Кремль назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" заявил о важности закона об особом статусе Донбасса

Он подчеркнул, что его продление предстоит согласовывать с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, однако украинская сторона "исключает прямые контакты".

"Как они будут согласовывать, в каком формате? То есть тогда появится больше вопросов", — добавил пресс-секретарь.

Участники предстоящей встречи в "нормандском формате" надеются, что на Украине понимают, что будут делать с этим законом, подчеркнул Песков.

Верховная рада приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, однако так и не ввела его в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года. В законе говорится, что особый статус для региона на юго-востоке страны вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" из Донбасса.

По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, лидеры "нормандской четверки" могут встретиться в этом году. В свою очередь, в Елисейском дворце объявили, что саммит состоится 9 декабря в Париже. Правительство Германии сообщило, что канцлер Ангела Меркель примет участие в переговорах. Дату встречи подтвердили и в офисе президента Украины Владимира Зеленского.