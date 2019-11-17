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РИА Новости

В Венеции ожидают новый пик наводнения

12:25 17.11.2019
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© Фото : страница мэра Венеции Луиджи Бруньяро в TwitterПаводок в Венеции
Паводок в Венеции
© Фото : страница мэра Венеции Луиджи Бруньяро в Twitter
Паводок в Венеции. Архивное фото
РИМ, 17 ноя – РИА Новости, Александр Логунов. Новый пик "высокой воды" ожидается в воскресенье в Венеции в районе полудня - ее уровень может достичь 160 сантиметров к 13.00 местного времени (15.00 мск), согласно сообщению центра мониторинга приливов.
При подобном затоплении под водой может оказаться до 77% поверхности итальянского города.
Мэр Венеции Луиджи Бруньяро в видеоролике сообщил о закрытии центральной площади Сан-Марко, которая является одной из самых низких точек города.
Накануне служба гражданской обороны Италии назначила Бруньяро чрезвычайным комиссаром по восстановлению города. Распоряжение включает заморозку выплат по кредитам сроком на год и меры по распределению 20 миллионов евро, которые на ликвидацию первых последствий наводнения выделил Совет министров Италии. Согласно предложенной премьером Джузеппе Конте схеме, частные лица могут рассчитывать на 5 тысяч евро компенсации, компании – на 20.
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Поздно вечером во вторник Венеция, переживающая традиционный период "высокой воды", столкнулась со вторым за историю наводнением. Уровень воды поднялся до 187 сантиметров, затопив 80% территории города.
Как подсчитал местный центр мониторинга приливов, ни разу с 1872 года, с которого ведутся записи уровней воды, совокупность показателей уровней воды, зафиксированных со вторника по пятницу (187, 144 и 154 сантиметра), не была столь высокой.
Для восстановления Венеции ее власти открыли специальный банковский счет для отправки средств как из Италии, так и из-за рубежа. Служба гражданской обороны запустила сбор средств по СМС, где каждый желающий может направить сумму в два евро.
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