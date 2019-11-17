В СК сообщили возможную причину взрыва в доме под Саратовом

Автомобиль следственного комитета у офиса авиакомпании "Когалымавиа" - владельца компании Метроджет (Metrojet) на Южнопортовой улице в Москве, где проходят обыски в связи с расследованием катастрофы лайнера Airbus-321

САРАТОВ, 17 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Взрыв бытового газа в доме в городе Взрыв бытового газа в доме в городе Энгельсе Саратовской области, по предварительным данным, произошел после того, как хозяева жилья вернулись из гостей и включили свет, сообщило областное управление СК России

Ранее в региональном главке МЧС РИА Новости сообщили, что в воскресенье утром, по предварительным данным, из-за взрыва газовоздушной смеси произошло обрушение жилого ангара на улице Эльтонская в поселке Пробуждение города Энгельса, в результате четыре человека, в том числе один ребенок, госпитализированы. Возгорания после взрыва не было.

"По предварительным данным, 17 ноября около 8:40 (7:40 мск) в поселке Пробуждение... семья вернулась домой из гостей. Дома в период их отсутствия никого не было. Открыв входную дверь и войдя в прихожую, они включили в коридоре свет. В этот момент раздался хлопок и произошло обрушение конструкций дома… В качестве основной версии произошедшего предварительно рассматривается взрыв бытового газа", — говорится в сообщении.

Уточняется, что госпитализированы трое взрослых 26, 30 и 53 лет, а также полуторагодовалый ребенок.

По данным СК, сотрудники областной службы спасения обследовали рухнувшие конструкции дома, под завалами никого не обнаружили. В настоящее время следователи продолжают осмотр места происшествия. По факту обрушения жилого дома проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.