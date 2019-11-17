В Калининградской области открылось "янтарное посольство Деда Мороза"

Другие новости региона читайте здесь>>
В декабре первые пассажирские поезда отправятся в Крым по железнодорожному мосту. Так что желающие могут въехать в Новый год по новым рельсам.
Праздничный зимний Крым — это ощущение весны посреди заснеженных горных пейзажей! На Южном берегу Крыма почти всегда что-то цветет.
В декабре первые пассажирские поезда отправятся в Крым по железнодорожному мосту. Так что желающие могут въехать в Новый год по новым рельсам.
Праздничный зимний Крым — это ощущение весны посреди заснеженных горных пейзажей! На Южном берегу Крыма почти всегда что-то цветет.
В море тоже можно прыгнуть, но — сразу после бани (есть парилки и на берегу). Обязательно стоит увидеть набережную Ялты в шторм, застывший водопад Учан-Су, корабли на рейде в Севастополе, погулять по горам и паркам.
В море тоже можно прыгнуть, но — сразу после бани (есть парилки и на берегу). Обязательно стоит увидеть набережную Ялты в шторм, застывший водопад Учан-Су, корабли на рейде в Севастополе, погулять по горам и паркам.
Железнодорожные билеты в Крым — в продаже с 8 ноября.
Перелет в оба конца обойдется менее чем в десять тысяч рублей, недельные турпакеты в среднем стоят 50 тысяч на двоих, но есть и варианты дешевле.
Железнодорожные билеты в Крым — в продаже с 8 ноября.
Перелет в оба конца обойдется менее чем в десять тысяч рублей, недельные турпакеты в среднем стоят 50 тысяч на двоих, но есть и варианты дешевле.
Новогодний отдых в Сочи — это необязательно дорого. Хочется сэкономить — нужно жить на побережье и ездить в Красную Поляну (летом — наоборот). Внизу прохладное море и теплые бассейны, украшенные елки среди пальм, наверху — трассы и апре-ски с олимпийским уклоном.
Фейерверки и салюты будут везде, другая часть программы — прогулки по паркам и вдоль моря, катание на лыжах. В это время в Сочи также проводится множество концертов, шоу и спектаклей.
Стоимость авиабилетов — менее десяти тысяч рублей, а туры можно найти и за 100 тысяч, и за 11-12 тысяч (с перелетом).
Новогодний отдых в Сочи — это необязательно дорого. Хочется сэкономить — нужно жить на побережье и ездить в Красную Поляну (летом — наоборот). Внизу прохладное море и теплые бассейны, украшенные елки среди пальм, наверху — трассы и апре-ски с олимпийским уклоном.
Фейерверки и салюты будут везде, другая часть программы — прогулки по паркам и вдоль моря, катание на лыжах. В это время в Сочи также проводится множество концертов, шоу и спектаклей.
Стоимость авиабилетов — менее десяти тысяч рублей, а туры можно найти и за 100 тысяч, и за 11-12 тысяч (с перелетом).
На Новый год в Великом Устюге гарантированно будет снег. Главная часть программы — посещение резиденций Деда Мороза. Их две: в самом Устюге и в 12 километрах от него. Со знаменитым дедом можно и чаю выпить, и праздник отметить.
Еще в городе проходит театрализованное шоу — о рождественских традициях на Руси.
Стоимость программ — примерно 20 тысяч рублей за три-четыре дня, дорогу придется оплатить отдельно.
На Новый год в Великом Устюге гарантированно будет снег. Главная часть программы — посещение резиденций Деда Мороза. Их две: в самом Устюге и в 12 километрах от него. Со знаменитым дедом можно и чаю выпить, и праздник отметить.
Еще в городе проходит театрализованное шоу — о рождественских традициях на Руси.
Стоимость программ — примерно 20 тысяч рублей за три-четыре дня, дорогу придется оплатить отдельно.
Новогодние праздники в Москве — это феерия и сказка повсюду. Главная елка страны на Красной площади, там же — знаменитый каток, куранты и салют. Фестиваль "Путешествие в Рождество" охватывает весь город, парки готовят свою программу и стараются удивить.
Новогодние праздники в Москве — это феерия и сказка повсюду. Главная елка страны на Красной площади, там же — знаменитый каток, куранты и салют. Фестиваль "Путешествие в Рождество" охватывает весь город, парки готовят свою программу и стараются удивить.
Новогодние торжества в Санкт-Петербурге предваряет международный забег Дедов Морозов. Хотя еще до этого Северную столицу украсит праздничная иллюминация. На семимостье — пересечении Крюкова и канала Грибоедова, как говорят, нужно посчитать мосты и загадать желание.
Широкий выбор гостиниц, железнодорожных и авиарейсов позволяет организовать путешествие в Питер с самым разным бюджетом.
Новогодние торжества в Санкт-Петербурге предваряет международный забег Дедов Морозов. Хотя еще до этого Северную столицу украсит праздничная иллюминация. На семимостье — пересечении Крюкова и канала Грибоедова, как говорят, нужно посчитать мосты и загадать желание.
Широкий выбор гостиниц, железнодорожных и авиарейсов позволяет организовать путешествие в Питер с самым разным бюджетом.
С Москвой и Санкт-Петербургом за туристов поспорит еще одна столица — новогодняя. Уже семь лет в России выбирают главный город предстоящего праздника. В этот раз гостей ждет Рязань.
С 7 декабря по 7 января там — фестиваль огня и света, лазерные и пиротехнические шоу, танцы, балы, кулинарные поединки и синхронное моржевание.
Провести новогодние каникулы в Рязани можно, заплатив от полутора тысяч рублей за номер на двоих в сутки (хостелы дешевле).
С Москвой и Санкт-Петербургом за туристов поспорит еще одна столица — новогодняя. Уже семь лет в России выбирают главный город предстоящего праздника. В этот раз гостей ждет Рязань.
С 7 декабря по 7 января там — фестиваль огня и света, лазерные и пиротехнические шоу, танцы, балы, кулинарные поединки и синхронное моржевание.
Провести новогодние каникулы в Рязани можно, заплатив от полутора тысяч рублей за номер на двоих в сутки (хостелы дешевле).
Эйфелева башня в огнях, жареные каштаны, глинтвейн, лобстеры и шампанское, а еще — рождественские распродажи. В саму новогоднюю ночь можно отправиться в круиз по Сене или забронировать столик в ресторане. Только не стоит идти на Елисейские Поля — там будут толпы понаехавших из предместий, усиленные полицейские кордоны и кучи мусора (проверено на себе).
Эйфелева башня в огнях, жареные каштаны, глинтвейн, лобстеры и шампанское, а еще — рождественские распродажи. В саму новогоднюю ночь можно отправиться в круиз по Сене или забронировать столик в ресторане. Только не стоит идти на Елисейские Поля — там будут толпы понаехавших из предместий, усиленные полицейские кордоны и кучи мусора (проверено на себе).
Семьи с детьми заинтересует новогодний тур в Лондон, посвященный Гарри Поттеру, восковую фигуру которого демонстрируют в музее мадам Тюссо. Также турфирмы предлагают театрализованный рождественский ужин, где путешественники почувствуют себя гостями короля Генриха VIII (стоимость — менее 100 евро), или круиз по Темзе с фейерверком.
Семьи с детьми заинтересует новогодний тур в Лондон, посвященный Гарри Поттеру, восковую фигуру которого демонстрируют в музее мадам Тюссо. Также турфирмы предлагают театрализованный рождественский ужин, где путешественники почувствуют себя гостями короля Генриха VIII (стоимость — менее 100 евро), или круиз по Темзе с фейерверком.
Цена туров и в Лондон, и в Париж начинается от 41 тысячи рублей на человека.
В других городах Европы Новый год и особенно Рождество — это тоже ярмарки, фейерверки, миллионы огней и народные гулянья.
Цена туров и в Лондон, и в Париж начинается от 41 тысячи рублей на человека.
В других городах Европы Новый год и особенно Рождество — это тоже ярмарки, фейерверки, миллионы огней и народные гулянья.
Самый комфортный, но при этом бюджетный вариант встретить Новый год и провести каникулы за границей у моря — поездка в Турцию или на Кипр.
Купаться холодновато, но прогулки вдоль моря, спа с крытыми бассейнами и веселые развлечения доступны без многочисленных толп туристов.
Минимальная стоимость таких туров — от 25 тысяч рублей на человека.
Самый комфортный, но при этом бюджетный вариант встретить Новый год и провести каникулы за границей у моря — поездка в Турцию или на Кипр.
Купаться холодновато, но прогулки вдоль моря, спа с крытыми бассейнами и веселые развлечения доступны без многочисленных толп туристов.
Минимальная стоимость таких туров — от 25 тысяч рублей на человека.
В Дубае самое высокое здание в мире — Burj Khalifa — в новогоднюю ночь станет центром грандиозного фейерверка. В прошлые годы это зрелище одновременно увидели более миллиона человек.
В Дубае самое высокое здание в мире — Burj Khalifa — в новогоднюю ночь станет центром грандиозного фейерверка. В прошлые годы это зрелище одновременно увидели более миллиона человек.
В Таиланде этот праздник, конечно, не начало нового года, но отличный повод повеселиться. В Паттайе на крыше одного из отелей в новогоднюю ночь традиционно собираются русскоязычные путешественники. На Пхукете главное веселье — на пляже Патонг, но и другие не пустуют. Можно расположиться прямо на песке с фруктами и шампанским.
Туры пока еще относительно дешевы — от 50 тысяч рублей на человека.
В Таиланде этот праздник, конечно, не начало нового года, но отличный повод повеселиться. В Паттайе на крыше одного из отелей в новогоднюю ночь традиционно собираются русскоязычные путешественники. На Пхукете главное веселье — на пляже Патонг, но и другие не пустуют. Можно расположиться прямо на песке с фруктами и шампанским.
Туры пока еще относительно дешевы — от 50 тысяч рублей на человека.
В Доминиканской Республике наряжают пальмы и веселятся. Символом праздника в одежде считается красный цвет, в Мексике — красный и желтый.
В этих странах тепло — около 30 градусов, Новый год встречают на улице или на пляжах, где выставляют столики. Практически везде — карнавалы, фейерверки и вечеринки.
Стоимость туров в Доминикану — от 80-90 тысяч, а в Мексику — от 100 тысяч рублей.
В Доминиканской Республике наряжают пальмы и веселятся. Символом праздника в одежде считается красный цвет, в Мексике — красный и желтый.
В этих странах тепло — около 30 градусов, Новый год встречают на улице или на пляжах, где выставляют столики. Практически везде — карнавалы, фейерверки и вечеринки.
Стоимость туров в Доминикану — от 80-90 тысяч, а в Мексику — от 100 тысяч рублей.
Поездка на Мальдивы традиционно считается дорогим удовольствием. Но в этом году туроператоры настойчиво предлагают перевести их из категории "мечта" в "реальность". Стоимость тура с вылетом 25 декабря на девять ночей — от 75 тысяч рублей на человека.
Поездка на Мальдивы традиционно считается дорогим удовольствием. Но в этом году туроператоры настойчиво предлагают перевести их из категории "мечта" в "реальность". Стоимость тура с вылетом 25 декабря на девять ночей — от 75 тысяч рублей на человека.
Ну и наконец — Куба: вперед, в прошлое! Там тепло, дешево, весело и пьяно. Новый год на Острове свободы популярный праздник, к тому же он совпадает с Днем победы Кубинской революции — 1 января. Елку обычно не наряжают, зато украшают декоративное дерево араукарию, кактусы и пальмы. Вместо шампанского — ром. А в новогодней символике — портреты Че Гевары и Фиделя Кастро.
Ну и наконец — Куба: вперед, в прошлое! Там тепло, дешево, весело и пьяно. Новый год на Острове свободы популярный праздник, к тому же он совпадает с Днем победы Кубинской революции — 1 января. Елку обычно не наряжают, зато украшают декоративное дерево араукарию, кактусы и пальмы. Вместо шампанского — ром. А в новогодней символике — портреты Че Гевары и Фиделя Кастро.
В декабре первые пассажирские поезда отправятся в Крым по железнодорожному мосту. Так что желающие могут въехать в Новый год по новым рельсам.
Праздничный зимний Крым — это ощущение весны посреди заснеженных горных пейзажей! На Южном берегу Крыма почти всегда что-то цветет.
В море тоже можно прыгнуть, но — сразу после бани (есть парилки и на берегу). Обязательно стоит увидеть набережную Ялты в шторм, застывший водопад Учан-Су, корабли на рейде в Севастополе, погулять по горам и паркам.
Железнодорожные билеты в Крым — в продаже с 8 ноября.
Перелет в оба конца обойдется менее чем в десять тысяч рублей, недельные турпакеты в среднем стоят 50 тысяч на двоих, но есть и варианты дешевле.
Новогодний отдых в Сочи — это необязательно дорого. Хочется сэкономить — нужно жить на побережье и ездить в Красную Поляну (летом — наоборот). Внизу прохладное море и теплые бассейны, украшенные елки среди пальм, наверху — трассы и апре-ски с олимпийским уклоном.
Фейерверки и салюты будут везде, другая часть программы — прогулки по паркам и вдоль моря, катание на лыжах. В это время в Сочи также проводится множество концертов, шоу и спектаклей.
Стоимость авиабилетов — менее десяти тысяч рублей, а туры можно найти и за 100 тысяч, и за 11-12 тысяч (с перелетом).
На Новый год в Великом Устюге гарантированно будет снег. Главная часть программы — посещение резиденций Деда Мороза. Их две: в самом Устюге и в 12 километрах от него. Со знаменитым дедом можно и чаю выпить, и праздник отметить.
Еще в городе проходит театрализованное шоу — о рождественских традициях на Руси.
Стоимость программ — примерно 20 тысяч рублей за три-четыре дня, дорогу придется оплатить отдельно.
Новогодние праздники в Москве — это феерия и сказка повсюду. Главная елка страны на Красной площади, там же — знаменитый каток, куранты и салют. Фестиваль "Путешествие в Рождество" охватывает весь город, парки готовят свою программу и стараются удивить.
Новогодние торжества в Санкт-Петербурге предваряет международный забег Дедов Морозов. Хотя еще до этого Северную столицу украсит праздничная иллюминация. На семимостье — пересечении Крюкова и канала Грибоедова, как говорят, нужно посчитать мосты и загадать желание.
Широкий выбор гостиниц, железнодорожных и авиарейсов позволяет организовать путешествие в Питер с самым разным бюджетом.
С Москвой и Санкт-Петербургом за туристов поспорит еще одна столица — новогодняя. Уже семь лет в России выбирают главный город предстоящего праздника. В этот раз гостей ждет Рязань.
С 7 декабря по 7 января там — фестиваль огня и света, лазерные и пиротехнические шоу, танцы, балы, кулинарные поединки и синхронное моржевание.
Провести новогодние каникулы в Рязани можно, заплатив от полутора тысяч рублей за номер на двоих в сутки (хостелы дешевле).
Эйфелева башня в огнях, жареные каштаны, глинтвейн, лобстеры и шампанское, а еще — рождественские распродажи. В саму новогоднюю ночь можно отправиться в круиз по Сене или забронировать столик в ресторане. Только не стоит идти на Елисейские Поля — там будут толпы понаехавших из предместий, усиленные полицейские кордоны и кучи мусора (проверено на себе).
Семьи с детьми заинтересует новогодний тур в Лондон, посвященный Гарри Поттеру, восковую фигуру которого демонстрируют в музее мадам Тюссо. Также турфирмы предлагают театрализованный рождественский ужин, где путешественники почувствуют себя гостями короля Генриха VIII (стоимость — менее 100 евро), или круиз по Темзе с фейерверком.
Цена туров и в Лондон, и в Париж начинается от 41 тысячи рублей на человека.
В других городах Европы Новый год и особенно Рождество — это тоже ярмарки, фейерверки, миллионы огней и народные гулянья.
Самый комфортный, но при этом бюджетный вариант встретить Новый год и провести каникулы за границей у моря — поездка в Турцию или на Кипр.
Купаться холодновато, но прогулки вдоль моря, спа с крытыми бассейнами и веселые развлечения доступны без многочисленных толп туристов.
Минимальная стоимость таких туров — от 25 тысяч рублей на человека.
В Дубае самое высокое здание в мире — Burj Khalifa — в новогоднюю ночь станет центром грандиозного фейерверка. В прошлые годы это зрелище одновременно увидели более миллиона человек.
В Таиланде этот праздник, конечно, не начало нового года, но отличный повод повеселиться. В Паттайе на крыше одного из отелей в новогоднюю ночь традиционно собираются русскоязычные путешественники. На Пхукете главное веселье — на пляже Патонг, но и другие не пустуют. Можно расположиться прямо на песке с фруктами и шампанским.
Туры пока еще относительно дешевы — от 50 тысяч рублей на человека.
В Доминиканской Республике наряжают пальмы и веселятся. Символом праздника в одежде считается красный цвет, в Мексике — красный и желтый.
В этих странах тепло — около 30 градусов, Новый год встречают на улице или на пляжах, где выставляют столики. Практически везде — карнавалы, фейерверки и вечеринки.
Стоимость туров в Доминикану — от 80-90 тысяч, а в Мексику — от 100 тысяч рублей.
Поездка на Мальдивы традиционно считается дорогим удовольствием. Но в этом году туроператоры настойчиво предлагают перевести их из категории "мечта" в "реальность". Стоимость тура с вылетом 25 декабря на девять ночей — от 75 тысяч рублей на человека.
Ну и наконец — Куба: вперед, в прошлое! Там тепло, дешево, весело и пьяно. Новый год на Острове свободы популярный праздник, к тому же он совпадает с Днем победы Кубинской революции — 1 января. Елку обычно не наряжают, зато украшают декоративное дерево араукарию, кактусы и пальмы. Вместо шампанского — ром. А в новогодней символике — портреты Че Гевары и Фиделя Кастро.