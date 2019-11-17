Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-17T15:16Z
https://ria.ru/20191117/1561040507.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156077/78/1560777864_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_803fc02251792096517a7c4652e8d029.jpg
РИА Новости

Глава фракции "Слуга народа" имеет двойное гражданство, заявил экс-депутат

15:16 17.11.2019
1471
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия на съезде партии "Слуга народа" в Киев
Глава фракции Слуга народа в Верховной раде Давид Арахамия на съезде партии Слуга народа в Киев
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 17 ноя – РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук заявил, что глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия имеет двойное гражданство и скрыл эту информацию при подаче документов перед выборами в парламент.
"Арахамия имеет статус US Person - этот термин в отношении него используется, как к гражданину США, что подтверждается соответствующим американским паспортом, выданным на имя David Arakhamiya... Информацию о наличии гражданства США Давид Арахамия скрыл при подаче соответствующих документов кандидатом в депутаты в ЦИК, чем нарушил законы и Конституцию Украины", - заявил Мосийчук в воскресенье в своем Telegram-канале.
По его словам, наличие гражданства США у Арахамии было установлено в ходе судебного процесса в 2010 по обвинению компанией Microsoft компании TemplateMonster, соучредителем которой был Арахамия, в процессе он значился как гражданин США.
Мосийчук утверждает, что гражданство США Арахамия получил как соучредитель американской компании TemplateMonster, в которой проработал семь лет.
Международная IT-компания TemplateMonster разрабатывает и продает шаблоны сайтов и другие веб-решения. В 2014 году Арахамия со знакомыми открыл сайт для сбора средств на экипировку украинским военным, воевавшим в Донбассе. Указом президента в 2014 году награжден орденом "За заслуги" III степени за волонтерскую деятельность. На парламентских выборах 2019 избран депутатом от партии "Слуга народа". Является членом комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, руководитель депутатской группы по межпарламентским связям с США.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
1 ноября, 00:30
Пристайко: на Украине "нарабатываются концепции" двойного гражданства
В настоящее время конституция запрещает украинцам иметь гражданство другой страны. Президент Владимир Зеленский ранее поручил главе МИД разработать механизм предоставления гражданства Украины представителям украинской диаспоры за рубежом. Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что в стране нарабатываются концепции введения двойного гражданства.
4490012
Обсудить 4
Давид АрахамияСитуация на УкраинеИгорь МосийчукВерховная Рада УкраиныУкраина
Рекомендуем
Флаги стран-участниц Нормандского формата
В Кремле прокомментировали информацию о дате встречи "нормандской четверки"
Танк Т-72. Белоруссия
Эксперт назвал условия для бесплатных поставок оружия в Белоруссию
Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Севастополе
Пушков назвал контракт с Эр-Риядом по С-400 "неприятной новостью" для США
Флаги США на позициях украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе
Украинские силовики вывесили флаги США над своими позициями в ЛНР
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В Госдуме заявили о значимости передачи украинских кораблей
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 сентября 2018
Поклонская прокомментировала передачу задержанных кораблей Украине
Вертолет VRT500
Российский вертолет VRT500 оснастят канадскими двигателями
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
В ДНР заявили о прибытии украинских радикалов к линии соприкосновения
Денежные купюры Украины
Украина начала скатываться в долговую яму, предупредила эксперт
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дает интервью после голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии
Лукашенко считает, что Москва могла бы бесплатно передавать Минску оружие
Опубликованы кадры прохода украинских катеров под Крымским мостом
Опубликованы кадры прохода украинских катеров под Крымским мостом
Президент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции после смерти косовского сербского политика Оливера Ивановича. 16 января 2018
Министр здравоохранения Сербии рассказал о состоянии Вучича
Здание МИД Польши
Польша хочет лишить Украину преференций для поставок в ЕС зерна и кукурузы
Президент Российской Федерации Владимир Путин
Климкин назвал разведение сил в Донбассе успехом Путина
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Пушков высмеял украинских военных, поднявших флаги США в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:37Снегопад в Благовещенске побил рекорд дня за последние 52 года
09:30Экс-сотрудника Сибирского отделения РАН заподозрили в превышении полномочий
09:30Россия получила первые зарубежные заявки на поставку Су-34
09:28"Аэроэкспресс" назвал остановки поездов в Шереметьево после запуска МЦД
09:28Ростех ведет переговоры по продаже доли в концерне "Техмаш"
09:23В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие "преследование"
09:23В Волгоградской области задержали подозреваемых в краже 20 тонн нефти
09:23"Рособоронэкспорт" хочет подписать контракт с Индией по Ка-226 в 2020 году
09:22В Калифорнии четыре человека погибли при стрельбе на семейной вечеринке
09:17Минздрав получил предложения об ограничении времени продажи алкоголя
09:17В Бийске полицейские провели обыск в мэрии
09:12ОАК войдет в Ростех в первом полугодии 2020 года
09:11В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах ожидаются аномальные холода
09:11В "Рособоронэкспорте" ждут сигнала Джакарты для начала поставок Су-35
09:08"Рособоронэкспорт" продаст в 2019 году оружие на 13,7 миллиарда долларов
09:08Глава Ростеха признал проблему с сервисным обслуживанием самолетов
09:07Полиция Гонконга опровергла сообщения о рейде в кампусе университета
09:03Россия выполнит контракт на поставку С-400 в Индию в 2025 году
09:00Ученые прогнозируют снижение потребления алкоголя в России в три раза
09:00Российскую сверхлегкую "умную оптику" готовят к испытаниям на орбите
Лента новостейМолния