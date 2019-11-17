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РИА Новости

Президент Египта попросил силовиков не снижать темпов борьбы с терроризмом

09:12 17.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси. Архивное фото
КАИР, 17 ноя - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил представителям МВД и спецслужб не снижать темпов борьбы с терроризмом и экстремистской идеологией в стране, чтобы гарантировать безопасность.
Как сообщила президентская администрация, об этом речь шла в ходе встречи накануне вечером с участием премьер-министра Мустафы Мадбули, а также главы МВД, руководителей Управления общей разведки и административного контроля Египта.
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"На встрече, в частности, обсуждались ситуация с безопасностью и борьба с терроризмом. Президент попросил продолжить усилия в сфере противодействия терроризму, экстремизму и преступности, чтобы обеспечить египетскому народу стабильность в области безопасности", - говорится в распространенном документе.
В последние годы Египет прикладывает огромные усилия для ликвидации угрозы терроризма. Основные усилия сконцентрированы на севере Синайского полуострова, где продолжается антитеррористическая операция. За прошедшее время там были ликвидированы и задержаны сотни террористов и преступников, уничтожаются склады оружия боевиков, лагеря, средства связи и передвижения. В результате этой планомерной работы в стране существенно сократилось количество терактов и нападений террористов на полицейских и армию.
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Абдель Фаттах ас-СисиЕгипетВ мире
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