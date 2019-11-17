В Махачкале из-за замечания девушке произошла массовая драка

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В одном из медицинских колледжей Махачкалы выяснение отношений между двумя молодыми людьми переросло в массовую драку. Видео инцидента опубликовал портал "Регион Online".
На кадрах видно, как несколько десятков студентов участвуют в потасовке. Несколько молодых людей пытаются разнимать дерущихся, но те их отталкивают.
По данным МВД, в ходе драки 17-летний житель Махачкалы ранил своего оппонента ножом в брюшную полость, после чего выбросил холодное оружие и скрылся с места происшествия. В результате 18-летнего пострадавшего забрали в больницу. Позднее злоумышленника задержали и доставили в полицию, где он признался в содеянном.
По данным портала, причиной конфликта стало замечание, которое один из участников потасовки сделал девушке в маршрутке. Та пожаловалась на него своему парню, после чего он решил выяснить отношения с обидчиком.
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