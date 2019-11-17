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РИА Новости

В СК сообщили возможную причину взрыва в доме под Саратовом

10:38 17.11.2019 (обновлено: 22:00 17.11.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета у офиса авиакомпании "Когалымавиа" - владельца компании Метроджет (Metrojet) на Южнопортовой улице в Москве, где проходят обыски в связи с расследованием катастрофы лайнера Airbus-321
Автомобиль следственного комитета у офиса авиакомпании Когалымавиа - владельца компании Метроджет (Metrojet) на Южнопортовой улице в Москве, где проходят обыски в связи с расследованием катастрофы лайнера Airbus-321
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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САРАТОВ, 17 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Взрыв бытового газа в доме в городе Энгельсе Саратовской области, по предварительным данным, произошел после того, как хозяева жилья вернулись из гостей и включили свет, сообщило областное управление СК России.
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Ранее в региональном главке МЧС РИА Новости сообщили, что в воскресенье утром, по предварительным данным, из-за взрыва газовоздушной смеси произошло обрушение жилого ангара на улице Эльтонская в поселке Пробуждение города Энгельса, в результате четыре человека, в том числе один ребенок, госпитализированы. Возгорания после взрыва не было.

"По предварительным данным, 17 ноября около 8:40 (7:40 мск) в поселке Пробуждение... семья вернулась домой из гостей. Дома в период их отсутствия никого не было. Открыв входную дверь и войдя в прихожую, они включили в коридоре свет. В этот момент раздался хлопок и произошло обрушение конструкций дома… В качестве основной версии произошедшего предварительно рассматривается взрыв бытового газа", — говорится в сообщении.

Уточняется, что госпитализированы трое взрослых 26, 30 и 53 лет, а также полуторагодовалый ребенок.
По данным СК, сотрудники областной службы спасения обследовали рухнувшие конструкции дома, под завалами никого не обнаружили. В настоящее время следователи продолжают осмотр места происшествия. По факту обрушения жилого дома проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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Как уточнили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС, в главке создан оперативный штаб для контроля обстановки в связи с обрушением частного одноэтажного дома, где пострадали люди. "Силами администрации Энгельса ведутся работы по разбору конструкций", — сказала собеседница агентства.
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Следственный комитет РФМЧС РФЭнгельсСаратовРоссияПроисшествия
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