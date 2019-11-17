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РИА Новости

Очевидец рассказал, как спасал детей из упавшего в Фонтанку автомобиля

16:10 17.11.2019 (обновлено: 16:21 17.11.2019)
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Свидетель, вытащивший детей из скатившейся в Фонтанку машины, рассказал телеканалу РЕН об инциденте и своем поступке.

"Не было времени думать. Увидел, как мужчина тянет руку, кричит: "У меня тут дети". А люди все стояли, кричали: "Плыви сюда!" Я понял, что он один не справится", — рассказал молодой человек.

Он уточнил, что машина находилась на середине реки.
"Я подплыл, забрал люльку, услышал, что сзади плывет еще парень. Один я бы не смог. Там было достаточно глубоко", — рассказал он.
Автомобиль с детьми упал в Фонтанку. 16 ноября 2019
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Мужчина поставил ребенка на парапет и прикрепил к люльке трос, который ему спустили с берега. Затем к нему подплыл второй парень с мальчиком и его отцом. Вместе они вытянули ребенка из воды.
Молодой человек добавил, что после спасения детей второй очевидец выбрался из реки с водителем, казачьим атаманом Игорем Чипизубовым.
Ранее в МЧС сообщили, что автомобиль Renault с мужчиной и двумя детьми в возрасте пяти месяцев и девяти лет скатился в реку с набережной. Всех троих забрали в больницу, а машину вытащили из реки с помощью автокрана.
По словам водителя, он думал, что дал задний ход, а на самом деле поехал вперед.
Очевидцев, помогавших спасать детей, представили к награде.
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МЧС РФФонтанка (река)РоссияСанкт-ПетербургОбществоПроисшествия
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