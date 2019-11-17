В Петербурге в воскресенье освятят первый в городе "Автобус милосердия"

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. В воскресенье в В воскресенье в Петербурге освятят первый в городе "Автобус милосердия", в котором бездомные и нуждающиеся смогут получить доврачебную медицинскую помощь, сообщили в Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви

"Автобус милосердия" - благотворительный проект Русской православной церкви - это автомобиль или автобус, предназначенный для оказания доврачебной медицинской и экстренной помощи, раздачи горячей еды, одежды, медикаментов, перевозки гуманитарных грузов, а также оказания социальной помощи бездомным и попавшим в трудную жизненную ситуацию людям.

"Освящение "Автобуса" пройдет на территории храмового комплекса на Пискаревском проспекте. "Автобус" работает по воскресеньям с девяти утра, выезжает на две точки: на ул. Тухачевского, 41 и в сквер возле ТРК "Европолис". Планируется еще одна точка у Ладожского вокзала. Также в планах – рейсы в будние дни", - рассказали РИА Новости в секторе коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии РПЦ.

По словам представителя митрополии, в "Автобусе" работают профессиональные медики – волонтеры организации "Благотворительная больница", они смогут оказать первую помощь: провести осмотр, промыть рану, сделать перевязку, дать лекарства, на которые не нужен рецепт, оказать экстренную помощь (до стационара). Помощь могут получить люди без документов вне зависимости от вероисповедания.

В Санкт-Петербурге уже работают автобусы для бездомных: это "Ночной автобус" благотворительной организации "Ночлежка" и "Автобусы милосердия" фондов "Диакония" и фонда святого Димитрия Солунского. В "Автобусах милосердия" можно бесплатно пройти тест на ВИЧ и получить горячее питание 5 дней в неделю. "Но ни в одном из них нельзя было получить доврачебную медицинскую помощь", - пояснили в митрополии. Запуск четвертого автобуса – результат совместной работы церковного клуба "Кинония" и светского волонтерского объединения "Благотворительная больница".