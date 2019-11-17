ЦИК Белоруссии отметил спокойную обстановку на выборах парламент

МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. ЦИК Белоруссии отмечает спокойную обстановку на выборах в нижнюю палату парламента (Палату представителей Национального собрания), при этом не исключает спорных ситуаций ближе к 20.00, когда по всей республике закроются избирательные участки, сообщила в воскресенье глава ведомства Лидия Ермошина

"Пока обстановка абсолютно спокойная, тем более что… большая часть населения еще не проснулась. Я думаю, что активность и связанные с этим определенные споры, конечно же, будут нарастать по мере приближения к 20.00 (совпадает с мск), к завершению голосования", - сказала Ермошина журналистам.

Как отметила глава ЦИК, за прошедшую ночь, по данным органов внутренних дел, происшествий, связанных с выборами и с избирательными участками, в стране не зафиксировано.

"То есть избирательные участки открылись в спокойном режиме, и хотела бы обратить внимание, что, наверное, впервые за долгие годы в 8.00 не поступило ни одной жалобы от национального наблюдателя, что его не допускают к наблюдению. Потому что всегда были какие-то конфликты у местных наблюдателей с избирательными комиссиями. В этом году – нет", - заметила Ермошина.