В Совфеде прокомментировали слова Климкина об успехе Путина в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время пресс-конференции в Киеве

© AP Photo / Efrem Lukatsky Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время пресс-конференции в Киеве

При этом Джабаров не исключил, что в словах экс-министра может быть "подвох".

"Будучи министром иностранных дел Украины, он проводил откровенно русофобскую, антироссийскую политику", — заявил Джабаров в комментарии RT

Разведение сил в Донбассе

Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе еще в 2016 году.

Тогда отвод сил состоялся в районе Золотого и Петровского, а в Станице Луганской это удалось сделать только в июне этого года. Причем в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения, и настаивали на восстановлении паритета.

Первого октября контактная группа договорилась возобновить процесс разведения. Он должен был начаться 9 октября, но в итоге в районе Золотого состоялся только через три недели, с 29 октября по 1 ноября.