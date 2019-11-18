Белла Хадид дала советы всем, кто борется с депрессией

Она призналась, что "нервы у нее были расшатаны", она плакала "каждое утро, во время перерывов на ланч и перед сном" после длинного рабочего дня.

"Когда мне было 18, я работала по 14 часов в день в течение четырех месяцев и чувствовала себя загнанной. Видимо, мне нужна была передышка", — поделилась она.

"Не верьте всему тому, что вы видите в социальных сетях. То счастье, которое мы создаем онлайн, если несчастны в реальной жизни, ничего не стоит. Если вы не хотите утром вставать, не вставайте, если хотите отменить какие-то планы, отменяйте. Будьте предупредительны и заботливы по отношению к самим себе и к своим ресурсам. Когда вам кажется, что мир вокруг рушится, просите о помощи", — сказала модель.