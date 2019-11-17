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РИА Новости

ЦИК Белоруссии отметил спокойную обстановку на выборах парламент

10:52 17.11.2019 (обновлено: 11:17 17.11.2019)
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© РИА Новости / Виктор ТолочкоПарламентские выборы в Белоруссии
Парламентские выборы в Белоруссии
© РИА Новости / Виктор Толочко
МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. ЦИК Белоруссии отмечает спокойную обстановку на выборах в нижнюю палату парламента (Палату представителей Национального собрания), при этом не исключает спорных ситуаций ближе к 20.00, когда по всей республике закроются избирательные участки, сообщила в воскресенье глава ведомства Лидия Ермошина.
"Пока обстановка абсолютно спокойная, тем более что… большая часть населения еще не проснулась. Я думаю, что активность и связанные с этим определенные споры, конечно же, будут нарастать по мере приближения к 20.00 (совпадает с мск), к завершению голосования", - сказала Ермошина журналистам.
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Как отметила глава ЦИК, за прошедшую ночь, по данным органов внутренних дел, происшествий, связанных с выборами и с избирательными участками, в стране не зафиксировано.
"То есть избирательные участки открылись в спокойном режиме, и хотела бы обратить внимание, что, наверное, впервые за долгие годы в 8.00 не поступило ни одной жалобы от национального наблюдателя, что его не допускают к наблюдению. Потому что всегда были какие-то конфликты у местных наблюдателей с избирательными комиссиями. В этом году – нет", - заметила Ермошина.
Выборы в нижнюю палату парламента проходят в Белоруссии 17 ноября. Выборы проходят по мажоритарной системе, в 110 округах выбирают 110 депутатов. По последним данным, число кандидатов составляет 513 человек. В списки избирателей включены более 6,8 миллиона человек, из них около 1,3 миллиона проживают в Минске. По всей стране образовано более 5,8 тысячи участков для голосования. Для участия в мониторинге нынешних парламентских выборов аккредитованы более тысячи международных наблюдателей, что является рекордом для республики за последние десять лет.
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Парламентские выборы в Белоруссии — 2019Лидия ЕрмошинаЦИК БелоруссииБелоруссияВ мире
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