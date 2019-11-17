США и Южная Корея решили отложить военные учения

"Для меня это добросовестное стремление Соединенных Штатов и Республики Корея обеспечить мир..., содействовать достижению политического соглашения, так сказать, сделке, которая ведет к денуклеаризации Корейского полуострова", - приводит агентство слова Эспера.

Ранее заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США контр-адмирал Уильям Бирн сообщил, что в этом году совместные учения США и Южной Кореи Vigilant ACE пройдут в уменьшенном масштабе. Пхеньян уже заявил, что считает намерение США провести совместные с Южной Кореей военные учения декларацией курса на конфронтацию в отношениях.

С 2018 года прошли два саммита США - КНДР, на которых стороны договорились двигаться к денуклеаризации и нормализации отношений, также состоялись четыре межкорейских саммита. В последнее время диалог по обоим направлениям застопорился. Вашингтон требует от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечает, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.