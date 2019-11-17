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РИА Новости

В Госдуме заявили о значимости передачи украинских кораблей

14:52 17.11.2019 (обновлено: 15:00 17.11.2019)
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© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Передача украинской стороне задержанных год назад за нарушение российской границы трех военных кораблей может стать переломным моментом в налаживании добрососедских отношений между странами, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее источник в силовых структурах полуострова сообщил, что украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покидают место стоянки в порту Керчи в сопровождении российских кораблей. Ожидается, что они будут переданы украинской стороне в нейтральных водах. Конкретное место передачи кораблей источник не назвал.
"Это хорошая тенденция, которая может стать переломным моментом в процессе постепенного восстановления взаимопонимания и доверия между нашими странами, которое было изрядно подпорчено предыдущими так называемыми президентами Украины, пришедшими к власти вооруженным путем в результате вооруженного переворота", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, за последние годы между некогда братскими странами Россией и Украиной была искусственно создана конфронтация.
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"Это для нас абсолютно неприемлемо. Чем раньше мы решим неурегулированные вопросы, тем быстрее наши народы будут жить в мире, процветании и благополучии. Надеюсь, что предстоящая встреча в "нормандском формате" будет этому способствовать",- сказал депутат.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские военные готовы прибыть в любое место, чтобы забрать два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", задержанные в прошлом году в Керченском проливе за нарушение российской границы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал обратиться в МИД с вопросом об условиях возврата Украине кораблей.
Крымский мост
Вчера, 14:28
Появились кадры прохода украинских кораблей под Крымским мостом
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Обсудить 3
Ситуация на УкраинеКерченский проливМихаил ШереметВоенно-морские силы УкраиныГосдума РФКрымРоссияВ мире
Популярные комментарии
О значимости для кого? Украинцы получили корабли, и это их победа (или удовлетворение своей жадности). А Россия может гордо погладить себя по брюшку. Это видать наша "победа".
17 ноября, 14:56
elya.velichutina
1102018
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