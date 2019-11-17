В Госдуме заявили о значимости передачи украинских кораблей

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Передача украинской стороне задержанных год назад за нарушение российской границы трех военных кораблей может стать переломным моментом в налаживании добрососедских отношений между странами, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Передача украинской стороне задержанных год назад за нарушение российской границы трех военных кораблей может стать переломным моментом в налаживании добрососедских отношений между странами, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет

Ранее источник в силовых структурах полуострова сообщил, что украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покидают место стоянки в порту Керчи в сопровождении российских кораблей. Ожидается, что они будут переданы украинской стороне в нейтральных водах. Конкретное место передачи кораблей источник не назвал.

"Это хорошая тенденция, которая может стать переломным моментом в процессе постепенного восстановления взаимопонимания и доверия между нашими странами, которое было изрядно подпорчено предыдущими так называемыми президентами Украины, пришедшими к власти вооруженным путем в результате вооруженного переворота", - сказал Шеремет РИА Новости.

По его словам, за последние годы между некогда братскими странами Россией и Украиной была искусственно создана конфронтация.

"Это для нас абсолютно неприемлемо. Чем раньше мы решим неурегулированные вопросы, тем быстрее наши народы будут жить в мире, процветании и благополучии. Надеюсь, что предстоящая встреча в "нормандском формате" будет этому способствовать",- сказал депутат.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.