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РИА Новости

Киселев рассказал о необходимых послаблениях для российских виноделов

00:36 18.11.2019
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российским виноделам нужна отмена ряда законодательных ограничений, например, по рекламе и возможности доставки своей продукции по почте, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев.

"Я считаю, что маленькие винодельни должны получить право торговать своей продукцией по предварительному заказу, например, по почте. То есть люди должны иметь возможность заказать на винодельне вино, и оно им будет доставлено по почте", - сказал Киселев в интервью "Известиям".

Так, небольшим производителям сложно доставлять свою продукцию в магазины, хотя они могут участвовать в выставках и конкурсах, могут быть отмечены в винных гидах. При этом, как уверен Киселев, возможность заказа вина по почте будет востребована.
Отвечая на вопрос, нужны ли послабления для виноделов с точки зрения рекламы их продукции, председатель союза отметил, что это нужно обсуждать только для российских производителей.
"Если и обсуждать послабления, то только для отечественного вина. Если мы ставим перед собой великую задачу превратить Россию в полноценную, полновесную винную провинцию мира, поставить Россию на винную карту планеты, то тогда нам нужно и поддерживать отечественное виноделие", - сказал Киселев.
Например, по его словам, такая реклама может размещаться в специализированных изданиях и на фестивалях. "Но эта реклама должна сопровождаться обязательно пропагандой - извините за это слово, но абсолютно точно оно здесь применено - культуры пития", - подчеркнул он.
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