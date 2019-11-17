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РИА Новости

Депутат Госдумы рассказал, как проходит передача украинских катеров

14:29 17.11.2019 (обновлено: 14:53 17.11.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Hermes3g / Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва Дмитрий Белик
Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва Дмитрий Белик
CC BY-SA 4.0 / Hermes3g /
СЕВАСТОПОЛЬ , 17 ноя - РИА Новости. Украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", задержанные около года назад за нарушение российской границы, транспортируют к месту передачи украинской стороне без военного конвоя, навстречу им также выйдут украинские суда без вооружения, сказал РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
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Опубликованы кадры прохода украинских катеров под Крымским мостом
"Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" покинули порт Керчи и прошли днем в воскресенье по фарватеру под арками Крымского моста в направлении Черного моря. Катер "Бердянск", в корпусе которого была пробоина, буксируется. Предполагается, что корабли будут переданы украинской стороне в нейтральных водах в районе западного побережья Крыма.
"Корабли будут идти до точки встречи без какого-либо военного конвоя, вдоль полуострова идут наши территориальные воды и дополнительная охрана не нужна. Со стороны Украины вышли тоже обычные суда, без вооружения на борту", - сказал РИА Новости Белик.
Он добавил, что передача кораблей - четкое выполнение договоренностей. "Мы постоянно демонстрируем готовность к мирным переговорам и неприятие насилия в отношениях с Украиной. Как бы нас ни обвинял официальный Киев, науськиваемый западными "партнерами", сегодняшняя передача кораблей - это не жест доброй воли, это наше четкое исполнение достигнутых ранее договоренностей", - сказал Белик.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
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Сенатор назвал передачу военных кораблей Украине жестом доброй воли
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские военные готовы прибыть в любое место, чтобы забрать два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", задержанные в прошлом году в Керченском проливе за нарушение российской границы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал обратиться в МИД с вопросом об условиях возврата Украине кораблей.
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Ситуация на УкраинеКерченский проливДмитрий БеликВоенно-морские силы УкраиныКерчьГосдума РФКрымРоссияВ мире
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