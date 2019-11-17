В Крыму пообещали продолжить расследование Керченской провокации

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Расследование провокации украинских военных годичной давности в Керченском проливе будет продолжено, несмотря на передачу Украине вещественных доказательств в виде военных кораблей, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Расследование провокации украинских военных годичной давности в Керченском проливе будет продолжено, несмотря на передачу Украине вещественных доказательств в виде военных кораблей, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Ранее источник в силовых структурах полуострова сообщил, что украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покидают место стоянки в порту Керчи в сопровождении российских кораблей. Они будут переданы украинской стороне в нейтральных водах. Конкретное место передачи кораблей источник не назвал.

"Расследование провокации Украины в рамках так называемого Керченского инцидента в любом случае будет продолжено, в том числе, возможно, в рамках соответствующего Общественного трибунала, созываемого по инициативе Международной ассоциации "Таврида", - сказал РИА Новости Молохов.

По его словам, российская сторона ранее неоднократно заявляла, что готовы вернуть Украине ее военные корабли в качестве "жеста доброй воли" при условии, что будет сохранен статус вещественных доказательств по уголовному делу.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России , вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.