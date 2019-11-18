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РИА Новости

Time: Украина чувствует себя кинутой США. И это только начало

08:00 18.11.2019 (обновлено: 08:05 18.11.2019)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. Архивное фото
Иван Данилов
Иван Данилов
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Влиятельный американский журнал "Тайм" внезапно обратил внимание на страшное последствие американского политического кризиса: Киев, оказывается, кинут Вашингтоном. По оценке американских журналистов, "Украина чувствует себя все более одинокой и оставленной посреди драмы импичмента, разворачивающейся в Вашингтоне".
С точки зрения желанных для Киева элементов заокеанской поддержки все довольно плохо — если говорить о реальной поддержке, а не о громких символических жестах. С символами-то как раз все в порядке. Военная помощь вроде бы выплачивается, джавелины вроде бы поставляются, воссоединение Крыма с Россией сенаторы и конгрессмены обещают не признать никогда. Бесспорно, символические жесты получаются достаточно красивыми, но в по-настоящему важных вопросах, таких как облегчение довольно людоедских требований программы МВФ или введение жестких санкций против европейских партнеров "Газпрома" и европейских компаний, занятых строительством "Северного потока — 2", ничего положительного не наблюдается. Точнее, заявлений о том, что Россия плохая и что "Газпрому" надо мешать, достаточно. Как и заявлений о том, что Украине нужно помогать построить мощную экономику. Но на украинский бюджет и на прокладку газовых труб в Северном море эти заявления не влияют никак. Более того, как подчеркивает "Тайм", "украинцы все больше чувствуют, что расследование по импичменту президента США делает их страну токсичной".
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Кто бы мог подумать. Оказывается, если пытаться снабдить компроматом оппонентов действующего президента, если поддерживать тех, кто хотел бы засадить в тюрьму (или даже на электрический стул) президента США, вице-президента США, ближайших сторонников действующего президента и даже семью президента, то президент и его администрация могут обидеться и даже принять ответные меры. С учетом того жалостливого тона, который считывается из заявлений "украинских источников" статьи, можно предположить, что они обращаются к своим вашингтонским визави с традиционным киевским вопросом "а нас-то за что?" и не получают вразумительного ответа. Показательно, что если жалобы украинских политиков и дипломатов соответствуют действительности, то получается, что администрация Трампа даже отчаялась добиться от официального Киева хоть сколь-нибудь рациональных реплик и просто перестала разговаривать с представителями Украины. Типичная жалоба украинской стороны в изложении агентства Associated Press выглядит так: "Член комитета по международным отношениям украинского парламента сообщил Associated Press, что официальные лица США проявляют все большее безразличие к Украине и неохотно посещают встречи".
Список грехов официального Киева (причем независимо от фамилии президента) можно свести к одному общему знаменателю. Украина не просто поддержала Хиллари Клинтон и всех врагов Трампа из Демократической партии, она сделала все для того, чтобы Трампа посадить за мифический "сговор с Россией". Причем в этой операции принимали участие как украинские официальные лица, так и видные представители украинской диаспоры в США, которые работали на Демократическую партию и внутри американской разведки и Госдепа. Шанс искупить свою вину перед Трампом заключался в том, чтобы хотя бы начать расследование очевидных коррупционных схем семей Джона Керри и Джо Байдена на Украине. Но администрация Зеленского жестко отказалась от этого предложения. Результат не заставил себя долго ждать, и это оценка не российских журналистов, а американского журнала и опрошенных им представителей украинского политического класса и экспертного сообщества.
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Сам Трамп призвал Зеленского встретиться с Путиным и "решить вашу проблему"... Депутат Ирина Геращенко заявила, что это может предвещать давление на Украину, чтобы договориться о сделке на российских условиях. "Нерешительность Трампа и отсутствие четкой стратегии США заставляют Киев идти на уступки России, — утверждает Вадим Карасев, глава Киевского института глобальных стратегий. — Военная помощь США укрепила позиции Запада. Любые сомнения, приостановки или задержки приведут к краху западной коалиции и позволят Парижу и Берлину сыграть в свою игру и заключить сделку с Россией. Как только роль США в Европе ослабнет, влияние России неизбежно возрастет — это исторический маятник, который Трамп уже запустил".
На самом деле последнее, что стоит делать сейчас представителям Украины, — так это обвинять президента Соединенных Штатов в нерешительности. По большому счету, Трамп сейчас проявляет просто ангельское терпение, вероятно, связанное с соображениями внутриполитического характера. Если он прямо сейчас сделает с Киевом то, что требует его (широко известный любому наблюдателю за американской политикой) характер, то внутри США это будет выглядеть не очень позитивно с имиджевой точки зрения, а президент сейчас находится под прицелом СМИ и команды конгрессменов, которая ведет слушания по импичменту. В результате Трамп, скорее всего, не может и не хочет устраивать Украине показательную порку. Но, к его счастью, в этом даже нет особой необходимости.
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Представители Киева (и сочувствующие им американские медийщики) уже убедились: для того чтобы положение Украины ухудшалось ударными темпами, администрации Трампа вполне достаточно просто бездействовать. У такого подхода есть дополнительный важный эффект: чиновники Госдепа и сотрудники американских спецслужб стоят сейчас перед выбором — выкладываться на полную мощность, чтобы помочь Украине, но при этом рисковать карьерой (и, возможно, свободой) в том случае, если Трамп сохранит власть, или ничего не делать и ждать. Любой, кто имел дело с карьерными бюрократами, знает, какой вариант выберут профессиональные чиновники. Именно с этим феноменом, скорее всего, связана та самая "токсичность", на которую жалуются украинские собеседники "Тайм".
Однако самое интересное в плане развития токсичности и осложнения американо-украинских отношений еще впереди. Дело в том, что, когда процесс импичмента дойдет до публичного рассмотрения в сенате США, у команды юристов действующего президента, а также у сенаторов-республиканцев (причем республиканцы контролируют сенат и будут администрировать сам процесс импичмента) будет возможность вызвать для дачи показаний всех участников "украинского заговора" против Трампа.
Под перекрестный публичный допрос в сенате попадут и влиятельная политтехнолог Чалупа (работавшая с украинскими коллегами над сбором компромата на Трампа и его избирательный штаб), и "сын украинских эмигрантов из СССР" подполковник Александр Виндман — директор по европейским делам Совета национальной безопасности США, на показаниях которого строится процесс импичмента. И Джо Байден, и его сын (который получал деньги в украинской газовой компании), и, вероятно, целая когорта украинских силовиков и политиков, которые способствовали или коррупционным схемам Байдена, или сбору фейкового компромата для дискредитации Трампа как "агента Кремля".
Политолог Александр Дудчак
7 ноября, 16:35
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После того как все грязное белье из украинского шкафа команды Клинтон и Байдена вместе с очевидной попыткой антипрезидентского путча, устроенного при поддержке украино-американцев из политического и силового истеблишмента США, станут в течение нескольких месяцев полоскать в прямом эфире всех американских телеканалов, вероятнее всего, нынешнюю "украинскую токсичность" вспомнят лишь как легкую прелюдию к тому, что будет после.
И вот тогда у Дональда Трампа (если его каким-то волшебным образом не успеют задобрить) появится возможность дать официальному Киеву почувствовать, что такое настоящее геополитическое одиночество.
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Северный поток — 2Дональд ТрампСШАУкраинаАвторы
Популярные комментарии
С Украиной обошлись так, как украинцы привыкли обращаться с другими.
18 ноября, 11:11
Арсений Понфиленко
4600000
А это только ускорит процесс агонии нынешнего американоцентристского мироустройства.И вероятность мировой войны к сожалению возрастёт.Под лозунгом не доставайся же ты ни кому,грохнут всю планету.Они я не сомневаюсь могут.В этом ключе политика Дональда более дальновидная и жизнеспособная,пускай уж он победит свой второй срок,у третьей планеты от Солнца тогда больше шансов на мирное продолжение существования.
18 ноября, 09:15
АМАндрей Маркин
2300201
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