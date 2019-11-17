В Сирию за сутки вернулись почти 830 беженцев из Иордании и Ливана

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Почти 240 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще почти 590 человек прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 826 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 237 человек (женщин – 72, детей – 120), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 589 человек (женщин – 177, детей – 300)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в места постоянного проживания в течение суток вывод беженцев не осуществлялся.
Кроме того, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Эль-Харра, Джасим (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). Специалисты разминировали 2,4 гектара территории, а также обнаружили и уничтожили 45 взрывоопасных предметов.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. К урегулированию активно подключились Россия, Иран, Турция, которые являются гарантами перемирия. За это время в Сирии удалось практически полностью победить террористов, начать политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной инфраструктуры. Был создан конституционный комитет, куда вошла и оппозиция. Первое заседание комитета прошло 30 октября в Женеве.
25 октября, 19:16Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии