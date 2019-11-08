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РИА Новости
Новый год—2020

Где встретить Новый год — 2020

08:00 08.11.2019 (обновлено: 21:29 08.11.2019)
1658
Поехать на первом поезде в Крым или к Деду Морозу? Выбрать привычную Турцию или Кипр, а может, улететь за экзотикой ­— на Карибы, Мальдивы, Бали или в Таиланд? Чем ближе зима, тем актуальнее вопрос: где встретить Новый год — 2020? Вариантов — множество. Нужно лишь определиться, что конкретно вы имеете в виду, когда мечтаете о правильном праздничном отдыхе.
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

В декабре первые пассажирские поезда отправятся в Крым по железнодорожному мосту. Так что желающие могут въехать в Новый год по новым рельсам.

Праздничный зимний Крым — это ощущение весны посреди заснеженных горных пейзажей! На Южном берегу Крыма почти всегда что-то цветет.

Открытие самого большого в Крыму ледового катка
1 из 17

В декабре первые пассажирские поезда отправятся в Крым по железнодорожному мосту. Так что желающие могут въехать в Новый год по новым рельсам.

Праздничный зимний Крым — это ощущение весны посреди заснеженных горных пейзажей! На Южном берегу Крыма почти всегда что-то цветет.

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

В море тоже можно прыгнуть, но — сразу после бани (есть парилки и на берегу). Обязательно стоит увидеть набережную Ялты в шторм, застывший водопад Учан-Су, корабли на рейде в Севастополе, погулять по горам и паркам.

Участники клуба моржей из Севастополя на параде Дедов Морозов в Ялте
2 из 17

В море тоже можно прыгнуть, но — сразу после бани (есть парилки и на берегу). Обязательно стоит увидеть набережную Ялты в шторм, застывший водопад Учан-Су, корабли на рейде в Севастополе, погулять по горам и паркам.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© Depositphotos / Vadim4eg

Железнодорожные билеты в Крым — в продаже с 8 ноября.

Перелет в оба конца обойдется менее чем в десять тысяч рублей, недельные турпакеты в среднем стоят 50 тысяч на двоих, но есть и варианты дешевле.

Новый год в Ялте
3 из 17

Железнодорожные билеты в Крым — в продаже с 8 ноября.

Перелет в оба конца обойдется менее чем в десять тысяч рублей, недельные турпакеты в среднем стоят 50 тысяч на двоих, но есть и варианты дешевле.

© Depositphotos / Vadim4eg
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Новогодний отдых в Сочи — это необязательно дорого. Хочется сэкономить — нужно жить на побережье и ездить в Красную Поляну (летом — наоборот). Внизу прохладное море и теплые бассейны, украшенные елки среди пальм, наверху — трассы и апре-ски с олимпийским уклоном.

Фейерверки и салюты будут везде, другая часть программы — прогулки по паркам и вдоль моря, катание на лыжах. В это время в Сочи также проводится множество концертов, шоу и спектаклей.

Стоимость авиабилетов — менее десяти тысяч рублей, а туры можно найти и за 100 тысяч, и за 11-12 тысяч (с перелетом).

Участники мотопарада Дедов Морозов на Навагинской улице в Сочи
4 из 17

Новогодний отдых в Сочи — это необязательно дорого. Хочется сэкономить — нужно жить на побережье и ездить в Красную Поляну (летом — наоборот). Внизу прохладное море и теплые бассейны, украшенные елки среди пальм, наверху — трассы и апре-ски с олимпийским уклоном.

Фейерверки и салюты будут везде, другая часть программы — прогулки по паркам и вдоль моря, катание на лыжах. В это время в Сочи также проводится множество концертов, шоу и спектаклей.

Стоимость авиабилетов — менее десяти тысяч рублей, а туры можно найти и за 100 тысяч, и за 11-12 тысяч (с перелетом).

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанк

На Новый год в Великом Устюге гарантированно будет снег. Главная часть программы — посещение резиденций Деда Мороза. Их две: в самом Устюге и в 12 километрах от него. Со знаменитым дедом можно и чаю выпить, и праздник отметить.

Еще в городе проходит театрализованное шоу — о рождественских традициях на Руси.

Стоимость программ — примерно 20 тысяч рублей за три-четыре дня, дорогу придется оплатить отдельно.

Терем Деда Мороза
5 из 17

На Новый год в Великом Устюге гарантированно будет снег. Главная часть программы — посещение резиденций Деда Мороза. Их две: в самом Устюге и в 12 километрах от него. Со знаменитым дедом можно и чаю выпить, и праздник отметить.

Еще в городе проходит театрализованное шоу — о рождественских традициях на Руси.

Стоимость программ — примерно 20 тысяч рублей за три-четыре дня, дорогу придется оплатить отдельно.

© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Новогодние праздники в Москве — это феерия и сказка повсюду. Главная елка страны на Красной площади, там же — знаменитый каток, куранты и салют. Фестиваль "Путешествие в Рождество" охватывает весь город, парки готовят свою программу и стараются удивить.

Участники фестиваля Путешествие в Рождество на площади Революции в Москве
6 из 17

Новогодние праздники в Москве — это феерия и сказка повсюду. Главная елка страны на Красной площади, там же — знаменитый каток, куранты и салют. Фестиваль "Путешествие в Рождество" охватывает весь город, парки готовят свою программу и стараются удивить.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Новогодние торжества в Санкт-Петербурге предваряет международный забег Дедов Морозов. Хотя еще до этого Северную столицу украсит праздничная иллюминация. На семимостье — пересечении Крюкова и канала Грибоедова, как говорят, нужно посчитать мосты и загадать желание.

Широкий выбор гостиниц, железнодорожных и авиарейсов позволяет организовать путешествие в Питер с самым разным бюджетом.

Забег Дедов Морозов в Санкт-Петербурге
7 из 17

Новогодние торжества в Санкт-Петербурге предваряет международный забег Дедов Морозов. Хотя еще до этого Северную столицу украсит праздничная иллюминация. На семимостье — пересечении Крюкова и канала Грибоедова, как говорят, нужно посчитать мосты и загадать желание.

Широкий выбор гостиниц, железнодорожных и авиарейсов позволяет организовать путешествие в Питер с самым разным бюджетом.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© Фото : сообщество Рязань - Новогодняя столица 2020 в социальной сети ВКонтакте

С Москвой и Санкт-Петербургом за туристов поспорит еще одна столица — новогодняя. Уже семь лет в России выбирают главный город предстоящего праздника. В этот раз гостей ждет Рязань.

С 7 декабря по 7 января там — фестиваль огня и света, лазерные и пиротехнические шоу, танцы, балы, кулинарные поединки и синхронное моржевание.

Провести новогодние каникулы в Рязани можно, заплатив от полутора тысяч рублей за номер на двоих в сутки (хостелы дешевле).

Новогодние украшения в Рязани
8 из 17

С Москвой и Санкт-Петербургом за туристов поспорит еще одна столица — новогодняя. Уже семь лет в России выбирают главный город предстоящего праздника. В этот раз гостей ждет Рязань.

С 7 декабря по 7 января там — фестиваль огня и света, лазерные и пиротехнические шоу, танцы, балы, кулинарные поединки и синхронное моржевание.

Провести новогодние каникулы в Рязани можно, заплатив от полутора тысяч рублей за номер на двоих в сутки (хостелы дешевле).

© Фото : сообщество Рязань - Новогодняя столица 2020 в социальной сети ВКонтакте
© AFP 2019 / Pierre Verdy

Эйфелева башня в огнях, жареные каштаны, глинтвейн, лобстеры и шампанское, а еще — рождественские распродажи. В саму новогоднюю ночь можно отправиться в круиз по Сене или забронировать столик в ресторане. Только не стоит идти на Елисейские Поля — там будут толпы понаехавших из предместий, усиленные полицейские кордоны и кучи мусора (проверено на себе).

Рождественская ярмарка в Париже
9 из 17

Эйфелева башня в огнях, жареные каштаны, глинтвейн, лобстеры и шампанское, а еще — рождественские распродажи. В саму новогоднюю ночь можно отправиться в круиз по Сене или забронировать столик в ресторане. Только не стоит идти на Елисейские Поля — там будут толпы понаехавших из предместий, усиленные полицейские кордоны и кучи мусора (проверено на себе).

© AFP 2019 / Pierre Verdy
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанк

Семьи с детьми заинтересует новогодний тур в Лондон, посвященный Гарри Поттеру, восковую фигуру которого демонстрируют в музее мадам Тюссо. Также турфирмы предлагают театрализованный рождественский ужин, где путешественники почувствуют себя гостями короля Генриха VIII (стоимость — менее 100 евро), или круиз по Темзе с фейерверком.

Города мира. Лондон
10 из 17

Семьи с детьми заинтересует новогодний тур в Лондон, посвященный Гарри Поттеру, восковую фигуру которого демонстрируют в музее мадам Тюссо. Также турфирмы предлагают театрализованный рождественский ужин, где путешественники почувствуют себя гостями короля Генриха VIII (стоимость — менее 100 евро), или круиз по Темзе с фейерверком.

© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Цена туров и в Лондон, и в Париж начинается от 41 тысячи рублей на человека.

В других городах Европы Новый год и особенно Рождество — это тоже ярмарки, фейерверки, миллионы огней и народные гулянья.

Рождественский базар в Вене
11 из 17

Цена туров и в Лондон, и в Париж начинается от 41 тысячи рублей на человека.

В других городах Европы Новый год и особенно Рождество — это тоже ярмарки, фейерверки, миллионы огней и народные гулянья.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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© РИА Новости / Андрей Палария

Самый комфортный, но при этом бюджетный вариант встретить Новый год и провести каникулы за границей у моря — поездка в Турцию или на Кипр.

Купаться холодновато, но прогулки вдоль моря, спа с крытыми бассейнами и веселые развлечения доступны без многочисленных толп туристов.

Минимальная стоимость таких туров — от 25 тысяч рублей на человека.

В Анталье открылась турецко-российская новогодняя ярмарка
12 из 17

Самый комфортный, но при этом бюджетный вариант встретить Новый год и провести каникулы за границей у моря — поездка в Турцию или на Кипр.

Купаться холодновато, но прогулки вдоль моря, спа с крытыми бассейнами и веселые развлечения доступны без многочисленных толп туристов.

Минимальная стоимость таких туров — от 25 тысяч рублей на человека.

© РИА Новости / Андрей Палария
© AFP 2019 / STR

В Дубае самое высокое здание в мире — Burj Khalifa — в новогоднюю ночь станет центром грандиозного фейерверка. В прошлые годы это зрелище одновременно увидели более миллиона человек.

Фейерверк на небоскребе Бурдж-Халифа в Дубаи
13 из 17

В Дубае самое высокое здание в мире — Burj Khalifa — в новогоднюю ночь станет центром грандиозного фейерверка. В прошлые годы это зрелище одновременно увидели более миллиона человек.

© AFP 2019 / STR
© AFP 2019 / Romeo Gacad

В Таиланде этот праздник, конечно, не начало нового года, но отличный повод повеселиться. В Паттайе на крыше одного из отелей в новогоднюю ночь традиционно собираются русскоязычные путешественники. На Пхукете главное веселье — на пляже Патонг, но и другие не пустуют. Можно расположиться прямо на песке с фруктами и шампанским.

Туры пока еще относительно дешевы — от 50 тысяч рублей на человека.

Семья в костюмах Санта-Клауса позирует внутри рождественского украшения в торговом центре в Бангкоке
14 из 17

В Таиланде этот праздник, конечно, не начало нового года, но отличный повод повеселиться. В Паттайе на крыше одного из отелей в новогоднюю ночь традиционно собираются русскоязычные путешественники. На Пхукете главное веселье — на пляже Патонг, но и другие не пустуют. Можно расположиться прямо на песке с фруктами и шампанским.

Туры пока еще относительно дешевы — от 50 тысяч рублей на человека.

© AFP 2019 / Romeo Gacad
© Depositphotos / Viktor_AL

В Доминиканской Республике наряжают пальмы и веселятся. Символом праздника в одежде считается красный цвет, в Мексике — красный и желтый.

В этих странах тепло — около 30 градусов, Новый год встречают на улице или на пляжах, где выставляют столики. Практически везде — карнавалы, фейерверки и вечеринки.

Стоимость туров в Доминикану — от 80-90 тысяч, а в Мексику — от 100 тысяч рублей.

Рождественская вечеринка в Доминикане
15 из 17

В Доминиканской Республике наряжают пальмы и веселятся. Символом праздника в одежде считается красный цвет, в Мексике — красный и желтый.

В этих странах тепло — около 30 градусов, Новый год встречают на улице или на пляжах, где выставляют столики. Практически везде — карнавалы, фейерверки и вечеринки.

Стоимость туров в Доминикану — от 80-90 тысяч, а в Мексику — от 100 тысяч рублей.

© Depositphotos / Viktor_AL
© Depositphotos / haveseen

Поездка на Мальдивы традиционно считается дорогим удовольствием. Но в этом году туроператоры настойчиво предлагают перевести их из категории "мечта" в "реальность". Стоимость тура с вылетом 25 декабря на девять ночей — от 75 тысяч рублей на человека.

Пара в колпаках Санта Клауса на пляже на Мальдивах
16 из 17

Поездка на Мальдивы традиционно считается дорогим удовольствием. Но в этом году туроператоры настойчиво предлагают перевести их из категории "мечта" в "реальность". Стоимость тура с вылетом 25 декабря на девять ночей — от 75 тысяч рублей на человека.

© Depositphotos / haveseen
© AP Photo / Ismael Francisco

Ну и наконец — Куба: вперед, в прошлое! Там тепло, дешево, весело и пьяно. Новый год на Острове свободы популярный праздник, к тому же он совпадает с Днем победы Кубинской революции — 1 января. Елку обычно не наряжают, зато украшают декоративное дерево араукарию, кактусы и пальмы. Вместо шампанского ­— ром. А в новогодней символике — портреты Че Гевары и Фиделя Кастро.

Празднование Рождества на Кубе
17 из 17

Ну и наконец — Куба: вперед, в прошлое! Там тепло, дешево, весело и пьяно. Новый год на Острове свободы популярный праздник, к тому же он совпадает с Днем победы Кубинской революции — 1 января. Елку обычно не наряжают, зато украшают декоративное дерево араукарию, кактусы и пальмы. Вместо шампанского ­— ром. А в новогодней символике — портреты Че Гевары и Фиделя Кастро.

© AP Photo / Ismael Francisco
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Новый год—2020Новый ГодВпечатления - ТуризмТуризмФото - ТуризмМаршруты - Туризм
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