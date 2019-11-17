Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2019-11-17T19:20Z
https://ria.ru/20191117/1561045548.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/151062/60/1510626019_0:9:2001:1134_1036x0_80_0_0_7b7a58f6b398f33c169f348f13aeb605.jpg
РИА Новости

Ученые нашли новый способ борьбы с алкогольным поражением печени

19:20 17.11.2019
26986
© Depositphotos / silianУпотребление алкоголя
Употребление алкоголя
© Depositphotos / silian
Употребление алкоголя. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего успешно испытали новый способ лечения вызванного употреблением спиртного поражения печени, которое нередко приводит к тяжелому алкогольному гепатиту и быстрой смерти. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.
По информации ученых, почти три четверти пациентов с алкогольным поражением печени умирают в течение трех месяцев. Причина заключается в том, что этанол не только сам по себе вреден для нее, но еще и способствует размножению устойчивых к антибиотикам бактерий Enterococcus faecalis (энтерококк фекальный). Они выделяют токсин цитолизин, разрушающий мембраны клеток печени.
Для борьбы с Enterococcus faecalis ученые использовали четыре вида бактериофагов — вирусов, избирательно поражающих бактериальные клетки. Выяснилось, что благодаря этой терапии бактерии прекратили выработку цитолизина и остановили разрушение печени.
Пока исследование проводилось на мышах, но в скором времени пройдут испытания и на людях. Если они окажутся успешными, то будут спасены тысячи пациентов, которым пока можно помочь только пересадкой печени.
Цех розлива алкоголя
31 октября, 16:42РИА Наука
Ученые назвали причину тяги к алкоголю
19981251111
Обсудить 11
РИА НаукаЗдоровьеСан-ДиегоСШАОбщество
Популярные комментарии
Зачем лечить людей, которые не хотят жить?
17 ноября, 20:17
Ingvar Eisen
10100015
Отлично. Теперь можно бахнуть и за печень не переживать)))
17 ноября, 19:21
llevone2017
940027
Рекомендуем
Геоглифы Наски
Ученые обнаружили на плато Наска рисунки "монстров"
В Махачкале из-за замечания девушке произошла массовая драка
В Махачкале из-за замечания девушке произошла массовая драка
На приеме у врача
Названы первые симптомы рака легких
Логотип Android на экране
Пользователей Android предупредили об опасности беспроводных наушников
Задержанные украинские корабли доставлены в порту Керчи
В МИД прокомментировали передачу задержанных кораблей Украине
Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ
Депутат бундестага заявил, что Европа не нуждается в сжиженном газе из США
Сотрудники полиции на акции протеста в Гонконге
Полиция Гонконга пригрозила стрелять боевыми патронами по протестующим
Эвенк на местном аэродроме
Мороз не страшен. Какие люди лучше всего переносят холод
ДТП с участием двух микроавтобусов в Алтайском крае
В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России
Никита Исаев
Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева
Британские военнослужащие на авиабазе в Кандагаре
СМИ сообщили о cокрытии британскими командирами преступлений своих солдат
Это настоящая революция: Киселев прокомментировал законопроект о виноделии
Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал "напряженку" с Россией по экономическим вопросам
Женщина держит флаг Украины посольством США в Киеве
Японские СМИ назвали Украину брошенной США страной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дает интервью после голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии
Лукашенко считает, что Москва могла бы бесплатно передавать Минску оружие
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:37Снегопад в Благовещенске побил рекорд дня за последние 52 года
09:30Экс-сотрудника Сибирского отделения РАН заподозрили в превышении полномочий
09:30Россия получила первые зарубежные заявки на поставку Су-34
09:28"Аэроэкспресс" назвал остановки поездов в Шереметьево после запуска МЦД
09:28Ростех ведет переговоры по продаже доли в концерне "Техмаш"
09:23В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие "преследование"
09:23В Волгоградской области задержали подозреваемых в краже 20 тонн нефти
09:23"Рособоронэкспорт" хочет подписать контракт с Индией по Ка-226 в 2020 году
09:22В Калифорнии четыре человека погибли при стрельбе на семейной вечеринке
09:17Минздрав получил предложения об ограничении времени продажи алкоголя
09:17В Бийске полицейские провели обыск в мэрии
09:12ОАК войдет в Ростех в первом полугодии 2020 года
09:11В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах ожидаются аномальные холода
09:11В "Рособоронэкспорте" ждут сигнала Джакарты для начала поставок Су-35
09:08"Рособоронэкспорт" продаст в 2019 году оружие на 13,7 миллиарда долларов
09:08Глава Ростеха признал проблему с сервисным обслуживанием самолетов
09:07Полиция Гонконга опровергла сообщения о рейде в кампусе университета
09:03Россия выполнит контракт на поставку С-400 в Индию в 2025 году
09:00Ученые прогнозируют снижение потребления алкоголя в России в три раза
09:00Российскую сверхлегкую "умную оптику" готовят к испытаниям на орбите
Лента новостейМолния