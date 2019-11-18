Работу Бэнкси выставили на аукцион незаконно, заявил британский художник

Статуя была установлена в небольшом сквере на Шефтсбери-авеню в Лондоне в 2004 году без соответствующего разрешения, как и почти все работы знаменитого стрит-артиста.
Линк "похитил" ее, зарегистрировал "находку" в полиции и связался с Бэнкси по поводу выкупа. Но тот предложил канистру бензина, чтобы сжечь работу, и Энди оставил ее в своем саду.
Через три года скульптуру похитили, пока Линка не было дома, о чем он сообщил в полицию.
Этой осенью статуя появилась в аукционном каталоге Sotheby’s. Ее предполагаемая стоимость — от 970 тысяч долларов до одного миллиона 290 тысяч долларов. И это самый дорогой лот на торгах, которые пройдут 19 ноября.
В Sotheby’s утверждают, что получили от продавца гарантии законности продажи произведения, и предполагают, что кражу совершил или сам Бэнкси или кто-то из его окружения. Представители стрит-артиста пока никак не прокомментировали ситуацию.
Линк же считает, что работа принадлежит ему, поскольку ее бросили на улице, он зарегистрировал "Пьяницу" в полиции, а Бэнкси не просил ее возвращать. "Я не понимаю, как Sotheby's могут ее продавать, когда у меня такие доказательства", — приводит издание его слова.