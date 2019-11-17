Грузинская оппозиция готовит масштабный митинг в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 17 ноя - РИА Новости. Все грузинские оппозиционные силы в воскресенье проведут масштабные акции протеста против правящих властей, заявили РИА Новости в пресс-службах партий.

Парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. В Тбилиси, перед зданием парламента начались акции протеста оппозиционеров, разных НПО и их сторонников. Против правительства объединились все оппозиционных силы, они требуют проведения внеочередных парламентских выборов и назначение переходного правительства.

Оппозиционеры начнут собираться в воскресенье в разное время и в разных местах, центром протестов станет проспект Руставели и территория перед зданием парламента. Грузинская телекомпания "Рустави 2" сообщает, что к оппозиционерам планируют присоединиться все неправительственные и общественные организации, люди из регионов, деятели культуры, представители шоу-бизнеса, обычные граждане страны. Главные требования митингующих - отставка правительства, назначение внеочередных парламентских выборов,

"Активисты партии "Единое национальное движение" соберутся в 14.00 (13.00 мск) у сквера Пушкина, а через полчаса начнется шествие, мы присоединимся к акции, которая будет проходить у парламента", - заявили в партии.

Примерно в то же время начнется собрание и шествие партии "Европейская Грузия". Что касается оппозиционной силы "Альянс патриотов", то они проведут митинг также в центре Тбилиси на площади Республики в 17.00 (16.00 мск). Лидер "патриотов" Ирма Инашвили призвала на странице в Facebook своих сторонников к сдержанности.

"Акция мирная, те, кто придет к нам, осознают, какую цену имеют разумные действия. Мы хотим справедливых выборов, стабильную и спокойную Грузию", - сообщила Инашвили, добавив, что кроме единодушных сторонников к их акции также присоединятся социально незащищенные лица, ветераны, студенты.

На центральном проспекте столицы мобилизованы дополнительные бригады патрульной полиции, а во дворе парламента расположены желтые автобусы с сотрудниками спецназа.