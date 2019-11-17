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РИА Новости

Российский сенатор оценил организацию выборов в Белоруссии

15:32 17.11.2019 (обновлено: 15:44 17.11.2019)
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© РИА Новости / Виктор ТолочкоПарламентские выборы в Белоруссии
Парламентские выборы в Белоруссии
© РИА Новости / Виктор Толочко
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Выборы в Белоруссии организованы хорошо, явка избирателей достаточно высокая, нарушений не отмечено, заявил РИА Новости по телефону из Минска российский сенатор Александр Вайнберг.
"Я нахожусь в Белоруссии как представитель Совета Федерации в рамках МПА СНГ. Наши коллеги разъехались по разным городам, я посещаю избирательные участки в Минске", - сказал Вайнберг.
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Он пояснил, что находился на одном из участков еще до его открытия, там наблюдатели дождались первых граждан, которые пришли проголосовать. После этого Вайнберг с коллегами посетил еще несколько участков, которые преимущественно находятся в школах.
"Избиратели активизировались ближе к обеду, явка составила 46,06%", - отметил он. "Все организовано очень достойно, много наблюдателей, в том числе международных. Все очень четко, дисциплинированно", - добавил сенатор.
Он особо отметил заботу об инвалидах, для которых были организованы специальные кабинки для голосования. Говоря в целом о ходе голосования, законодатель подчеркнул, что "ни одного нарушения не отметил".
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Выборы в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) проходят в Белоруссии 17 ноября. Выборы проходят по мажоритарной системе, в 110 округах выбирают 110 депутатов. По последним данным, число кандидатов в Белоруссии составляет более 500 человек.
Согласно действующему законодательству, право избираться депутатом имеют граждане Белоруссии не моложе 21 года, которые обладают избирательным правом, постоянно проживают в республике, не имеют судимости.
В списки избирателей в Белоруссии включены более 6,8 миллиона человек, из них около 1,3 миллиона проживают в Минске. В стране образованы более 5,8 тысячи участков для голосования. За границей будут работать еще 46, в том числе три – в России (в Москве, Калининграде и Санкт-Петербурге).
Семнадцатого ноября в Белоруссии время работы участков для голосования - с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск). Кроме того, с 12 по 16 ноября по всей стране проводилось досрочное голосование.
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Александр ВайнбергПарламентские выборы в Белоруссии — 2019Совет Федерации РФБелоруссияРоссияВ мире
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