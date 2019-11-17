Ученые нашли новый способ борьбы с алкогольным поражением печени

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего успешно испытали новый способ лечения вызванного употреблением спиртного поражения печени, которое нередко приводит к тяжелому алкогольному гепатиту и быстрой смерти. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.
По информации ученых, почти три четверти пациентов с алкогольным поражением печени умирают в течение трех месяцев. Причина заключается в том, что этанол не только сам по себе вреден для нее, но еще и способствует размножению устойчивых к антибиотикам бактерий Enterococcus faecalis (энтерококк фекальный). Они выделяют токсин цитолизин, разрушающий мембраны клеток печени.
Для борьбы с Enterococcus faecalis ученые использовали четыре вида бактериофагов — вирусов, избирательно поражающих бактериальные клетки. Выяснилось, что благодаря этой терапии бактерии прекратили выработку цитолизина и остановили разрушение печени.
Пока исследование проводилось на мышах, но в скором времени пройдут испытания и на людях. Если они окажутся успешными, то будут спасены тысячи пациентов, которым пока можно помочь только пересадкой печени.
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