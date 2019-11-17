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РИА Новости

Кремль назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса

18:27 17.11.2019 (обновлено: 02:01 18.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБольшой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" заявил о важности закона об особом статусе Донбасса.
"Это такой краеугольный закон", — сказал Песков.
Он подчеркнул, что его продление предстоит согласовывать с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, однако украинская сторона "исключает прямые контакты".
"Как они будут согласовывать, в каком формате? То есть тогда появится больше вопросов", — добавил пресс-секретарь.
Участники предстоящей встречи в "нормандском формате" надеются, что на Украине понимают, что будут делать с этим законом, подчеркнул Песков.
Президент Российской Федерации Владимир Путин
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Верховная рада приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, однако так и не ввела его в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года. В законе говорится, что особый статус для региона на юго-востоке страны вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" из Донбасса.
По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, лидеры "нормандской четверки" могут встретиться в этом году. В свою очередь, в Елисейском дворце объявили, что саммит состоится 9 декабря в Париже. Правительство Германии сообщило, что канцлер Ангела Меркель примет участие в переговорах. Дату встречи подтвердили и в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Весной 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота на Украине. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако столкновения между сторонами до сих пор продолжаются.
Минские соглашения
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Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее — в инфографике ria.ru
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ФранцияСитуация в ДНР и ЛНРЛНРДНРДонбассЮрий УшаковВерховная Рада УкраиныДмитрий ПесковМоскваУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Даже если Украина примет какие-то законы, предоставит особый статус, по факту ничего этого работать не будет. При первой же возможности, разоружат ополчение Донбасса, посадят их в тюрьмы или замучают, и насадят на этой территории свои порядки. Мирная интеграция Донбасса с Украиной невозможна, это равносильно поражению. Выход только один: полная независимость Донбасса от Украины (возможно, в составе России). Печально, если начнёт реализовываться худший сценарий. Получится, что вся борьба и все жертвы были напрасными.
17 ноября, 18:56
К .
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