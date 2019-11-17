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РИА Новости

Водитель упавшего в Фонтанку автомобиля рассказал подробности ЧП

11:04 17.11.2019 (обновлено: 18:03 17.11.2019)
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© Фото : ДТП и ЧП Санкт-Петербург Автомобиль с детьми упал в Фонтанку. 16 ноября 2019
Автомобиль с детьми упал в Фонтанку. 16 ноября 2019
© Фото : ДТП и ЧП Санкт-Петербург
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Водитель машины, упавшей в реку Фонтанку в Петербурге, признался, что перепутал педали газа и тормоза.

"Как мне показалось, я дал задний ход. А на самом деле я поехал вперед. И медленно, медленно съехали", — приводит Пятый канал слова 56-летнего водителя.

Инцидент произошел накануне на набережной Фонтанки. Мужчина припарковался, ожидая супругу, но сотрудник ГИБДД попросил его переставить машину. После этого Renault Logan, в котором, помимо водителя, находились его два несовершеннолетних внука, съехал в воду.
Очевидцы происшествия помогли вытащить пострадавших из воды. Их госпитализировали с переохлаждением.
Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео
16 ноября, 23:05
Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео
162819814225
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Фонтанка (река)Санкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
А вот если бы сотрудник ГИБДД не потребовал переставить машину, ничего бы такого не произошло!
17 ноября, 11:57
Naum Vygodsky
24510110
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