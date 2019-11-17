Сенатор назвал передачу военных кораблей Украине жестом доброй воли

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Передача украинской стороне задержанных год назад за нарушение российской границы трех военных кораблей является жестом доброй воли, заявил сенатор РФ от крымского региона Передача украинской стороне задержанных год назад за нарушение российской границы трех военных кораблей является жестом доброй воли, заявил сенатор РФ от крымского региона Сергей Цеков

Ранее источник в силовых структурах полуострова сообщил, что украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покидают место стоянки в порту Керчи в сопровождении российских кораблей и будут переданы украинской стороне в нейтральных водах. Конкретное место передачи кораблей источник не назвал.

"Это жест доброй воли. Этим жестом мы демонстрируем, что готовы к нормализации отношений с Украиной, к диалогу с Украиной", - сказал Цеков РИА Новости.

По его словам, выстраивания диалога между двумя странами можно только приветствовать. "Это положительная тенденция", - подчеркнул сенатор.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.