В Махачкале из-за замечания девушке произошла массовая драка

На кадрах видно, как несколько десятков студентов участвуют в потасовке. Несколько молодых людей пытаются разнимать дерущихся, но те их отталкивают.

По данным портала, причиной конфликта стало замечание, которое один из участников потасовки сделал девушке в маршрутке. Та пожаловалась на него своему парню, после чего он решил выяснить отношения с обидчиком.