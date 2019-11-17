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РИА Новости

США и Южная Корея решили отложить военные учения

09:01 17.11.2019 (обновлено: 09:04 17.11.2019)
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© Pfc. You Chul LeeВоеннослужащие США и Южной Кореи во время совместных военных учений
Военнослужащие США и Южной Кореи во время совместных военных учений
© Pfc. You Chul Lee
Военнослужащие США и Южной Кореи во время совместных военных учений. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава Пентагона Марк Эспер заявил в воскресенье, что США и Южная Корея отложат военные учения, запланированные на конец этого месяца, чтобы поддержать процесс налаживания отношений с КНДР, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Для меня это добросовестное стремление Соединенных Штатов и Республики Корея обеспечить мир..., содействовать достижению политического соглашения, так сказать, сделке, которая ведет к денуклеаризации Корейского полуострова", - приводит агентство слова Эспера.
Американский самолет EA-18G Growler на авиабазе Осана во время совместных учений с Южной Кореей. 4 декабря 2017
22 октября, 10:46
Глава парламента КНДР: США и Южная Корея раздражают Пхеньян новыми учениями
Ранее заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США контр-адмирал Уильям Бирн сообщил, что в этом году совместные учения США и Южной Кореи Vigilant ACE пройдут в уменьшенном масштабе. Пхеньян уже заявил, что считает намерение США провести совместные с Южной Кореей военные учения декларацией курса на конфронтацию в отношениях.
С 2018 года прошли два саммита США - КНДР, на которых стороны договорились двигаться к денуклеаризации и нормализации отношений, также состоялись четыре межкорейских саммита. В последнее время диалог по обоим направлениям застопорился. Вашингтон требует от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечает, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.
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Марк ЭсперМинистерство обороны СШАЮжная КореяКНДРСШАВ мире
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