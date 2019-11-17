Число жертв взрывов на арсенале в Балаклее выросло до трех человек

КИЕВ, 17 ноя – РИА Новости. Военнослужащий, получивший ранения от взрывов на арсенале в Балаклее, умер в Харьковской больнице, сообщил в воскресенье генеральный штаб вооруженных сил Украины.
Ранее Генштаб сообщил, что на складах в Балаклее во время уничтожения боеприпасов прогремели около 20 взрывов. Двое военных саперов погибло, еще пятеро были ранены, они госпитализированы. Генштаб начал служебную проверку.
"Сообщаем, что, к сожалению, сегодня, в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи скончался военнослужащий, получивший ранения в результате чрезвычайного происшествия на Центральной артиллерийской базе", - говорится в сообщении Генштаба на странице в Facebook.
За последние три года на Украине неоднократно происходили пожары на военных складах. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Погиб один человек, еще пять пострадали. После ЧП боеприпасы на этом складе решили разминировать.
В мае 2017 года на технической территории того же арсенала произошло возгорание сухой травы, из-за чего начали взрываться боеприпасы. В сентябре 2017 года произошел пожар на арсенале в Калиновке Винницкой области. Были эвакуированы почти 30 тысяч человек, пострадали двое. Также в октябре 2018 года на военном складе в Ичне Черниговской области произошел взрыв, начался пожар. Власти провели эвакуацию, пострадавших не было.