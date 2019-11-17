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РИА Новости

В Крыму пообещали продолжить расследование Керченской провокации

21:37 17.11.2019
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© РИА Новости / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым / Перейти в фотобанкЗадержанные украинские корабли доставлены в порту Керчи
Задержанные украинские корабли доставлены в порту Керчи
© РИА Новости / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Расследование провокации украинских военных годичной давности в Керченском проливе будет продолжено, несмотря на передачу Украине вещественных доказательств в виде военных кораблей, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Ранее источник в силовых структурах полуострова сообщил, что украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покидают место стоянки в порту Керчи в сопровождении российских кораблей. Они будут переданы украинской стороне в нейтральных водах. Конкретное место передачи кораблей источник не назвал.
"Расследование провокации Украины в рамках так называемого Керченского инцидента в любом случае будет продолжено, в том числе, возможно, в рамках соответствующего Общественного трибунала, созываемого по инициативе Международной ассоциации "Таврида", - сказал РИА Новости Молохов.
По его словам, российская сторона ранее неоднократно заявляла, что готовы вернуть Украине ее военные корабли в качестве "жеста доброй воли" при условии, что будет сохранен статус вещественных доказательств по уголовному делу.
и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
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В Крыму призвали Украину извлечь уроки из Керченской провокации
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские военные готовы прибыть в любое место, чтобы забрать два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", задержанные в прошлом году в Керченском проливе за нарушение российской границы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал обратиться в МИД с вопросом об условиях возврата Украине кораблей.
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Ситуация на УкраинеНарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныКерченский проливКерчьКрымВ мире
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