Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-17T13:18Z
https://ria.ru/20191117/1561038003.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40839/31/408393192_0:160:3073:1888_1036x0_80_0_0_cb26d21ae99743153b368decc978c98b.jpg
РИА Новости

Грузинская оппозиция готовит масштабный митинг в Тбилиси

13:18 17.11.2019
4470
© РИА Новости / Александр Чипурин / Перейти в фотобанкТбилиси
Тбилиси
© РИА Новости / Александр Чипурин
Перейти в фотобанк
Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 17 ноя - РИА Новости. Все грузинские оппозиционные силы в воскресенье проведут масштабные акции протеста против правящих властей, заявили РИА Новости в пресс-службах партий.
Парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. В Тбилиси, перед зданием парламента начались акции протеста оппозиционеров, разных НПО и их сторонников. Против правительства объединились все оппозиционных силы, они требуют проведения внеочередных парламентских выборов и назначение переходного правительства.
Оппозиционеры начнут собираться в воскресенье в разное время и в разных местах, центром протестов станет проспект Руставели и территория перед зданием парламента. Грузинская телекомпания "Рустави 2" сообщает, что к оппозиционерам планируют присоединиться все неправительственные и общественные организации, люди из регионов, деятели культуры, представители шоу-бизнеса, обычные граждане страны. Главные требования митингующих - отставка правительства, назначение внеочередных парламентских выборов,
"Активисты партии "Единое национальное движение" соберутся в 14.00 (13.00 мск) у сквера Пушкина, а через полчаса начнется шествие, мы присоединимся к акции, которая будет проходить у парламента", - заявили в партии.
Нино Бурджанадзе выступила в ходе видеомоста Москва-Тбилиси
16 ноября, 14:16
Бурджанадзе опасается, что протесты в Грузии выльются в "нечто стихийное"
Примерно в то же время начнется собрание и шествие партии "Европейская Грузия". Что касается оппозиционной силы "Альянс патриотов", то они проведут митинг также в центре Тбилиси на площади Республики в 17.00 (16.00 мск). Лидер "патриотов" Ирма Инашвили призвала на странице в Facebook своих сторонников к сдержанности.
"Акция мирная, те, кто придет к нам, осознают, какую цену имеют разумные действия. Мы хотим справедливых выборов, стабильную и спокойную Грузию", - сообщила Инашвили, добавив, что кроме единодушных сторонников к их акции также присоединятся социально незащищенные лица, ветераны, студенты.
На центральном проспекте столицы мобилизованы дополнительные бригады патрульной полиции, а во дворе парламента расположены желтые автобусы с сотрудниками спецназа.
Проведение митингов в Грузии не требует согласования с властями, однако в случае, если акции будут иметь попытку внести дестабилизацию и перейдут в беспорядки, власти могут принять решение об их разгоне.
6191111
Обсудить 1
ТбилисиВ мире
Рекомендуем
На приеме у врача
Названы первые симптомы рака легких
Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Севастополе
Москва и Эр-Рияд обсуждают условия вступления в силу контракта по С-400
Никита Исаев
Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева
ДТП с участием двух микроавтобусов в Алтайском крае
В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России
Флаги США на позициях украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе
Украинские силовики вывесили флаги США над своими позициями в ЛНР
Здание МИД Польши
Польша хочет лишить Украину преференций для поставок в ЕС зерна и кукурузы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после в голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии
Лукашенко назвал условие отказа от интеграции Белоруссии с Россией
Новогодние подарки под елкой
"Миссия невыполнима": в Сети поразились требованиям девочки на Рождество
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Пушков высмеял украинских военных, поднявших флаги США в Донбассе
Стоп-кадр из клипа Супер Жорика Хочу тибя любицца
Клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров на YouTube
В Махачкале из-за замечания девушке произошла массовая драка
В Махачкале из-за замечания девушке произошла массовая драка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал "напряженку" с Россией по экономическим вопросам
Задержанные корабли ВМСУ буксируют из Керчи
Украинские корабли, задержанные в Черном море, покинули керченский порт
Денежные купюры: российский рубли и доллары
Эксперт прокомментировал сообщения об успехах России в отказе от доллара
Автомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве
Климатическая зима придет в Москву 21 ноября
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:30Экс-сотрудника Сибирского отделения РАН заподозрили в превышении полномочий
09:30Россия получила первые зарубежные заявки на поставку Су-34
09:28"Аэроэкспресс" назвал остановки поездов в Шереметьево после запуска МЦД
09:28Ростех ведет переговоры по продаже доли в концерне "Техмаш"
09:23В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие "преследование"
09:23В Волгоградской области задержали подозреваемых в краже 20 тонн нефти
09:23"Рособоронэкспорт" хочет подписать контракт с Индией по Ка-226 в 2020 году
09:22В Калифорнии четыре человека погибли при стрельбе на семейной вечеринке
09:17Минздрав получил предложения об ограничении времени продажи алкоголя
09:17В Бийске полицейские провели обыск в мэрии
09:12ОАК войдет в Ростех в первом полугодии 2020 года
09:11В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах ожидаются аномальные холода
09:11В "Рособоронэкспорте" ждут сигнала Джакарты для начала поставок Су-35
09:08"Рособоронэкспорт" продаст в 2019 году оружие на 13,7 миллиарда долларов
09:08Глава Ростеха признал проблему с сервисным обслуживанием самолетов
09:07Полиция Гонконга опровергла сообщения о рейде в кампусе университета
09:03Россия выполнит контракт на поставку С-400 в Индию в 2025 году
09:00Ученые прогнозируют снижение потребления алкоголя в России в три раза
09:00Российскую сверхлегкую "умную оптику" готовят к испытаниям на орбите
08:51ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Московской области
Лента новостейМолния