Где встретить Новый год — 2020

В декабре первые пассажирские поезда отправятся в Крым по железнодорожному мосту. Так что желающие могут въехать в Новый год по новым рельсам.

Праздничный зимний Крым — это ощущение весны посреди заснеженных горных пейзажей! На Южном берегу Крыма почти всегда что-то цветет.