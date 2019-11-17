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РИА Новости

Во Франции в ходе протестов "желтых жилетов" задержали более 260 человек

13:28 17.11.2019 (обновлено: 13:29 17.11.2019)
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© REUTERS / Charles PlatiauУчастник демонстрации по случаю первой годовщины движения "Желтые жилеты" в Париже
Участник демонстрации по случаю первой годовщины движения Желтые жилеты в Париже
© REUTERS / Charles Platiau
Участник демонстрации по случаю первой годовщины движения "Желтые жилеты" в Париже
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что в ходе субботних протестов "желтых жилетов" правоохранители задержали 264 человека, 173 из них – в Париже.
Ранее столичная префектура полиции сообщала о более чем 100 задержанных.
Участник демонстрации по случаю первой годовщины движения Желтые жилеты в Париже
16 ноября, 17:40
Годовщина протестов: как прошли акции "желтых жилетов" в Париже
"Вчера было задержано 264 человека, в том числе 173 – в Париже", - сказал Кастанер в интервью телеканалу CNews и радиостанции Europe 1.
Корреспондент РИА Новости ранее передавал, что в субботу днем на площади Италии протестующие выстроили несколько баррикад из ограждений, досок и городских электросамокатов, а затем стали их поджигать. Дежурство на площади несли наряды полицейского спецназа, которые регулярно отправляли в толпу картриджи со слезоточивым газом и дымовые шашки. В субботу на манифестации по всей Франции, по данным МВД, вышли 28 тысяч человек.
Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился целый ряд других требований. Традиционные субботние акции протеста зачастую сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.
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"Желтые жилеты"Кристоф КастанерМинистерство внутренних дел ФранцииФранцияПарижВ мире
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