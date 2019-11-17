В Совфеде прокомментировали слова Климкина об успехе Путина в Донбассе

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Разведение сил в Донбассе является успехом всех стран "нормандского формата", включая Россию. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя слова бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что отвод можно считать успехом Владимира Путина.
При этом Джабаров не исключил, что в словах экс-министра может быть "подвох".
"Будучи министром иностранных дел Украины, он проводил откровенно русофобскую, антироссийскую политику", — заявил Джабаров в комментарии RT.
Разведение сил в Донбассе
Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе еще в 2016 году.
14 ноября, 23:10Путин высказался о формуле Штайнмайера
Тогда отвод сил состоялся в районе Золотого и Петровского, а в Станице Луганской это удалось сделать только в июне этого года. Причем в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения, и настаивали на восстановлении паритета.
Первого октября контактная группа договорилась возобновить процесс разведения. Он должен был начаться 9 октября, но в итоге в районе Золотого состоялся только через три недели, с 29 октября по 1 ноября.
Отвод сил в районе Петровского начался 9 ноября. С 13-го ополченцы и украинские силовики приступили к разминированию.