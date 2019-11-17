В Венеции ожидают новый пик наводнения

РИМ, 17 ноя – РИА Новости, Александр Логунов. Новый пик "высокой воды" ожидается в воскресенье в Новый пик "высокой воды" ожидается в воскресенье в Венеции в районе полудня - ее уровень может достичь 160 сантиметров к 13.00 местного времени (15.00 мск), согласно сообщению центра мониторинга приливов.

При подобном затоплении под водой может оказаться до 77% поверхности итальянского города.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро в видеоролике сообщил о закрытии центральной площади Сан-Марко, которая является одной из самых низких точек города.

Накануне служба гражданской обороны Италии назначила Бруньяро чрезвычайным комиссаром по восстановлению города. Распоряжение включает заморозку выплат по кредитам сроком на год и меры по распределению 20 миллионов евро, которые на ликвидацию первых последствий наводнения выделил Совет министров Италии. Согласно предложенной премьером Джузеппе Конте схеме, частные лица могут рассчитывать на 5 тысяч евро компенсации, компании – на 20.

Поздно вечером во вторник Венеция, переживающая традиционный период "высокой воды", столкнулась со вторым за историю наводнением. Уровень воды поднялся до 187 сантиметров, затопив 80% территории города.

Как подсчитал местный центр мониторинга приливов, ни разу с 1872 года, с которого ведутся записи уровней воды, совокупность показателей уровней воды, зафиксированных со вторника по пятницу (187, 144 и 154 сантиметра), не была столь высокой.