с южнокорейской буровой установкой
19:45В "Нафтогазе" получили предложение "Газпрома" по транзиту
19:40В "Нафтогазе" отреагировали мемом на предложение "Газпрома" о транзите
19:35В Боливии заявили о готовящемся покушении на временного президента
19:22Верховный суд поддержал решение о прекращении полномочий судьи из Анапы
19:21Трамп заявил о сердечной встрече с главой ФРС, которого он критиковал
19:19Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажу путевок в Ирак
19:16Суд утвердил решение о выплате Парком Горького компенсации упавшим с моста
19:13Эксперт прокомментировал протесты в Грузии
19:08Путин включил Бабича в состав рабочей группы Совета по нацпроектам
19:06Путин назначил главу комитета по проведению перекрестных годов с Киргизией
19:01В Ижевске два человека погибли при обрушении котлована на стройке
19:00Ученые рассказали, чем различается мозг новичка и эксперта
Лента новостейМолния