Число жертв взрывов на арсенале в Балаклее выросло до трех человек

Ранее Генштаб сообщил, что на складах в Балаклее во время уничтожения боеприпасов прогремели около 20 взрывов. Двое военных саперов погибло, еще пятеро были ранены, они госпитализированы. Генштаб начал служебную проверку.

"Сообщаем, что, к сожалению, сегодня, в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи скончался военнослужащий, получивший ранения в результате чрезвычайного происшествия на Центральной артиллерийской базе", - говорится в сообщении Генштаба на странице в Facebook

За последние три года на Украине неоднократно происходили пожары на военных складах. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Погиб один человек, еще пять пострадали. После ЧП боеприпасы на этом складе решили разминировать.