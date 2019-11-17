Водитель упавшего в Фонтанку автомобиля рассказал подробности ЧП

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Водитель машины, упавшей в реку Фонтанку в Петербурге, признался, что перепутал педали газа и тормоза.
"Как мне показалось, я дал задний ход. А на самом деле я поехал вперед. И медленно, медленно съехали", — приводит Пятый канал слова 56-летнего водителя.
Инцидент произошел накануне на набережной Фонтанки. Мужчина припарковался, ожидая супругу, но сотрудник ГИБДД попросил его переставить машину. После этого Renault Logan, в котором, помимо водителя, находились его два несовершеннолетних внука, съехал в воду.
Очевидцы происшествия помогли вытащить пострадавших из воды. Их госпитализировали с переохлаждением.