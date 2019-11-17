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РИА Новости

В Кремле прокомментировали информацию о дате встречи "нормандской четверки"

15:42 17.11.2019 (обновлено: 16:42 17.11.2019)
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© AFP 2019 / Kirill KudryavtsevФлаги стран-участниц Нормандского формата
Флаги стран-участниц Нормандского формата
© AFP 2019 / Kirill Kudryavtsev
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 ноя — РИА Новости. Встреча "нормандской четверки" по Донбассу может состояться в этом году, заявил помощник президента Юрий Ушаков.
"Я не могу сказать конкретные сроки, потому что это пока обсуждается, но, очевидно, в этом году", — сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
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Ранее Ушаков говорил, что решение о проведении саммита примут, как только появятся предпосылки для его успешности. Помощник президента добавил, что препятствий к этому нет.
Позднее Елисейский дворец объявил, что встреча глав государств "нормандского формата" пройдет 9 декабря в Париже. Правительство Германии сообщило, что Меркель примет участие в переговорах. Дату саммита подтвердили и в офисе президента Украины.
"Нормандский формат" переговоров появился в июне 2014 года. Тогда во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялось несколько телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
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ДонбассЮрий УшаковФранцияГерманияРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Почему в Кремле всё время "шифруются": до последнего момента отрицали факт передачи украинских кораблей на уровне МИДа, а теперь с саммитом темнят. То предпосылки не созрели, то не знают точно когда он будет. Так сильные игроки себя не ведут: всё время в хвосте плетутся и подтверждают тезисы "западных партнеров".
17 ноября, 16:33
bbotanik_su
49520067
Потому что нет согласованной точной даты... Так ведут себя не только сильные но ещё и мудрые игроки и не надо каждый раз истерить МИД России тут вообще не причём.. стыдно не знать что в России делами президент занимается не МИД а Администрация Президента..
17 ноября, 16:53
СРСвобода Разума
451611116
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