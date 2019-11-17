Сенатор назвал передачу военных кораблей Украине жестом доброй воли

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Передача украинской стороне задержанных год назад за нарушение российской границы трех военных кораблей является жестом доброй воли, заявил сенатор РФ от крымского региона Сергей Цеков.
Ранее источник в силовых структурах полуострова сообщил, что украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покидают место стоянки в порту Керчи в сопровождении российских кораблей и будут переданы украинской стороне в нейтральных водах. Конкретное место передачи кораблей источник не назвал.
"Это жест доброй воли. Этим жестом мы демонстрируем, что готовы к нормализации отношений с Украиной, к диалогу с Украиной", - сказал Цеков РИА Новости.
По его словам, выстраивания диалога между двумя странами можно только приветствовать. "Это положительная тенденция", - подчеркнул сенатор.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
15 ноября, 09:49Депутат Госдумы посочувствовал командующему ВМС Украины
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские военные готовы прибыть в любое место, чтобы забрать два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", задержанные в прошлом году в Керченском проливе за нарушение российской границы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал обратиться в МИД с вопросом об условиях возврата Украине кораблей.