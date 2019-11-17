Президент Египта попросил силовиков не снижать темпов борьбы с терроризмом

"На встрече, в частности, обсуждались ситуация с безопасностью и борьба с терроризмом. Президент попросил продолжить усилия в сфере противодействия терроризму, экстремизму и преступности, чтобы обеспечить египетскому народу стабильность в области безопасности", - говорится в распространенном документе.

В последние годы Египет прикладывает огромные усилия для ликвидации угрозы терроризма. Основные усилия сконцентрированы на севере Синайского полуострова, где продолжается антитеррористическая операция. За прошедшее время там были ликвидированы и задержаны сотни террористов и преступников, уничтожаются склады оружия боевиков, лагеря, средства связи и передвижения. В результате этой планомерной работы в стране существенно сократилось количество терактов и нападений террористов на полицейских и армию.