В Петербурге пройдет музыкальный фестиваль к 75-летию снятия блокады

В программу фестиваля "На страже мира" вошли произведения композиторов северной столицы России. Будут исполнены сочинения о мире и войне Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича, Георгия Свиридова, Валерия Гаврилина и Бориса Тищенко, отмечающих свое 80-летие. На фестивале состоится мировая премьера оратории-романа "Ленинградский дневник" современного петербургского композитора и дирижера Антона Лубченко.

"Культура и искусство живут в другой реальности: нам везде рады, и, на мой взгляд, та или иная симфония снимает все политические препоны. В нынешние времена это удивительное свойство музыкального искусства для нас особенно важно. Можно сказать, что на страже мира сегодня стоит музыка, прекрасное искусство, высокое служение которой – наша миссия", - сказал накануне выступлений в Санкт-Петербурге маэстро Федосеев, уроженец Ленинграда, переживший блокаду родного города.