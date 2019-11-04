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РИА Новости

Импичмент Трампа может превратиться в "охоту на украинцев"

08:00 04.11.2019 (обновлено: 08:03 04.11.2019)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Иван Данилов
Иван Данилов
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После того как официальный представитель Белого дома Стефани Гришэм заявила в интервью Fox News, что администрация Трампа "готова к импичменту", информационное пространство наполнилось победными криками противников американского президента. Однако нужно сделать важное уточнение: Гришэм говорила о голосовании в конгрессе США, которое действительно можно считать голосованием по импичменту. Но вот решение о фактическом отстранении Трампа от должности все-таки принимает не конгресс, а сенат.
Если искать тех, кому нужно готовиться к серьезным проблемам в ближайшие месяцы, то парадоксальным образом нужно обратить внимание не на Вашингтон, а на Киев. Дело в том, что процесс импичмента сейчас переходит из фазы засекреченного расследования, ход которого полностью контролировали сторонники Демократической партии и лично Хиллари Клинтон, в фазу публичную — и это будет тот самый момент, который команда Трампа использует, чтобы вывалить на обозрение публики все грязное белье вперемежку со скелетами из украинских чуланов Госдепа и Пентагона.
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Особую пикантность сложившейся ситуации придает тот факт, что некоторые свидетели и источники информации, на которых основаны обвинения в адрес Дональда Трампа (за которые ему, собственно, и грозит импичмент), являются "американцами украинского происхождения" (то есть они или их предки происходят с территории нынешней Украины). При этом сторонники действующего президента уже демонстрируют явную готовность использовать их бэкграунд в качестве доказательства того, что они "предатели Америки". Сейчас это не очень заметно, но после нескольких месяцев активного продвижения тезиса "украинцы — это агенты Клинтон и враги США, которые пытаются устроить путч против Трампа" значительная часть американского общества и политической элиты будет испытывать к Украине, украинскому руководству и представителям диаспоры далеко не самые теплые чувства.
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Предварительное расследование по "украинскому делу" вели комитеты конгресса, и все допросы свидетелей предполагаемых преступлений Трампа были проведены за закрытыми дверями, причем республиканским конгрессменам зачастую просто не разрешали задавать свидетелям неудобные вопросы или публиковать стенограммы этих допросов. Это давало возможность демократам фактически управлять медийной повесткой через "контролируемые сливы информации" и намеки на то, что президента уже полностью изобличили в попытке использовать служебное положение (то есть право давать или не давать военную помощь Украине) для вымогательства "взятки натурой", под которой подразумевается согласие Зеленского провести официальное расследование коррупции семьи Джо Байдена на Украине.
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Сейчас, когда началась следующая фаза импичмента, держать свидетелей за закрытыми дверями вряд ли получится: в конгрессе это еще можно попробовать сделать, а в сенате (который контролируют республиканцы) это будет практически невозможно.
Главная "звезда" демократов-обвинителей — подполковник Александр Виндман — директор по европейским делам Совета национальной безопасности США. Именно он выступил на закрытых слушаниях в конгрессе и (судя по заявлениям конгрессменов-демократов) сообщил, что Трамп совершил преступление в своем разговоре с Зеленским. Есть только один нюанс: Виндман родился в Киеве. Более того, медийщики Трампа уже раскопали факты его сотрудничества с украинскими властями. New York Magazine цитирует типичную атаку на Видмана в исполнении журналистов и гостей самого популярного американского новостного канала Fox News: "Здесь у нас есть сотрудник национальной безопасности США, который консультирует Украину, работая внутри Белого дома, очевидно, против интересов президента. <...> Некоторые люди могут назвать это шпионажем".
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Стоит особо подчеркнуть, что одновременно с импичментом идет встречное расследование со стороны протрамповских силовиков, которые пытаются докопаться до источников предыдущей попытки снятия Трампа, которая была связана с обвинениями в его работе на Кремль и координации избирательной кампании с российскими спецслужбами. Расследование еще не вышло на финишную прямую, но в СМИ уже "утекли" наиболее интересные (хотя и неофициальные) результаты, которые тоже ведут на Украину или к представителям ее диаспоры в США.
Гленн Бек — очень известный консервативный инфлюенсер и совладелец телеканала Blaze TV, уже выпустил специальный часовой фильм-расследование о влиянии "украинского вопроса" на последние события в американской политике, и этот фильм уже стал "хитом" американского политического YouTube. Более миллиона американцев посмотрели часовое видео, в котором Бек в стиле судебных заседаний излагает хронологию связей между Демократической партией и украинскими политиками и подчеркивает роль американского политтехнолога украинского происхождения Александры Чалупы (Alexandra Chalupa) в продвижении теории "русского заговора Трампа" и добыче "украинского компромата" на президента США.
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Более того, журналисты протрамповского издания The Federalist уже утверждают, что эта же политтехнолог (которая, по их версии, получила от Демократической партии 412 тысяч долларов за свои услуги) встречалась с тем (пока анонимным) "информатором", благодаря сообщению которого о разговоре Трампа с Зеленским был начат процесс импичмента.
Американский процесс импичмента — это не просто голосование конгрессменов, а потом сенаторов. Процесс обставлен как суд, в котором сенаторы — присяжные, президент — обвиняемый, а сторонники импичмента — прокуроры. Этот "суд" публичен, и у адвокатов президента есть возможность вызывать свидетелей, задавать им вопросы, а также подвергать перекрестному допросу свидетелей обвинения. Несложно догадаться, кого вызовут на допрос сенаторы-республиканцы, какие вопросы будут заданы и какие факты предъявлены. Тем более, что когда импичмент доберется до уровня сената, у них, вероятно, будут факты, добытые следователями в деле инициаторов фейка о "российском заговоре".
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Если политтехнологи Трампа и сам президент США решат, что именно "антиукраинская" линия защиты во время публичных разбирательств в деле об импичменте будет самой выигрышной, то есть неплохие шансы на то, что "суд над Трампом" превратится в "суд" над Украиной и ее покровителями в США. Пока этот "суд" будет идти, последствия для них будут только репутационными. Но если Трамп избежит импичмента и выиграет выборы, то придет черед и политических выводов.
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