В Кремле прокомментировали информацию о дате встречи "нормандской четверки"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 ноя — РИА Новости. Встреча "нормандской четверки" по Встреча "нормандской четверки" по Донбассу может состояться в этом году, заявил помощник президента Юрий Ушаков

"Россия 1" . "Я не могу сказать конкретные сроки, потому что это пока обсуждается, но, очевидно, в этом году", — сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале

Ранее Ушаков говорил, что решение о проведении саммита примут, как только появятся предпосылки для его успешности. Помощник президента добавил, что препятствий к этому нет.

Позднее Елисейский дворец объявил, что встреча глав государств "нормандского формата" пройдет 9 декабря в Париже. Правительство Германии сообщило, что Меркель примет участие в переговорах. Дату саммита подтвердили и в офисе президента Украины.