Во Франции в ходе протестов "желтых жилетов" задержали более 260 человек

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что в ходе субботних протестов "желтых жилетов" правоохранители задержали 264 человека, 173 из них – в Париже.
Ранее столичная префектура полиции сообщала о более чем 100 задержанных.
16 ноября, 17:40Годовщина протестов: как прошли акции "желтых жилетов" в Париже
Корреспондент РИА Новости ранее передавал, что в субботу днем на площади Италии протестующие выстроили несколько баррикад из ограждений, досок и городских электросамокатов, а затем стали их поджигать. Дежурство на площади несли наряды полицейского спецназа, которые регулярно отправляли в толпу картриджи со слезоточивым газом и дымовые шашки. В субботу на манифестации по всей Франции, по данным МВД, вышли 28 тысяч человек.
Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился целый ряд других требований. Традиционные субботние акции протеста зачастую сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.