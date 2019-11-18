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РИА Новости

Белла Хадид дала советы всем, кто борется с депрессией

03:43 18.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкCупермодель Белла Хадид на красной дорожке премьеры фильма "Рокетмен" (Rocketman) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
Cупермодель Белла Хадид на красной дорожке премьеры фильма Рокетмен (Rocketman) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Белла Хадид рассказала, как боролась с депрессией, когда только начинала работать моделью, сообщает Mirror.
Она призналась, что "нервы у нее были расшатаны", она плакала "каждое утро, во время перерывов на ланч и перед сном" после длинного рабочего дня.
"Когда мне было 18, я работала по 14 часов в день в течение четырех месяцев и чувствовала себя загнанной. Видимо, мне нужна была передышка", — поделилась она.
Хадид дала советы тем, кто решает проблемы с ментальным здоровьем.
"Не верьте всему тому, что вы видите в социальных сетях. То счастье, которое мы создаем онлайн, если несчастны в реальной жизни, ничего не стоит. Если вы не хотите утром вставать, не вставайте, если хотите отменить какие-то планы, отменяйте. Будьте предупредительны и заботливы по отношению к самим себе и к своим ресурсам. Когда вам кажется, что мир вокруг рушится, просите о помощи", — сказала модель.
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