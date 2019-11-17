В Петербурге пройдет музыкальный фестиваль к 75-летию снятия блокады

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Фестиваль "На страже мира" маэстро Владимира Федосеева и Большого симфонического оркестра им. Чайковского (БСО), которым он руководит, пройдет 17 и 18 ноября в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга к 75-летию снятия блокады Ленинграда, сообщили в пресс-службе оркестра.
В программу фестиваля "На страже мира" вошли произведения композиторов северной столицы России. Будут исполнены сочинения о мире и войне Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича, Георгия Свиридова, Валерия Гаврилина и Бориса Тищенко, отмечающих свое 80-летие. На фестивале состоится мировая премьера оратории-романа "Ленинградский дневник" современного петербургского композитора и дирижера Антона Лубченко.
"Культура и искусство живут в другой реальности: нам везде рады, и, на мой взгляд, та или иная симфония снимает все политические препоны. В нынешние времена это удивительное свойство музыкального искусства для нас особенно важно. Можно сказать, что на страже мира сегодня стоит музыка, прекрасное искусство, высокое служение которой – наша миссия", - сказал накануне выступлений в Санкт-Петербурге маэстро Федосеев, уроженец Ленинграда, переживший блокаду родного города.
Откроется фестиваль 17 ноября программой "Прокофьев. Шостакович. Тищенко". В программе вечера – три фрагмента из музыки к фильму "Падение Берлина" Шостаковича, симфония "Хроника блокады" Тищенко и оратория "На страже мира" Прокофьева (первое исполнение в восстановленной авторской редакции).
Помимо БСО в фестивале примут участие Концертный хор Санкт-Петербурга и Хор мальчиков Хорового училища им. Глинки, солисты оперных театров двух столиц - Елена Безгодкова, Владимир Мороз, Мария Пахарь, Олеся Петрова, пианист Андрей Коробейников.