Выборы в Белоруссии состоялись в 109 из 110 избирательных округов

"Я хочу сказать, что выборы в Республике Беларусь, по крайней мере, нам избирательные комиссии дают (информацию – ред.), уже состоялись по 109 избирательным округам. То есть только один избирательный округ, Гродненский центральный, не дотягивает несколько процентов до 50. Все остальные дают, показывают, что выборы состоялись, даже город Минск", - сказала Ермошина журналистам.

Она также отметила, что в ЦИК начали поступать жалобы. "Пока я суть их не знаю, они еще идут", - сказала руководитель ведомства.

Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии (Палату представителей) проходят по 110 избирательным округам, избирают 110 депутатов. Досрочное голосование завершилось 16 ноября, за пять дней досрочного голосования на участки по всей стране пришли 35,77% избирателей. Число кандидатов в Белоруссии превышает 500 человек. Причем на нынешних парламентских выборах аккредитованы 1030 международных наблюдателей, что является рекордом для страны за последние десять лет.