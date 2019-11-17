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РИА Новости

Пик наводнения в Венеции прошел, заявил центр мониторинга приливов

21:09 17.11.2019 (обновлено: 21:16 17.11.2019)
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© Фото : страница мэра Венеции Луиджи Бруньяро в TwitterПаводок в Венеции
Паводок в Венеции
© Фото : страница мэра Венеции Луиджи Бруньяро в Twitter
РИМ, 17 ноя – РИА Новости, Александр Логунов. Уровень воды в Венеции, достигший в воскресенье отметки 150 см, в ближайшие дни достигнет гораздо меньших пиковых значений, свидетельствуют прогнозы городского центра мониторинга приливов.
Ранее метеорологи предупреждали, что к 13.00 местного времени (15.00 мск) вода может достичь уровня 160 сантиметров, при котором затопленными могут оказаться до 77% поверхности города.
Вид на причал с кампанилы собора Сан-Марко
Вчера, 13:34
Пик "высокой воды". Венеции грозят новые подтопления
Утром мэр Венеции Луиджи Бруньяро закрыл центральную площадь Сан-Марко, которая является одной из самых низких точек города, и предупредил о полной готовности служб к новому приливу. В 13.10 мск вода поднялась до 150 сантиметров, после чего стала спадать. Спустя несколько часов все еще затопленная площадь Сан-Марко была снова открыта для туристов и горожан, однако проход по ней возможен только по вновь наведенным деревянным настилам. В Twitter мэрии размещены фотографии расположенных на площади магазинов, сотрудники которых протирают стекла и освобождают входы от подступившей воды.

Вода и непогода уходят, но не везде

Согласно прогнозам центра приливов, в ближайшие дни "высокая вода" Венецию покинет. С понедельника по среду максимальный ее уровень будет достигать 100-110 сантиметров.
Вместе с обнадеживающими новостями в Венецию поступают сообщения о новой волне непогоды в Тоскане, где резко поднялся уровень реки Арно, протекающей через Пизу и Флоренцию. Флорентийские специалисты сообщили, что днем Арно достигла уровня в 4,80 метра, при том, что второй уровень опасности начинается с 5,50 метров. Власти Пизы в целях предосторожности установили на берегах Арно специальные заграждения.
Туристы на площади Сан-Марко во время наводнения в Венеции
15 ноября, 14:02
Мэр Венеции заявил о миллиардном ущербе из-за наводнения
На севере страны в области Трентино-Альто-Адидже продолжаются сильные снегопады. Накануне местные СМИ сообщали об отключении электричества у 13 тысяч местных жителей. В воскресенье без света остаются 6,5 тысячи человек. Президент автономной области призвал местных жителей не выходить из дома и по возможности ограничить передвижения. Из-за снега закрыт ряд автомобильных дорог, в том числе магистраль в Австрию.

Крупнейшее наводнение в XXI веке

Поздно вечером во вторник Венеция, переживающая традиционный период "высокой воды", столкнулась со вторым по величине за историю наводнением. Уровень воды поднялся до 187 сантиметров, затопив 80% территории города. Власти города подсчитывают убытки, которые, по первым оценкам, могут достичь миллиарда евро.
Итальянская Атлантида. Как Венеция переживает наводнение
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

В среду, 13 ноября, уровень воды может превысить отметку в 145 сантиметров от условной нулевой точки, говорится на сайте муниципалитета. В ближайшие дни снова ожидаются осадки.

Центр прогнозов и предупреждений повышения уровня моря не исключает, что вода достигнет отметки в 155 сантиметров, сообщает La Repubblica.

Вид на Венецию с террасы Фондако деи Тедески
1 из 12

В среду, 13 ноября, уровень воды может превысить отметку в 145 сантиметров от условной нулевой точки, говорится на сайте муниципалитета. В ближайшие дни снова ожидаются осадки.

Центр прогнозов и предупреждений повышения уровня моря не исключает, что вода достигнет отметки в 155 сантиметров, сообщает La Repubblica.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© Фото : Pixabay/Pexels

Наводнение в Венеции фиксируют, когда море поднимается на 110 сантиметров. Это называется acqua alta, "высокая вода".

В последнее десятилетие город затапливает в среднем шесть раз в год.

Собор Санта-Мария делла Салюте, Венеция
2 из 12

Наводнение в Венеции фиксируют, когда море поднимается на 110 сантиметров. Это называется acqua alta, "высокая вода".

В последнее десятилетие город затапливает в среднем шесть раз в год.

© Фото : Pixabay/Pexels
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

"Сейчас большая часть Венеции покрыта водой. В воскресенье было 115 сантиметров над "морским нулем" — это еще не так страшно. Пешеходные мостики на площади Сан-Марко есть, в портиках Новых Прокураций тоже можно пройти, — сообщил гид Геннадий Лобас. — При 125 сантиметрах уже серьезнее: помосты убирают, потому что они уплывают".

Вид на причал с кампанилы собора Сан-Марко
3 из 12

"Сейчас большая часть Венеции покрыта водой. В воскресенье было 115 сантиметров над "морским нулем" — это еще не так страшно. Пешеходные мостики на площади Сан-Марко есть, в портиках Новых Прокураций тоже можно пройти, — сообщил гид Геннадий Лобас. — При 125 сантиметрах уже серьезнее: помосты убирают, потому что они уплывают".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Максимальная высота островов Венеции — два метра над уровнем моря.

Площадь Сан-Марко — фактически самая низкая точка города.

Мужчина отгоняет голубей на площади Сан-Марко в Венеции
4 из 12

Максимальная высота островов Венеции — два метра над уровнем моря.

Площадь Сан-Марко — фактически самая низкая точка города.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Для многих туристов наводнение не повод отказываться от прогулок.

"Когда в городе "высокая вода", на каждом углу продаются резиновые сапоги или что-то похожее на бахилы. В них можно гулять по улочкам, не боясь промочить ноги", — рассказывает экскурсовод Анна Потемкина.

Памятник драматургу Карло Гольдони в Венеции
5 из 12

Для многих туристов наводнение не повод отказываться от прогулок.

"Когда в городе "высокая вода", на каждом углу продаются резиновые сапоги или что-то похожее на бахилы. В них можно гулять по улочкам, не боясь промочить ноги", — рассказывает экскурсовод Анна Потемкина.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Правда, туристические маршруты приходится корректировать.

"Точно не прокатишься по каналам, так как гондолы не проходят под низкими мостами. Но можно осматривать Гранд-канал, музеи и церкви", — говорит Геннадий Лобас.

Гондолы с туристами на канале в Венеции
6 из 12

Правда, туристические маршруты приходится корректировать.

"Точно не прокатишься по каналам, так как гондолы не проходят под низкими мостами. Но можно осматривать Гранд-канал, музеи и церкви", — говорит Геннадий Лобас.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

"На самом деле, наводнения не так страшны, как кажется на первый взгляд, — уточняет гид Игорь Даин. — Этот период лучше использовать для фотосессии в венецианских закоулках или отправиться во Дворец Дожей или Академию искусств".

Молодые люди у фонтана на одной из улиц в Венеции
7 из 12

"На самом деле, наводнения не так страшны, как кажется на первый взгляд, — уточняет гид Игорь Даин. — Этот период лучше использовать для фотосессии в венецианских закоулках или отправиться во Дворец Дожей или Академию искусств".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

В городе нет наземного транспорта, венецианцы передвигаются на лодках, катерах или водных трамвайчиках — вапоретто.

При наводнении все это по-прежнему доступно, хотя маршруты могут меняться.

Опытные туристы советуют приобретать проездные на сутки или двое — это позволит существенно сэкономить.

Рассматривать дворцы на Гранд-канале лучше всего с вапоретто № 1 и № 2, курсирующих навстречу друг другу.

Собор Сан-Джорджо Маджоре на одноименном острове и гранд-канал в Венеции
8 из 12

В городе нет наземного транспорта, венецианцы передвигаются на лодках, катерах или водных трамвайчиках — вапоретто.

При наводнении все это по-прежнему доступно, хотя маршруты могут меняться.

Опытные туристы советуют приобретать проездные на сутки или двое — это позволит существенно сэкономить.

Рассматривать дворцы на Гранд-канале лучше всего с вапоретто № 1 и № 2, курсирующих навстречу друг другу.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Городские власти постоянно сообщают об уровне моря.

"Еще местные пользуются приложением Hi!tide Venice, чтобы отслеживать график приливов. Туристы тоже могут ориентироваться на эти данные при составлении маршрутов", — добавляет Игорь Даин.

Туристы на площади Сан-Марко во время наводнения в Венеции
9 из 12

Городские власти постоянно сообщают об уровне моря.

"Еще местные пользуются приложением Hi!tide Venice, чтобы отслеживать график приливов. Туристы тоже могут ориентироваться на эти данные при составлении маршрутов", — добавляет Игорь Даин.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Венецианцы привыкли к acqua alta так же, как россияне — к снегу в декабре.

Но некоторые наводнения запоминаются надолго. Так, 4 ноября 1966 года вода в Венеции поднялась на 194 сантиметра, скорость ветра достигла 150 километров в час. На море был девятибалльный шторм. Первые этажи домов оказались затоплены. Погибло много мебели, документов и произведений искусства.

Вид на Венецию с кампанилы собора Святого Марка
10 из 12

Венецианцы привыкли к acqua alta так же, как россияне — к снегу в декабре.

Но некоторые наводнения запоминаются надолго. Так, 4 ноября 1966 года вода в Венеции поднялась на 194 сантиметра, скорость ветра достигла 150 километров в час. На море был девятибалльный шторм. Первые этажи домов оказались затоплены. Погибло много мебели, документов и произведений искусства.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Последнее сильное наводнение было прошлой осенью, когда затопило около 80 процентов территории Венеции. Из-за проливных дождей вода поднялась до 156 сантиметров — максимума за 40 лет.

Вид на художественный музей Пунта-делла-Догана с кампанилы собора Святого Марка
11 из 12

Последнее сильное наводнение было прошлой осенью, когда затопило около 80 процентов территории Венеции. Из-за проливных дождей вода поднялась до 156 сантиметров — максимума за 40 лет.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Во время "высокой воды" туристов в Венеции намного меньше, чем обычно. С октября по декабрь тут низкий сезон.

"Зато именно сейчас можно увидеть каналы и дворцы не в толпе путешественников. Мостики и дома, окутанные туманом, — идеальная обстановка для влюбленных", — отмечает Анна Потемкина.

Молодые люди на одной из улиц в Венеции
12 из 12

Во время "высокой воды" туристов в Венеции намного меньше, чем обычно. С октября по декабрь тут низкий сезон.

"Зато именно сейчас можно увидеть каналы и дворцы не в толпе путешественников. Мостики и дома, окутанные туманом, — идеальная обстановка для влюбленных", — отмечает Анна Потемкина.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
1 из 12

В среду, 13 ноября, уровень воды может превысить отметку в 145 сантиметров от условной нулевой точки, говорится на сайте муниципалитета. В ближайшие дни снова ожидаются осадки.

Центр прогнозов и предупреждений повышения уровня моря не исключает, что вода достигнет отметки в 155 сантиметров, сообщает La Repubblica.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
2 из 12

Наводнение в Венеции фиксируют, когда море поднимается на 110 сантиметров. Это называется acqua alta, "высокая вода".

В последнее десятилетие город затапливает в среднем шесть раз в год.

© Фото : Pixabay/Pexels
3 из 12

"Сейчас большая часть Венеции покрыта водой. В воскресенье было 115 сантиметров над "морским нулем" — это еще не так страшно. Пешеходные мостики на площади Сан-Марко есть, в портиках Новых Прокураций тоже можно пройти, — сообщил гид Геннадий Лобас. — При 125 сантиметрах уже серьезнее: помосты убирают, потому что они уплывают".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
4 из 12

Максимальная высота островов Венеции — два метра над уровнем моря.

Площадь Сан-Марко — фактически самая низкая точка города.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
5 из 12

Для многих туристов наводнение не повод отказываться от прогулок.

"Когда в городе "высокая вода", на каждом углу продаются резиновые сапоги или что-то похожее на бахилы. В них можно гулять по улочкам, не боясь промочить ноги", — рассказывает экскурсовод Анна Потемкина.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
6 из 12

Правда, туристические маршруты приходится корректировать.

"Точно не прокатишься по каналам, так как гондолы не проходят под низкими мостами. Но можно осматривать Гранд-канал, музеи и церкви", — говорит Геннадий Лобас.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
7 из 12

"На самом деле, наводнения не так страшны, как кажется на первый взгляд, — уточняет гид Игорь Даин. — Этот период лучше использовать для фотосессии в венецианских закоулках или отправиться во Дворец Дожей или Академию искусств".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
8 из 12

В городе нет наземного транспорта, венецианцы передвигаются на лодках, катерах или водных трамвайчиках — вапоретто.

При наводнении все это по-прежнему доступно, хотя маршруты могут меняться.

Опытные туристы советуют приобретать проездные на сутки или двое — это позволит существенно сэкономить.

Рассматривать дворцы на Гранд-канале лучше всего с вапоретто № 1 и № 2, курсирующих навстречу друг другу.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
9 из 12

Городские власти постоянно сообщают об уровне моря.

"Еще местные пользуются приложением Hi!tide Venice, чтобы отслеживать график приливов. Туристы тоже могут ориентироваться на эти данные при составлении маршрутов", — добавляет Игорь Даин.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
10 из 12

Венецианцы привыкли к acqua alta так же, как россияне — к снегу в декабре.

Но некоторые наводнения запоминаются надолго. Так, 4 ноября 1966 года вода в Венеции поднялась на 194 сантиметра, скорость ветра достигла 150 километров в час. На море был девятибалльный шторм. Первые этажи домов оказались затоплены. Погибло много мебели, документов и произведений искусства.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
11 из 12

Последнее сильное наводнение было прошлой осенью, когда затопило около 80 процентов территории Венеции. Из-за проливных дождей вода поднялась до 156 сантиметров — максимума за 40 лет.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
12 из 12

Во время "высокой воды" туристов в Венеции намного меньше, чем обычно. С октября по декабрь тут низкий сезон.

"Зато именно сейчас можно увидеть каналы и дворцы не в толпе путешественников. Мостики и дома, окутанные туманом, — идеальная обстановка для влюбленных", — отмечает Анна Потемкина.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Накануне служба гражданской обороны Италии назначила мэра Венеции Бруньяро чрезвычайным комиссаром по восстановлению города. Распоряжение включает заморозку выплат по кредитам сроком на год и меры по распределению 20 миллионов евро, которые на ликвидацию первых последствий наводнения выделил Совет министров Италии. Согласно предложенной премьером Джузеппе Конте схеме, частные лица могут рассчитывать на 5 тысяч евро компенсации, компании – на 20.
Как подсчитал местный центр мониторинга приливов, ни разу с 1872 года, с которого ведется статистика, совокупность показателей уровней воды, зафиксированных во вторник, среду и пятницу (187, 144 и 154 сантиметра), не была столь высокой.
Для восстановления Венеции ее власти открыли специальный банковский счет для отправки средств как из Италии, так и из-за рубежа. Служба гражданской обороны запустила сбор средств по СМС, где два евро может послать каждый желающий.
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