Глава фракции "Слуга народа" имеет двойное гражданство, заявил экс-депутат

КИЕВ, 17 ноя – РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады от "Радикальной партии" Бывший депутат Верховной рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук заявил, что глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия имеет двойное гражданство и скрыл эту информацию при подаче документов перед выборами в парламент.

"Арахамия имеет статус US Person - этот термин в отношении него используется, как к гражданину США, что подтверждается соответствующим американским паспортом, выданным на имя David Arakhamiya... Информацию о наличии гражданства США Давид Арахамия скрыл при подаче соответствующих документов кандидатом в депутаты в ЦИК, чем нарушил законы и Конституцию Украины", - заявил Мосийчук в воскресенье в своем Telegram-канале.

По его словам, наличие гражданства США у Арахамии было установлено в ходе судебного процесса в 2010 по обвинению компанией Microsoft компании TemplateMonster, соучредителем которой был Арахамия, в процессе он значился как гражданин США.

Мосийчук утверждает, что гражданство США Арахамия получил как соучредитель американской компании TemplateMonster, в которой проработал семь лет.

Международная IT-компания TemplateMonster разрабатывает и продает шаблоны сайтов и другие веб-решения. В 2014 году Арахамия со знакомыми открыл сайт для сбора средств на экипировку украинским военным, воевавшим в Донбассе. Указом президента в 2014 году награжден орденом "За заслуги" III степени за волонтерскую деятельность. На парламентских выборах 2019 избран депутатом от партии "Слуга народа". Является членом комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, руководитель депутатской группы по межпарламентским связям с США.