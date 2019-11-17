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РИА Новости

В Петербурге пройдет музыкальный фестиваль к 75-летию снятия блокады

10:19 17.11.2019 (обновлено: 10:21 17.11.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкГосударственный академический Большой симфонический оркестр им. П.И.Чайковского под управлением Владимира Федосеева
Государственный академический Большой симфонический оркестр им. П.И.Чайковского под управлением Владимира Федосеева
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Фестиваль "На страже мира" маэстро Владимира Федосеева и Большого симфонического оркестра им. Чайковского (БСО), которым он руководит, пройдет 17 и 18 ноября в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга к 75-летию снятия блокады Ленинграда, сообщили в пресс-службе оркестра.
Мероприятия, посвященные 70-летию с начала блокады Ленинграда
6 сентября, 19:32
Петербуржцам рассказали о программе Дня памяти жертв блокады Ленинграда
В программу фестиваля "На страже мира" вошли произведения композиторов северной столицы России. Будут исполнены сочинения о мире и войне Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича, Георгия Свиридова, Валерия Гаврилина и Бориса Тищенко, отмечающих свое 80-летие. На фестивале состоится мировая премьера оратории-романа "Ленинградский дневник" современного петербургского композитора и дирижера Антона Лубченко.
"Культура и искусство живут в другой реальности: нам везде рады, и, на мой взгляд, та или иная симфония снимает все политические препоны. В нынешние времена это удивительное свойство музыкального искусства для нас особенно важно. Можно сказать, что на страже мира сегодня стоит музыка, прекрасное искусство, высокое служение которой – наша миссия", - сказал накануне выступлений в Санкт-Петербурге маэстро Федосеев, уроженец Ленинграда, переживший блокаду родного города.
Откроется фестиваль 17 ноября программой "Прокофьев. Шостакович. Тищенко". В программе вечера – три фрагмента из музыки к фильму "Падение Берлина" Шостаковича, симфония "Хроника блокады" Тищенко и оратория "На страже мира" Прокофьева (первое исполнение в восстановленной авторской редакции).
Макет памятника жертвам блокады Ленинграда, Иерусалим
12 ноября, 00:40
В Иерусалиме заложат первый камень памятника блокадникам Ленинграда
Помимо БСО в фестивале примут участие Концертный хор Санкт-Петербурга и Хор мальчиков Хорового училища им. Глинки, солисты оперных театров двух столиц - Елена Безгодкова, Владимир Мороз, Мария Пахарь, Олеся Петрова, пианист Андрей Коробейников.
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КультураВладимир ФедосеевБлокада Ленинграда (1941-1944)Оркестр имени ЧайковскогоРоссияСанкт-Петербург
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