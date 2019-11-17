В Крыму пообещали продолжить расследование Керченской провокации

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Расследование провокации украинских военных годичной давности в Керченском проливе будет продолжено, несмотря на передачу Украине вещественных доказательств в виде военных кораблей, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Ранее источник в силовых структурах полуострова сообщил, что украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покидают место стоянки в порту Керчи в сопровождении российских кораблей. Они будут переданы украинской стороне в нейтральных водах. Конкретное место передачи кораблей источник не назвал.
"Расследование провокации Украины в рамках так называемого Керченского инцидента в любом случае будет продолжено, в том числе, возможно, в рамках соответствующего Общественного трибунала, созываемого по инициативе Международной ассоциации "Таврида", - сказал РИА Новости Молохов.
По его словам, российская сторона ранее неоднократно заявляла, что готовы вернуть Украине ее военные корабли в качестве "жеста доброй воли" при условии, что будет сохранен статус вещественных доказательств по уголовному делу.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские военные готовы прибыть в любое место, чтобы забрать два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", задержанные в прошлом году в Керченском проливе за нарушение российской границы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал обратиться в МИД с вопросом об условиях возврата Украине кораблей.