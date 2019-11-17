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РИА Новости

Избирком Шри-Ланки объявил Раджапаксу победителем президентских выборов

13:56 17.11.2019
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© Fotolia / M.V. PhotographyВид на город Коломбо, Шри Ланка
Вид на город Коломбо, Шри Ланка
© Fotolia / M.V. Photography
Вид на город Коломбо, Шри Ланка. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 ноя - РИА Новости. Избирательная комиссия Шри-Ланки объявила бывшего замминистра обороны Готабаю Раджапаксу победителем прошедших накануне президентских выборов республики.
Согласно данным избиркома, по итогам подсчета почти всех голосов в пользу Раджапаксы высказались 52,25% избирателей. Его ключевой соперник - кандидат от правящей партии Саджит Премадаса - смог заручиться лишь 42% голосов. Впрочем, еще несколькими часами ранее он признал поражение на президентской гонке и поздравил своего оппонента с победой.
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Ожидается, что избранный глава государства вступит в должность в начале предстоящей недели. Президент Шри-Ланки избирается на пятилетний срок. В общей сложности в прошедших выборах участвовали 35 кандидатов - как представители различных политических партий, так и независимые.
Раджапакса известен соотечественникам как военачальник, сыгравший заметную роль в завершающем этапе гражданской войны 1938-2009 годов. В своей предвыборной программе Раджапакса делал акцент на укреплении системы безопасности и проведении экономических реформ. Проигравший ему Премадаса, в свою очередь, делал в своей предвыборной программе главный упор на экономику и борьбу с религиозным экстремизмом. Он опирается на поддержку тамильского и мусульманского меньшинств.
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Готабая РаджапаксаШри-ЛанкаВ мире
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