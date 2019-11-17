Ученые нашли новый способ борьбы с алкогольным поражением печени

По информации ученых, почти три четверти пациентов с алкогольным поражением печени умирают в течение трех месяцев. Причина заключается в том, что этанол не только сам по себе вреден для нее, но еще и способствует размножению устойчивых к антибиотикам бактерий Enterococcus faecalis (энтерококк фекальный). Они выделяют токсин цитолизин, разрушающий мембраны клеток печени.