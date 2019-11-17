Раджапакса побеждает на выборах президента Шри-Ланки с 50,4% голосов

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 ноя - РИА Новости. Бывший замминистра обороны Бывший замминистра обороны Шри-Ланки Готабая Раджапакса побеждает на президентских выборах в островной республике с результатом 50,46% голосов, свидетельствуют промежуточные данные ланкийского ЦИК.

Его ключевой соперник Саджит Премадаса, сын бывшего президента республики Ранасингхе Премадасы, смог заручиться поддержкой 43,6% избирателей. В штабе Раджапаксы ранее заявили о победе их кандидата. В свою очередь, Премадаса уже публично признал свое поражение на выборах и поздравил своего конкурента.

"Для меня честь объявить о решении народа Шри-Ланки и поздравить Готабаю Раджапаксу с победой на президентских выборах", - заявил Премадаса.

Голосование на выборах президента в Шри-Ланке началось в субботу. Ожидалось, что результаты голосования будут объявлены в тот же день, однако в субботу вечером глава ЦИК республики Махинда Дешаприя сообщил о задержке при их подсчете. Ожидается, что победитель президентских выборов станет известен в воскресенье.

Всего в выборах на Шри-Ланке участвовали 35 кандидатов - как представители различных партий, так и независимые. Основными же фаворитами, по общему признанию, являются Раджапакса и Саджит Премадаса.