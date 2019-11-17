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РИА Новости

Раджапакса побеждает на выборах президента Шри-Ланки с 50,4% голосов

09:20 17.11.2019
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© РИА Новости / Евгений БезекаГотабая Раджапакса
Готабая Раджапакса
© РИА Новости / Евгений Безека
Готабая Раджапакса. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 ноя - РИА Новости. Бывший замминистра обороны Шри-Ланки Готабая Раджапакса побеждает на президентских выборах в островной республике с результатом 50,46% голосов, свидетельствуют промежуточные данные ланкийского ЦИК.
Его ключевой соперник Саджит Премадаса, сын бывшего президента республики Ранасингхе Премадасы, смог заручиться поддержкой 43,6% избирателей. В штабе Раджапаксы ранее заявили о победе их кандидата. В свою очередь, Премадаса уже публично признал свое поражение на выборах и поздравил своего конкурента.
"Для меня честь объявить о решении народа Шри-Ланки и поздравить Готабаю Раджапаксу с победой на президентских выборах", - заявил Премадаса.
Голосование на выборах президента в Шри-Ланке началось в субботу. Ожидалось, что результаты голосования будут объявлены в тот же день, однако в субботу вечером глава ЦИК республики Махинда Дешаприя сообщил о задержке при их подсчете. Ожидается, что победитель президентских выборов станет известен в воскресенье.
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Всего в выборах на Шри-Ланке участвовали 35 кандидатов - как представители различных партий, так и независимые. Основными же фаворитами, по общему признанию, являются Раджапакса и Саджит Премадаса.
Раджапакса известен соотечественникам как военачальник, сыгравший заметную роль в завершающем этапе гражданской войны 1938-2009 гг. В своей предвыборной программе Раджапакса делал акцент на укреплении системы безопасности и проведении экономических реформ. Премадаса, в свою очередь, делает главный упор на экономику и борьбу с религиозным экстремизмом. Опирается на поддержку тамильского и мусульманского меньшинств.
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